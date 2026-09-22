«Рыболовная сеть» на дронов: для ВСУ разработан комплекс «Чагарник»
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Украинское КБ «Логика» разработало комплекс «Чагарник» («Кустарник») – автоматизированное инженерное заграждение для противодействия FPV-дронам с оптоволоконным кабелем. Система объединяет обнаружение угрозы, её идентификацию, физическое воздействие на оптоволоконную линию и централизованное управление.
Комплекс представляет собой автоматизированную механическую ловушку-паутину, которая разворачивается вокруг позиций. Она работает в три этапа. Для обнаружения целей комплекс оснащён акустическими датчиками. По звуку винтов и двигателей ИИ системы мгновенно распознаёт подлетающий FPV-дрон и определяет направление, откуда он двигается.
На 2-м этапе происходит активация: на опорах натянут замкнутый движущийся металлический трос со специальными зацепами-крючками. Как только датчики фиксируют дрон, запускается электропривод, и трос начинает быстро вращаться по кругу (как цепь на бензопиле или канатной дороге).
На 3-й стадии происходит физический обрыв: дрон неизбежно тянет за собой шлейф оптоволокна, провод ложится на движущийся трос системы, цепляется за специальные крючки и обрывается под натяжением и механическим воздействием.
Как только кабель рвется, оператор дрона мгновенно теряет картинку и управление, а сам беспилотник «слепым» падает где-то на подлёте к позициям, не успев долететь до цели.
«Чагарник» подключается к боевому программному обеспечению «Кропива», состоящему на оснащении ВСУ. Как только датчики комплекса обнаруживают дрон, оповещение тут же отправляется на планшеты соседних подразделений для повышения их осведомлённости о ситуации.
По словам разработчика, систему можно использовать как для защиты одного окопа, так и для создания протяжённого заградительного рубежа, чтобы закрыть целое направление.
Проще говоря, «Чагарник» – это автоматизированная «рыболовная сеть» для ловли и обрыва тонких проводов управления, которая включается только тогда, когда слышит жужжание вражеского беспилотника.
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