Санкции США не остановят Индонезию от импорта российской нефти
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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал очередной закон об «адских санкциях» в отношении России. В его разработке активное участие принимал сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), скоропостижно скончавшийся после визита в Киев.
Помимо прочего, закон предоставляет американскому лидеру право устанавливать дополнительные пошлины в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти, газа и военной техники, а также для стран, которые помогают Москве обходить санкции. Однако даже эта мера не останавливает государства от закупок энергоносителей из РФ с учетом глобального кризиса, охватившего рынки сырья на фоне ближневосточного кризиса.
В частности, Индонезия планирует продолжить закупки сырой нефти из России, рассчитывая при этом на скидки. Таким образом Джакарта рассчитывает обеспечить внутренние потребности и справиться с бюджетным давлением, даже несмотря на риск попасть под масштабные ограничения со стороны США.
В апреле Европейская комиссия уже ввела санкции против индонезийского порта Каримун за его «связи с теневым флотом и обход потолка цен на нефть», установленного ЕС и странами «Большой семерки».
Однако уже на следующий день после того, как Трамп подписал новый санкционный закон, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что второй этап импорта российской нефти по-прежнему в силе.
По данным агентства «Блумберг», в рамках первого этапа в июне Индонезия получила около 770 000 баррелей российской нефти на сумму почти 75 миллионов долларов США. Нефть была доставлена танкером Sierra под флагом Камеруна, находящимся под санкциями нескольких стран, включая Великобританию, Европейский союз, Канаду и Австралию.
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