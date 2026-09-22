Рубио обвинил Украину в атаках на связанные с США суда

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Рубио обвинил Украину в атаках на связанные с США суда

Глава американского Госдепа Рубио обвинил Украину в нанесении ударов по перевозящим нефть судам, связанным с США. По словам госсекретаря США, несмотря на то, что эти атаки, вероятнее всего, «были непреднамеренными», однако Вашингтон считает, что ситуация требует решения и «не может допустить повторения подобных инцидентов».

Рубио заявил, что стремительный рост цен на нефть, помимо обострения в Йемене и блокированием Ормузского пролива, в немалой степени обусловлен ситуацией в акватории Чёрного моря и затянувшимся украинским кризисом. Американский госсекретарь считает ситуацию неоднозначной: с одной стороны, Киев сетует на удары по украинской промышленности и энергетики, а с другой — невзирая на настоятельные просьбы Трампа, ВСУ продолжают атаковать российские НПЗ и другие объекты в глубине территории России.

Между тем администрация Трампа изучает возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива из-за его рекордного подорожания до 6,51 доллара за галлон. По информации Politico, с требованием ввести соответствующий запрет к американскому президенту обратились республиканцы из сельскохозяйственных штатов, пытающиеся уменьшить расходы фермеров перед промежуточными выборами. Однако подобная инициатива сталкивается с жестким противодействием представителей нефтегазового сектора США.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:06
    По танкерам КТК у Новороссийска зеля не бьёт ,наверно трампа разозлил.Танкера фрахтует и шеврон и казахстан отдельно .Сейчас "cараюшка" прёт от Новороссийска в Турцию с осадкой 15 6 метра.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 17:10
      Андрей, моё почтение. Лёгкий перефраз: не много ли товара берёшь, Эрдоган? И всё поди без пошлины?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:07
    Ломают комедию. Если б хотели - Зеля бы им головы отдавших приказы на атаки принес на золотом блюде
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:13
    [quote=Горыныч1]не много ли товара берёшь, Эрдоган? И всё поди без пошлины?
    Вы очень точно подметили .Но бомбить порты Украины мы не перестаём .В Румынии скопилось не менее 50 судов " река - море " ,хотят украинского зерна по демпинговым ценам.
  4. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:18
    Похоже этот "монстр" весь мир до этого хлебом кормил, теперь дизеля лишил, жди, готовят,и у нас вверх попрёт.