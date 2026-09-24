Почему либеральная Россия не может быть пассионарной

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Почему либеральная Россия не может быть пассионарной

Хорошо известно, что для осуществления революционных созидательных перемен в обществе, возвышающих одни нации перед другими, необходимы захватывающая всех идея, пассионарность общества и наличие пассионариев, способных инициировать масштабные изменения и повести за собой массы. По Гумилеву, пассионарность — это непреоборимое внутреннее осознанное или неосознанное стремление к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели и выражающейся в целеустремленности и способности оказывать влияние на окружающих.

В истории есть примеры пассионарных наций (немцы, французы, китайцы), не раз доказывавших способность выдвигать революционные идеи, руками пассионариев сосредотачиваться на их реализации и делать исторический рывок. А как же русская нация, способна она на пассионарность и были ли в ее истории пассионарии мирового уровня?



На этот вопрос можно ответить утвердительно, русский народ на разных исторических этапах демонстрировал высочайший уровень пассионарности, которая особенно проявлялась в критические моменты при столкновении страны с серьезными вызовами и необходимостью мобилизации всего общества.

В качестве примера стоит привести Петра I, вырвавшего Россию из средневековья и сделавшего империей, Ленина, предложившего пусть и утопический, но захвативший весь мир путь построения справедливого общества и реализовавшего невиданный цивилизационный скачок, а Сталин крестьянскую Россию превратил в сверхдержаву. Эти пассионарные лидеры смогли повести за собой массы на претворение в жизнь захватывающей идеи, хотя достигалось это колоссальным напряжением всех сил русского народа, унесшего десятки миллионов жизней.

Самый впечатляющий пассионарный взрыв был на советском этапе нашей истории, и встает естественный вопрос: почему он произошел? Наверно, потому, что была захватившая всех идея построения справедливого общества и были пассионарии, благодаря усилиям которых провели индустриализацию, с триумфом выиграли войну, создали ракетно-ядерный щит, прорвались в космос, строили гигантские заводы и бесплатное жилье для народа.

Народ с энтузиазмом реализовывал эту идею, но с уходом пассионариев с политической сцены им на смену пришли безграмотные пигмеи, не понимающие сути общественных процессов, путем волюнтаристских «рывков» подорвавшие идеологические и экономические основы общества и сделавшие систему настолько неэффективной, что она стала серьезно проигрывать Западу, а советское руководство продолжало твердить о «строительстве коммунизма за двадцать лет» при все ухудшающемся экономическом положении населения, которое окончательно потеряло веру в пропагандируемую идею.
К концу 70-х расцветший «застой» в экономике и идеологии окунул общество в эпоху духовно-нравственной пустоты, а экономический кризис привел к дефициту всего и вся.

На этой волне в нашем обществе созрели очень специфичные пассионарии-разрушители, такие как Горбачев и Ельцин, заведшие Россию в исторический тупик, из которого пока не видно выхода. Да, по своей сути это разрушители, но пассионарные, сумевшие убедить массы и повести их за собой, предложив ложную идею быстрого обогащения, вызвав тем самым цивилизационный надлом и нравственный кризис в обществе. Я отлично помню, как массово все ликовали и приветствовали Горбачева с его перестройкой, а 19 августа 1991 был на Манежной площади в Москве и видел, как ликующий народ готов был растерзать сидящих на танках совсем еще юных солдат, посланных на защиту ГКЧП. Это тоже наша история, трагичная, но ее надо помнить.

Мы с ликованием похоронили Советский Союз, захватившая власть либеральная элита спровоцировала пассионарный взрыв в обществе, разрушивший основы общественного строя и позволивший элите жировать на советском наследии под лозунгом «обогащайся как можешь». Союз рухнул по причине потери веры населения в идеалы строящегося общества, а в его среде не нашлось истинных пассионариев, способных предложить путь выхода из тупика и повести всех за собой.

После прихода либералов к власти пассионарность разрушения не могла быть вечной и быстро сошла на нет. Общество оказалось у разбитого корыта, старое разрушено, а нового за более чем три десятка лет так и не построено. Шла какая-то мышиная возня в попытке навязать абсолютно неприемлемые для большинства общества либеральные ценности и сдержать его от неминуемого взрыва в связи с неприятием вопиющего неравенства и насаждаемой сословности, воровского обогащения избранных и их показного роскошного образа жизни.

За эти годы не предложено было никакой вразумительной идеи, какое же общество мы строим, естественно, и пассионарности в обществе как-то не наблюдалось.

Уничтожив советскую наукоемкую промышленность и ничего не построив нового, либеральная элита посадила страну на иглу сырьевой державы, способной только поставлять сырьевые ресурсы развитым странам.

О какой тут пассионарности можно говорить, когда элита во главу угла государственной деятельности поставила деньги вместо конкретных предложений по переустройству и стабилизации общества. В высшем и среднем звене элиты не было и нет значимых политических идеологов и проводников русского единства, нельзя назвать ни одного пассионария, готового предложить объединяющую идею возрождения русского общества и повести за собой массы. Какая-то пустота и безликая серая масса, как попугай повторяющая о прелестях западного пути развития и думающая, как бы побольше урвать и слинять за бугор.

На фоне политической и экономической стагнации шло и вырождение нации, в стране давно уже демографический кризис, покрываемый массовой миграцией малоквалифицированной рабочей силы. В России нет реальных проектов развития, какие-то невразумительные национальные проекты, исполнение которых никто не контролирует. Как-то на второй план отошло отстаивание национальных интересов, и мы фактически перестали обладать полным суверенитетом, став сырьевым придатком Запада. В связи с этим Россия застряла в экономическом и политическом тупике, а общество устало от безвременья и отсутствия перспектив своего развития.

На этом этапе российского безвременья Китай и Иран продемонстрировали классический пример пассионарности. Первый при практическом отсутствии ресурсов добился мирового лидерства в промышленных технологиях и стал первой экономикой мира, создав базу для развития китайского общества. А находящийся десятилетия под санкциями Иран доказал всем, что может успешно противостоять военной машине США, и заставил их уважать иранские национальные интересы. Мы за это время опускались настолько, что уже пользуемся их услугами даже для поддержания своего военно-промышленного комплекса.

Тем не менее после развала Союза у нас все-таки было несколько всплесков пассионарности, связанных с возвращением Крыма и Русской весной на Юго-Востоке Украины. Российская элита неожиданно нашла в себе силы действовать решительно и в национальных интересах вернула Крым (ключ к Черному и Средиземному морям), но, испугавшись своей решительности, тут же пошла на попятную, позволив Западу создать украинский плацдарм в российском подбрюшье. Элита услужливо согласилась с требованиями Запада довольствоваться только Крымом, оставив Юго-Восток в составе Украины в рамках позорных Минских соглашений.

Несмотря на это, по дуге от Харькова до Одессы разразилась Русская весна, и русские люди восстали с целью вернуться домой, продемонстрировав пример русской пассионарности, но российская элита их не поддержала, и она захлебнулась. Мне, одному из руководителей этого движения, пришлось пройти весь путь от эйфории первых побед до горьких поражений, вместо реальной помощи и поддержки нас просто слили, и понесенные жертвы оказались напрасны. С подавлением Русской весны был нанесен мощный удар по русскому единству, и Россия в очередной раз пережила цивилизационный надлом, не добившись результата в попытке воссоединения русских земель.

Последний всплеск пассионарности в России был связан с началом СВО и надеждой на ее победоносное завершение, но быстро принудить Запад к капитуляции на украинском плацдарме не получилось, и экзистенциальный конфликт перешел в затяжную фазу, из которой пока выхода не видно.

Рассматривая пассионарность на российском политическом поле и влияние на этот процесс правящих элит, следует отметить, что русскому народу, как и другим великим народам, естественно свойственна пассионарность, она не раз проявлялась в переломные моменты его истории, и в его среде находились пассионарии, способные сплотить общество и повести его за собой с целью реализации захватывающей всех идеи.

Даже в эпоху безвременья после развала Союза были всплески пассионарности, и народ готов был идти на решительные преобразования, но в среде элиты не оказалось ни идей, ни пассионариев, и народный подъем неизбежно уходил в песок.

Выдвигать идеи и вести за собой общество — удел элиты, но слишком безыдейной оказалась российская либеральная элита, она была способна разрушать и совершенно не в состоянии строить что-то новое. Навязав сословное общество бездумного накопления и потребления (кто больше накопил, тот и самый успешный), она действует вопреки утверждению классиков, что миром правят не деньги, а идеи и для создания развитого общества сначала необходим сдвиг в духовных производительных силах, потом в социальных и только потом в вещественных. То есть необходимо управлять смыслом жизни людей, а не пытаться строить для них вещественный рай.

Русский народ не какое-то африканское племя, он имеет тысячелетнюю историю и не раз доказывал готовность идти на великие свершения, для его менталитета противоестественна идея построения убогого сословного общества потребления, в котором по определению не может быть ни социальных, ни духовных ценностей.

У сегодняшней либеральной России нет цели и смысла существования, в связи с чем она находится в тупике своего цивилизационного развития. Мы нуждаемся в коренной ломке навязанной парадигмы и выдвижении идей построения общества на базе русских традиционных ценностей, а правящая либеральная элита в принципе не может предложить гражданам ничего путного для выхода из тупика. Без выдвижения и обоснования путей развития российского общества мы так и останемся сырьевой державой на задворках мирового развития. Сдвинуть общество с тупиковой точки и повести его за собой может только контрэлита, она может появиться как «сверху», так и «снизу», и перед российским обществом стоит развилка, каким путем оно пойдет.
10 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 04:26
    Выдвигать идеи и вести за собой общество — удел элиты
    Но судя по тому в каком состояние находится страна, этой элите кроме денег ни чего больше не интересует. Да и сломать такое положение дел, не дадут ни кому.
  2. vvnab Звание
    vvnab
    +1
    Сегодня, 04:29
    "Хорошо известно..." - что теория этногенеза Гумилёва, псевдонаучный бред! 😂
  3. север 2 Звание
    север 2
    -2
    Сегодня, 04:35
    Вот и Геннадий Зюганов вторит автору статьи (возможно и наоборот), что как раз сегодняшняя КПРФ во главе с самим Зюгановым как раз и есть та контрэлита , которая знает путь на развилке , что бы российское общество пошло тем путём каким надо . Но весь парадокс есть в том , что в статье автором приведены примера пассионариев Петра Великого , Ленина и Сталина выше мною названую контрэлиту с её вождём во главе , сослали бы в Сибирь или поставили бы к стенке не как контрэлиту , а как контру... , не только за её фактическое служение нынешней либеральной элите , но и совместные действия с нынешней элитой при развале СССР.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 04:44
    Абсолютно с автором согласен.
    Но обобщая выводы автора мне хотелось бы увидеть закономерности в этой социальной осциллограмме взлётов и падения в развитии России.
    Почему после пиков могущества государства неизбежно следует его падение на дно разрухи, войн, хаоса.
    Что нужно сделать чтобы эту осциллограмму сделать восходящей прямой в своём развитии. what
    Какие то непонятные рывки и стоянки делает Россия в своей истории.
    Может как идею выдвинуть создание параллельной России которая должна быть невидима и которая как страховка должна удерживать государство и страну от разрушения.
  5. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 05:05
    Что такое "пассионарность нации, возвышающая её над другими"? Отвечаю: вероятность, что буржуазии этой нации удастся использовать террор (фашизм) для подавления собственных трудовых классов и решения межкапиталистических противоречий силовыми методами.
    Вся эта идея некоей "пассионарности" является одним из способов отвлечь трудящихся от марксизма и интернационализма.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 05:16
      Вся эта идея некоей "пассионарности" является одним из способов отвлечь трудящихся от марксизма и интернационализма.

      Не согласен...без лидеров способных что то организовать и направить марксизм и интернационализм пустое место.
      Что касается интернационализма то я негативно к нему отношусь...это всё фикция и обман.
      На Кавказе и Таджикистане в 90-е этот интернационализм ярко проявился в резне русского населения.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:30
    Зарубежная буржуазия использовала все ошибки советских руководителей,которые пришли к власти после смерти Сталина.Даже закупка фуражного зерна не могло отразиться на советском обществе.Горбачев,усадивший Хоннекера в ту же камеру,в которой он сидел при Гитлере,окончательно подорвал доверие народа к высоким идеалам.Подавать пример бытия было некому. А ведь такое играет немалую роль.А потом поступили с народом по черному. Так называемая шоковая терапия, опустила народ на путь выживания.Кто был непригоден к трудовой деятельности,вдруг показал пример,как надо работать с деньгами.После шоковой терапии народ стал равнодушным ко всему,что с ним делают.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 05:45
      После шоковой терапии народ стал равнодушным ко всему,что с ним делают.

      Не равнодушным...совсем нет.
      Скорее потерял ориентиры в жизни.
      Когда по голове бьют дубинкой сначала идёт кратковременная потеря пространственной ориентации и иногда потеря памяти.
      Нужно время чтобы они снова появились.
      Я для себя уяснил чёткий закон...нельзя верить на слово ни одному политику в нашей стране каким бы привлекательным он бы не был...дела и только реальные дела покажут реальный вес и значимость политиков и чиновников.
  7. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 05:53
    Спорный вопрос, что миром правят идеи, а не деньги. Согласно концепции экономического детерменизма, именно экономика является фундаментом, на котором строятся все идеологии. Помнится еще в перестройку народ соблазнился на «джинсы и жвачку», а пустые полки в магазинах подливали масла в огонь. Горбачев пел как соловей, да только соловья баснями не кормят.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 05:54
    петр 1 равен ельцину. докажите что не так.