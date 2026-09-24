Почему либеральная Россия не может быть пассионарной
Хорошо известно, что для осуществления революционных созидательных перемен в обществе, возвышающих одни нации перед другими, необходимы захватывающая всех идея, пассионарность общества и наличие пассионариев, способных инициировать масштабные изменения и повести за собой массы. По Гумилеву, пассионарность — это непреоборимое внутреннее осознанное или неосознанное стремление к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели и выражающейся в целеустремленности и способности оказывать влияние на окружающих.
В истории есть примеры пассионарных наций (немцы, французы, китайцы), не раз доказывавших способность выдвигать революционные идеи, руками пассионариев сосредотачиваться на их реализации и делать исторический рывок. А как же русская нация, способна она на пассионарность и были ли в ее истории пассионарии мирового уровня?
На этот вопрос можно ответить утвердительно, русский народ на разных исторических этапах демонстрировал высочайший уровень пассионарности, которая особенно проявлялась в критические моменты при столкновении страны с серьезными вызовами и необходимостью мобилизации всего общества.
В качестве примера стоит привести Петра I, вырвавшего Россию из средневековья и сделавшего империей, Ленина, предложившего пусть и утопический, но захвативший весь мир путь построения справедливого общества и реализовавшего невиданный цивилизационный скачок, а Сталин крестьянскую Россию превратил в сверхдержаву. Эти пассионарные лидеры смогли повести за собой массы на претворение в жизнь захватывающей идеи, хотя достигалось это колоссальным напряжением всех сил русского народа, унесшего десятки миллионов жизней.
Самый впечатляющий пассионарный взрыв был на советском этапе нашей истории, и встает естественный вопрос: почему он произошел? Наверно, потому, что была захватившая всех идея построения справедливого общества и были пассионарии, благодаря усилиям которых провели индустриализацию, с триумфом выиграли войну, создали ракетно-ядерный щит, прорвались в космос, строили гигантские заводы и бесплатное жилье для народа.
Народ с энтузиазмом реализовывал эту идею, но с уходом пассионариев с политической сцены им на смену пришли безграмотные пигмеи, не понимающие сути общественных процессов, путем волюнтаристских «рывков» подорвавшие идеологические и экономические основы общества и сделавшие систему настолько неэффективной, что она стала серьезно проигрывать Западу, а советское руководство продолжало твердить о «строительстве коммунизма за двадцать лет» при все ухудшающемся экономическом положении населения, которое окончательно потеряло веру в пропагандируемую идею.
К концу 70-х расцветший «застой» в экономике и идеологии окунул общество в эпоху духовно-нравственной пустоты, а экономический кризис привел к дефициту всего и вся.
На этой волне в нашем обществе созрели очень специфичные пассионарии-разрушители, такие как Горбачев и Ельцин, заведшие Россию в исторический тупик, из которого пока не видно выхода. Да, по своей сути это разрушители, но пассионарные, сумевшие убедить массы и повести их за собой, предложив ложную идею быстрого обогащения, вызвав тем самым цивилизационный надлом и нравственный кризис в обществе. Я отлично помню, как массово все ликовали и приветствовали Горбачева с его перестройкой, а 19 августа 1991 был на Манежной площади в Москве и видел, как ликующий народ готов был растерзать сидящих на танках совсем еще юных солдат, посланных на защиту ГКЧП. Это тоже наша история, трагичная, но ее надо помнить.
Мы с ликованием похоронили Советский Союз, захватившая власть либеральная элита спровоцировала пассионарный взрыв в обществе, разрушивший основы общественного строя и позволивший элите жировать на советском наследии под лозунгом «обогащайся как можешь». Союз рухнул по причине потери веры населения в идеалы строящегося общества, а в его среде не нашлось истинных пассионариев, способных предложить путь выхода из тупика и повести всех за собой.
После прихода либералов к власти пассионарность разрушения не могла быть вечной и быстро сошла на нет. Общество оказалось у разбитого корыта, старое разрушено, а нового за более чем три десятка лет так и не построено. Шла какая-то мышиная возня в попытке навязать абсолютно неприемлемые для большинства общества либеральные ценности и сдержать его от неминуемого взрыва в связи с неприятием вопиющего неравенства и насаждаемой сословности, воровского обогащения избранных и их показного роскошного образа жизни.
За эти годы не предложено было никакой вразумительной идеи, какое же общество мы строим, естественно, и пассионарности в обществе как-то не наблюдалось.
Уничтожив советскую наукоемкую промышленность и ничего не построив нового, либеральная элита посадила страну на иглу сырьевой державы, способной только поставлять сырьевые ресурсы развитым странам.
О какой тут пассионарности можно говорить, когда элита во главу угла государственной деятельности поставила деньги вместо конкретных предложений по переустройству и стабилизации общества. В высшем и среднем звене элиты не было и нет значимых политических идеологов и проводников русского единства, нельзя назвать ни одного пассионария, готового предложить объединяющую идею возрождения русского общества и повести за собой массы. Какая-то пустота и безликая серая масса, как попугай повторяющая о прелестях западного пути развития и думающая, как бы побольше урвать и слинять за бугор.
На фоне политической и экономической стагнации шло и вырождение нации, в стране давно уже демографический кризис, покрываемый массовой миграцией малоквалифицированной рабочей силы. В России нет реальных проектов развития, какие-то невразумительные национальные проекты, исполнение которых никто не контролирует. Как-то на второй план отошло отстаивание национальных интересов, и мы фактически перестали обладать полным суверенитетом, став сырьевым придатком Запада. В связи с этим Россия застряла в экономическом и политическом тупике, а общество устало от безвременья и отсутствия перспектив своего развития.
На этом этапе российского безвременья Китай и Иран продемонстрировали классический пример пассионарности. Первый при практическом отсутствии ресурсов добился мирового лидерства в промышленных технологиях и стал первой экономикой мира, создав базу для развития китайского общества. А находящийся десятилетия под санкциями Иран доказал всем, что может успешно противостоять военной машине США, и заставил их уважать иранские национальные интересы. Мы за это время опускались настолько, что уже пользуемся их услугами даже для поддержания своего военно-промышленного комплекса.
Тем не менее после развала Союза у нас все-таки было несколько всплесков пассионарности, связанных с возвращением Крыма и Русской весной на Юго-Востоке Украины. Российская элита неожиданно нашла в себе силы действовать решительно и в национальных интересах вернула Крым (ключ к Черному и Средиземному морям), но, испугавшись своей решительности, тут же пошла на попятную, позволив Западу создать украинский плацдарм в российском подбрюшье. Элита услужливо согласилась с требованиями Запада довольствоваться только Крымом, оставив Юго-Восток в составе Украины в рамках позорных Минских соглашений.
Несмотря на это, по дуге от Харькова до Одессы разразилась Русская весна, и русские люди восстали с целью вернуться домой, продемонстрировав пример русской пассионарности, но российская элита их не поддержала, и она захлебнулась. Мне, одному из руководителей этого движения, пришлось пройти весь путь от эйфории первых побед до горьких поражений, вместо реальной помощи и поддержки нас просто слили, и понесенные жертвы оказались напрасны. С подавлением Русской весны был нанесен мощный удар по русскому единству, и Россия в очередной раз пережила цивилизационный надлом, не добившись результата в попытке воссоединения русских земель.
Последний всплеск пассионарности в России был связан с началом СВО и надеждой на ее победоносное завершение, но быстро принудить Запад к капитуляции на украинском плацдарме не получилось, и экзистенциальный конфликт перешел в затяжную фазу, из которой пока выхода не видно.
Рассматривая пассионарность на российском политическом поле и влияние на этот процесс правящих элит, следует отметить, что русскому народу, как и другим великим народам, естественно свойственна пассионарность, она не раз проявлялась в переломные моменты его истории, и в его среде находились пассионарии, способные сплотить общество и повести его за собой с целью реализации захватывающей всех идеи.
Даже в эпоху безвременья после развала Союза были всплески пассионарности, и народ готов был идти на решительные преобразования, но в среде элиты не оказалось ни идей, ни пассионариев, и народный подъем неизбежно уходил в песок.
Выдвигать идеи и вести за собой общество — удел элиты, но слишком безыдейной оказалась российская либеральная элита, она была способна разрушать и совершенно не в состоянии строить что-то новое. Навязав сословное общество бездумного накопления и потребления (кто больше накопил, тот и самый успешный), она действует вопреки утверждению классиков, что миром правят не деньги, а идеи и для создания развитого общества сначала необходим сдвиг в духовных производительных силах, потом в социальных и только потом в вещественных. То есть необходимо управлять смыслом жизни людей, а не пытаться строить для них вещественный рай.
Русский народ не какое-то африканское племя, он имеет тысячелетнюю историю и не раз доказывал готовность идти на великие свершения, для его менталитета противоестественна идея построения убогого сословного общества потребления, в котором по определению не может быть ни социальных, ни духовных ценностей.
У сегодняшней либеральной России нет цели и смысла существования, в связи с чем она находится в тупике своего цивилизационного развития. Мы нуждаемся в коренной ломке навязанной парадигмы и выдвижении идей построения общества на базе русских традиционных ценностей, а правящая либеральная элита в принципе не может предложить гражданам ничего путного для выхода из тупика. Без выдвижения и обоснования путей развития российского общества мы так и останемся сырьевой державой на задворках мирового развития. Сдвинуть общество с тупиковой точки и повести его за собой может только контрэлита, она может появиться как «сверху», так и «снизу», и перед российским обществом стоит развилка, каким путем оно пойдет.
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