США снова сыграли на слухах об открытии Ормуза, снизив цены на нефть

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США снова сыграли на слухах об открытии Ормуза, снизив цены на нефть

Иран не собирается открывать Ормузский пролив, в Тегеране опровергли появившиеся публикации информагентств Kyodo и Reuters, пишет иранская пресса.

Иран опровергает появившуюся ранее информацию о том, что якобы готов открыть Ормузский пролив через неделю после того, как американцы снимут блокаду с иранских портов, а давление США будет снижено. Официальный Тегеран заявляет, что данные заявления необоснованны и не соответствуют действительности. По версии Ирана, Вашингтон опять играет ценами на нефть.



Ранее появившиеся сообщения о якобы открытии Ормузского пролива были восприняты как прогресс в переговорах США и Ирана, что действительно отразилось на стоимости нефти. Она резко пошла вниз на этой и на информации, что Саудовская Аравия якобы запускает нефтепровод «Восток — Запад», ранее повреждённый. Сейчас цена на нефть сорта Brent упала, торгуется в районе отметки в 98 долларов за баррель.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил, что Вашингтон с 23 сентября остановит работу всех иранских авиакомпаний, запретив другим странам заправлять иранские самолёты топливом и обслуживать их под угрозой отключения от долларовой системы. Как предполагается, США намерены задавить Иран экономически.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:27
    Физической нефти стало больше в море на танкервх ? what
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:27
    Еврейская семейка Трампа опять бабло на пустом месте подняла.