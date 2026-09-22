Представители партии Ле Пен приехали в Киев, чтобы посетить предприятия ВПК

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Представители партии Ле Пен приехали в Киев, чтобы посетить предприятия ВПК

Депутаты французского парламента Лоран Жакобелли и Жан-Луи Тьерио, являющиеся представителями оппозиционной партии «Национальное объединение» (RN), посетили Киев в рамках миссии, посвященной будущему европейской оборонной промышленности в сфере наземных вооружений. В программу мероприятия, помимо прочего, входят встречи с ключевыми представителями украинской военной промышленности в сфере БПЛА. Примечательно, что Жакобелли является официальным представителем кандидата в президенты от RN Марин Ле Пен.

Депутаты совершают визит в сопровождении сотрудников службы безопасности посольства Франции в Киеве — в частности, бойцов Группы вмешательства Национальной жандармерии (GIGN). По словам представителей французских «правых», особый интерес для них представляет то, как Киеву удалось всего за три года создать «один из самых инновационных военно-промышленных комплексов». Основной целью их миссии является оценка потребности Франции в вооружениях разных типов на период 2030–2034 годов. Незадолго до этого Ле Пен заявила, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах она не намеревается прекращать поставки вооружений для ВСУ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что французская партия «Национальное объединение» во главе с Ле Пен стала типичной европейской русофобской политсилой, полностью поддерживающей нацистов в Киеве.
14 комментариев
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  1. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 17:05
    "У Британии нет постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы" (С) И это актуально всегда и везде.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 17:18
      Если изберут эту тётю Мотю нам будет чему удивится.... Не спрятать национальное дерьмо, если оно заложено с молодых ногтей, один уйдёт, вторая прийдёт, а отношение к России останется только с вариациями.... negative
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 17:06
    Вот только пару дней назад обсуждали Лепешку. И подтверждение,что картавые нам враги не задержалось
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +3
    Сегодня, 17:07
    С бес честными людьми не стоит играть по правилам. Хотите своих политиков там - покупайте их на корню и фиксируют факт покупки. Только вильнут хвостом - сливайте. Это не союзники, это расходный материал
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:10
    Явно ,эта гавнючка акционер Ашана . Во Франции одни русофобы ,да ещё и нацисты готовятся менять других .Макрон ещё цветочком покажется.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:18
      Цитата: tralflot1832
      Явно ,эта гавнючка акционер Ашана

      Вспомнилось, как у нас Госдума дружно прокатила закон о "килограмме гречки и литре молока". Казалось бы - чисто популистский закон. Чего бы перед электоратом забесплатно не выпендриться? Видно, не всё так бесплатно...

      И с этой, боюсь, Вы правы - больше никаких особенных телодвижений в отношениях с Францией не припомню, а она, в последнее время, как с цепи сорвалась. Ясно, что и раньше никакой подругой она нам не была. Но сейчас-то - прям в "ястребы" нацелилась...
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:14
    А кто то сомневался? Борьба идет за право воровать из корыта.
  6. uber Звание
    uber
    +1
    Сегодня, 17:15
    Вот только не надо говорить, что Москва этой швабре денег давала! Или давала?
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:18
    В Италии и Германии тоже постоянно к власти приходят наши союзники, всегда имеющие в кармане нож для нашей спины
  8. сайгон Звание
    сайгон
    0
    Сегодня, 17:19
    А вот когда б в 1814 годе город Париж сожгли бы русские войска с повешением всяких там на деревьях то посию пору писались всей Францией и Иль Де Франс и Прованс и Гасконь писались . И всякое дерьмо этой Лепени в тыковку не лезло
  9. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 17:20
    "Что ж ты фраер (ша), сдал (а) назад, не по масти мы тебе..."(с)
    Прижали сильно ее на допросах значит...
  10. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 17:20
    Теперь французы узнали, что партия «Национальное объединение» во главе с Ле Пен ничем не отличется от геронтофила Макрона.
  11. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:28
    Ну, сколько раз ещё можно напоминать, кто у нас союзники, видимо, до бесконечности. Этот мир любит только силу, значит нужно быть им!
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:30
    Ничего удивительного не произошло , у их партий только названия разные , а нутро тухлое.