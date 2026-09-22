«Рыболовная сеть» на дронов: для ВСУ разработан комплекс «Чагарник»

1 555 4
«Рыболовная сеть» на дронов: для ВСУ разработан комплекс «Чагарник»

Украинское КБ «Логика» разработало комплекс «Чагарник» («Кустарник») – автоматизированное инженерное заграждение для противодействия FPV-дронам с оптоволоконным кабелем. Система объединяет обнаружение угрозы, её идентификацию, физическое воздействие на оптоволоконную линию и централизованное управление.

Комплекс представляет собой автоматизированную механическую ловушку-паутину, которая разворачивается вокруг позиций. Она работает в три этапа. Для обнаружения целей комплекс оснащён акустическими датчиками. По звуку винтов и двигателей ИИ системы мгновенно распознаёт подлетающий FPV-дрон и определяет направление, откуда он двигается.



На 2-м этапе происходит активация: на опорах натянут замкнутый движущийся металлический трос со специальными зацепами-крючками. Как только датчики фиксируют дрон, запускается электропривод, и трос начинает быстро вращаться по кругу (как цепь на бензопиле или канатной дороге).



На 3-й стадии происходит физический обрыв: дрон неизбежно тянет за собой шлейф оптоволокна, провод ложится на движущийся трос системы, цепляется за специальные крючки и обрывается под натяжением и механическим воздействием.

Как только кабель рвется, оператор дрона мгновенно теряет картинку и управление, а сам беспилотник «слепым» падает где-то на подлёте к позициям, не успев долететь до цели.



«Чагарник» подключается к боевому программному обеспечению «Кропива», состоящему на оснащении ВСУ. Как только датчики комплекса обнаруживают дрон, оповещение тут же отправляется на планшеты соседних подразделений для повышения их осведомлённости о ситуации.



По словам разработчика, систему можно использовать как для защиты одного окопа, так и для создания протяжённого заградительного рубежа, чтобы закрыть целое направление.

Проще говоря, «Чагарник» – это автоматизированная «рыболовная сеть» для ловли и обрыва тонких проводов управления, которая включается только тогда, когда слышит жужжание вражеского беспилотника.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +5
    Сегодня, 21:00
    какой то распил украинских денег
    первый дрон подрывает всю это конструкцию, остальные спокойно летят дальше
    аж цельное КБ это придумывало
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 21:03
      Может так ухилянтов будут ловить?Поймали в сети и в цепи их потом.Как на видео.

      . "Чтобы по дороге не разбежались": Офицер ВСУ показал, как мобилизованных везут в учебный центр — в автобусе с решётками и под вооружённым конвоем

      Онистрат заявил, что без таких мер часть мужчин могла бы сбежать по дороге и сразу отправиться в СОЧ (СЗЧ).


      https://max.ru/RVvoenkor/AaDIcoklVF4
  2. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 21:13
    Вроде уже давно вращающуюся "егозу" используют для обрыва оптоволокна с разной степенью эффективности. Вот кто-то решил заптентовать.
    Но никакие недостатки похоже не решили. Деревья и пересеченная местность сильно мешают захватить дрон. А сделать прорыв тоже нужен один лишний дрон, а остальные уже смогут легко залететь.
  3. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 21:28
    Это инженеры КБ опохмелились или под откат насочиняли?