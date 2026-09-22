Bloomberg: Литва отказалась открывать путь белорусскому калию для сделки Трампа

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Bloomberg: Литва отказалась открывать путь белорусскому калию для сделки Трампа


Литва не собирается отменять запрет на провоз белорусских калийных удобрений через свои границы. Из-за этого могут рухнуть планы президента США Дональда Трампа провернуть крупную сделку с Минском. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Сейчас санкции Евросоюза запрещают провозить удобрения белорусского производства через страны ЕС. Будрис говорит, что Вильнюс не видит причин что-то менять в санкционном курсе по отношению к Минску.

Глава литовского МИДа пояснил: для Вильнюса это тема двусторонних отношений, которая Литву напрямую не затрагивает. Сказал он это после того, как Трамп объявил о возобновлении поставок белорусского калия.

Клайпеда – это литовский порт, и он расположен ближе всего к Беларуси из всех выходов к Балтике. Начиная с марта Вашингтон уговаривает Вильнюс подумать над тем, чтобы снова разрешить провоз белорусских удобрений через литовскую территорию.

Ранее Трамп объявил, что США вместе с Минском работают над соглашением о покупке белорусского калия. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что цена окажется заметно ниже той, которую сейчас платят Канаде, и это, по его словам, отличная новость для американских фермеров и животноводов.

Ранее в этом месяце Беларусь снова начала отправлять калийные удобрения в США – после того, как Америка ослабила санкции. Но нарастить объёмы в ближайшее время не выйдет. Александр Лукашенко пояснил: всё, что произведено на этот год, уже расписано по контрактам.

Запасным путём для белорусского калия могла бы послужить Польша. Но Варшава пока молчит о том, пропустит ли она такой транзит через свою землю. Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун признался, что заявления США насчёт белорусских удобрений застали его врасплох.

В 2021 году Америка наложила санкции на «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию. Из-за этого у них урезали возможности поставлять удобрения. Весной 2026 года Вашингтон эти ограничения убрал.
12 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +9
    Сегодня, 16:40
    Что творится-то в мире...
    Эстония собралась победить и раздробить Россию. Литва, того и гляди, в торговую войну с США втянется...
    Уже начинать Трибалтику бояться или подождать, пока Латвия что-нибудь придумает?
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +6
      Сегодня, 16:48
      Да... На гегемона кладут все, кому не лень, и всё, чего не жалко. А теперь цитата: я всем расскажу до чего довёл планету этот фигляр ПЖ wassat
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:50
    Начнём с того ,что США не приказывала пока прибалтам заткнуть рот и открыть Клайпеду для белорусских удобрений .( намёка на переговоры не было )ММТП ещё в декабре прошлого года отправил тестовую партию калийных удобрений 35 тысяч тонн.ММТП теперь кроме угля , аппатитового концентрата и железнорудного концентрата будет работать с " чугунием" ,контейнерами ,калийными удобрениями и зерном.Нашлись тут исключительные гордые прибплты ,а ну ,марш под лавку и молчать пока не поступит команда тявкнуть. am
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 16:55
      Цитата: tralflot1832
      Начнём с того ,что США не приказывала пока прибалтам заткнуть рот и открыть Клайпеду для белорусских удобрений

      Ну, хоть потявкать всласть, пока Хозяин палку не взял...
      У меня собаки хвосты поджимают, когда я поворачиваюсь к ним и ледяным тоном спрашиваю: "Это кто у меня тут чего-то не понял?" А три алабая - это покруче литовского министра будет... laughing
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    Даже поедатели тухлых шпротов положили на Лохматого с прибором.
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 16:52
    Дожили....Трампарампа даже шпроты всерьёз не воспринимают...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:01
    Вот почему я не друг Дони,можно было-бы деньжат заработать на ровном месте.А точно Доня будет покупать калийные удобрения в Белоруссии ?
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 17:07
    Будет ли отправлен авианосец к берегам Литвы?!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 17:27
      Можно попробовать. Но, необходимо раскрасить его под сухогруз. Или наоборот. Всё зависит от фантазии президента Американских Штатов.
  7. Germanboy Звание
    Germanboy
    0
    Сегодня, 17:20
    Ненадо беспокоиться, Трамп позвонит и всё пучком будет!
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:30
    Если верить СМИ, то Белоруссия уже давно поставляет удобрения через Балтийские порты России. Там существуют специальные терминалы для этой цели. Причём, их мощности избыточны. Сейчас их используют даже для отгрузки зерна, чтобы не простаивали.
  9. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 17:33
    Тухлые шроты пошли против хозяина. Запасаемся попкорном, будем наблюдать что из этого получится.