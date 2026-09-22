Bloomberg: Литва отказалась открывать путь белорусскому калию для сделки Трампа
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Литва не собирается отменять запрет на провоз белорусских калийных удобрений через свои границы. Из-за этого могут рухнуть планы президента США Дональда Трампа провернуть крупную сделку с Минском. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
Сейчас санкции Евросоюза запрещают провозить удобрения белорусского производства через страны ЕС. Будрис говорит, что Вильнюс не видит причин что-то менять в санкционном курсе по отношению к Минску.
Глава литовского МИДа пояснил: для Вильнюса это тема двусторонних отношений, которая Литву напрямую не затрагивает. Сказал он это после того, как Трамп объявил о возобновлении поставок белорусского калия.
Клайпеда – это литовский порт, и он расположен ближе всего к Беларуси из всех выходов к Балтике. Начиная с марта Вашингтон уговаривает Вильнюс подумать над тем, чтобы снова разрешить провоз белорусских удобрений через литовскую территорию.
Ранее Трамп объявил, что США вместе с Минском работают над соглашением о покупке белорусского калия. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что цена окажется заметно ниже той, которую сейчас платят Канаде, и это, по его словам, отличная новость для американских фермеров и животноводов.
Ранее в этом месяце Беларусь снова начала отправлять калийные удобрения в США – после того, как Америка ослабила санкции. Но нарастить объёмы в ближайшее время не выйдет. Александр Лукашенко пояснил: всё, что произведено на этот год, уже расписано по контрактам.
Запасным путём для белорусского калия могла бы послужить Польша. Но Варшава пока молчит о том, пропустит ли она такой транзит через свою землю. Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун признался, что заявления США насчёт белорусских удобрений застали его врасплох.
В 2021 году Америка наложила санкции на «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию. Из-за этого у них урезали возможности поставлять удобрения. Весной 2026 года Вашингтон эти ограничения убрал.
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