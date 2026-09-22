Санкции США не остановят Индонезию от импорта российской нефти

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Санкции США не остановят Индонезию от импорта российской нефти

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал очередной закон об «адских санкциях» в отношении России. В его разработке активное участие принимал сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), скоропостижно скончавшийся после визита в Киев.

Помимо прочего, закон предоставляет американскому лидеру право устанавливать дополнительные пошлины в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти, газа и военной техники, а также для стран, которые помогают Москве обходить санкции. Однако даже эта мера не останавливает государства от закупок энергоносителей из РФ с учетом глобального кризиса, охватившего рынки сырья на фоне ближневосточного кризиса.

В частности, Индонезия планирует продолжить закупки сырой нефти из России, рассчитывая при этом на скидки. Таким образом Джакарта рассчитывает обеспечить внутренние потребности и справиться с бюджетным давлением, даже несмотря на риск попасть под масштабные ограничения со стороны США.

В апреле Европейская комиссия уже ввела санкции против индонезийского порта Каримун за его «связи с теневым флотом и обход потолка цен на нефть», установленного ЕС и странами «Большой семерки».

Однако уже на следующий день после того, как Трамп подписал новый санкционный закон, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что второй этап импорта российской нефти по-прежнему в силе.

По данным агентства «Блумберг», в рамках первого этапа в июне Индонезия получила около 770 000 баррелей российской нефти на сумму почти 75 миллионов долларов США. Нефть была доставлена танкером Sierra под флагом Камеруна, находящимся под санкциями нескольких стран, включая Великобританию, Европейский союз, Канаду и Австралию.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:59
    По данным агентства «Блумберг», в рамках первого этапа в июне Индонезия получила около 770 000 баррелей российской нефти на сумму почти 75 миллионов долларов США.

    Как говориться, свою рубашка ближе к телу и это правильно.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: кредо
      По данным агентства «Блумберг», в рамках первого этапа в июне Индонезия получила около 770 000 баррелей российской нефти на сумму почти 75 миллионов долларов США.

      Как говориться, свою рубашка ближе к телу и это правильно.

      Я как-то не понял... А зачем Индонезия у нас покупает нефть? У неё своей залейся... Те же американцы туда впёрлись ещё раньше Ближнего Востока.
      Ясно, что Америке нефти сколько не дай - всё сожрёт. Ясно, что Индия наращивала импорт весь прошлый год, а потом её соляркой украинские танки заправляли. С Китаем всё ясно - и сами проглотить могут много, и перепродать тоже не промах.
      А Индонезия-то здесь в каком ряду? Что-то не припомню её в списках мировых продавцов, а сама столько, сколько Китай переварить не сможет.
      В чём тут подвох с её собственной нефтью? Не идёт ли наша нефть, часом, через Индонезию ещё куда-то (не буду показывать пальцем).
      1. Энергетик39 Звание
        Энергетик39
        +1
        Сегодня, 16:16
        Я как-то не понял...

        Сами задали вопрос, сами на его ответили)))
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 16:22
          Цитата: Энергетик39
          Я как-то не понял...

          Сами задали вопрос, сами на его ответили)))

          А в чём засада напрямую-то у нас не покупать? Зачем содержать прокладку в виде Индонезии? Наши барыги продавать ресурсы врагу не смущаются, Президенту регулярно хвастаются ростом продаж. А их что - нежнее наших, что ли?
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 16:23
        Игорь ,добрый день .Индонезийцы забыли ,что из под лежачего камня нефть не течёт - нужны инвестиции.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:28
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          Индонезийцы забыли ,что под лежачего камня нефть не течёт - нужны инвестиции.

          В "Исповеди экономического убийцы" читал, что они именно Индонезию раньше шейхов окучивали. А если сейчас забросили - то, наверное, просто это для США не самый жирный кусок. Потому и обделяют вниманием. А самим попец приподнять - это да, не каждый способен...
      3. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 16:23
        Цитата: Zoldat_A
        А зачем Индонезия у нас покупает нефть? У неё своей залейся...

        Индонезия, ранее входившая в ОПЕК, сегодня является нетто-импортером нефти. Рост зависимости от зарубежных поставок связан, в частности, со старением действующего фонда скважин и недостаточным объемом инвестиций в нефтегазовую отрасль.
        Источник: https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/936493-indoneziya-raspredelila-shest-neftegazovykh-blokov-i-vystavila-na-tender-eshche-vosem/
        Добывают они около 30 млн т в год, для сравнения Россия 500, а населения 282 млн. пусть не богатого но не нищего.
      4. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Zoldat_A
        А Индонезия-то здесь в каком ряду?
        Нефть наша торгуется с дисконтом. Оттого и выстраиваются стройные ряды
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Schneeberg
          Цитата: Zoldat_A
          А Индонезия-то здесь в каком ряду?
          Нефть наша торгуется с дисконтом. Оттого и выстраиваются стройные ряды

          Наверное, приятно Президенту отчитаться о росте экспорта...
          О стране думать не приучены, а самим, лично, даже праправнукам уже давно ничего не надо.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:00
    США сами попали впросак ,вместе с адскими санкциями .У России " дизель " есть но не на экспорт, а по межправительственным соглашениям.
    Американский юмор.Сенторы Республиканцы пролоббированые фермерами потребовали от американских нефтекомпаний прекратить экспорт дизеля ,именно экспорт - на что сенаторам и фермерам был показан "средний палец с следами соляры" .Ни чего личного ,только бизнес. laughing
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 16:00
    Закон не накладывает прямых санкций на покупателей российской нефти. Он только даёт возможность президенту наложить санкции, если он посчитает нужным. Что он и делал раньше безо всякого закона. А уж что там Трамп наложит, или санкции или в штаны, зависит уже от него самого.