«Революция дронов» обернулась провалом: сбой на демонстрации БПЛА в Южной Корее

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«Революция дронов» обернулась провалом: сбой на демонстрации БПЛА в Южной Корее

Минобороны Южной Кореи провело свою первую выставку оборонных беспилотных технологий на полигоне в Почхоне, на полях которой местные производители должны были продемонстрировать «революцию дронов» в деле, в условиях, максимально приближенных к боевым. Мероприятие посетили около 1500 человек, включая гражданских и военных экспертов, а также представителей оборонной промышленности из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Mojave STOL производства Hanwha Aerospace и GA-ASI:





Однако представление обернулось провалом. В ходе демонстрации дронов несколько беспилотников из 12 не выполнили поставленную перед ними задачу, разбившись вскоре после взлёта, в частности, реактивный БПЛА от KAI. В издании Maeil Kyongje отмечается:

Неисправности затронули и рой мультироторных беспилотников, а управляемая ракета класса «воздух-поверхность», выпущенная с БПЛА, промахнулась мимо цели.

Cobra от UAM Tech:



Однако, как утверждают источники, репетиции, проходившие в том же месте, не вызвали никаких проблем. Один из военных чиновников заявил:

Продукция некоторых компаний не прошла проверку. Но это не следует рассматривать как неудачу: это часть процесса разработки более совершенных технологий.

Два реактивных дрона от KAI:



Тем не менее Минобороны начало расследование. Основная версия происхождения сбоев заключается в том, что помехи частотам, через которые поддерживалась связь с дронами, были вызваны работой мобильных телефонов, с которыми пришла публика. В связи с этим местные обозреватели отмечают:

Тогда какой прок от этих БПЛА в реальных боевых условиях, когда противник использует гораздо более мощные средства РЭБ?


6 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    -1
    Сегодня, 17:51
    Однако представление обернулось провалом. В ходе демонстрации дронов несколько беспилотников из 12 не выполнили поставленную перед ними задачу, разбившись вскоре после взлёта, в частности, реактивный БПЛА от KAI.

    Ну и что? С кем не бывает. Доработают, отладят и полетит как надо.
    Мир движется к эскалации и временные трудности противников не стоит рассматривать как слабость.
    1. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 18:45
      Ну и что? С кем не бывает. Доработают, отладят и полетит
      Ого так, конечно, только устраивать публичный показ не доведенного до ума продукта - верх непрофессионализма. Или самоуверенности, что то же самое. Я за такое своих дрючил.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 17:56
    В начале пути ошибки лишь помогают поправить и довести продукт до нужной кондиции. Этап так и называется - опытная эксплуатация. Обычное дело.
  3. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:12
    Два реактивных дрона от KAI:
    Может быть от КIA?!!
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 18:38
      Нет, Korea Aerospace Industries.
  4. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 18:14
    Смешно вышло laughing

    Интересно было бы услышать мнение тех ,кто выше оправдывает это стремлением к прогрессу.Если бы это произошло в РФ. belay

    Тут сегодня или вчера статья вышла,о заводской защите танков от дронов.Там столько накидали сразу же,это ппц...а тут всё нормально, всё чудесно просто.