«Революция дронов» обернулась провалом: сбой на демонстрации БПЛА в Южной Корее
2 4896
Минобороны Южной Кореи провело свою первую выставку оборонных беспилотных технологий на полигоне в Почхоне, на полях которой местные производители должны были продемонстрировать «революцию дронов» в деле, в условиях, максимально приближенных к боевым. Мероприятие посетили около 1500 человек, включая гражданских и военных экспертов, а также представителей оборонной промышленности из Саудовской Аравии и ОАЭ.
Mojave STOL производства Hanwha Aerospace и GA-ASI:
Однако представление обернулось провалом. В ходе демонстрации дронов несколько беспилотников из 12 не выполнили поставленную перед ними задачу, разбившись вскоре после взлёта, в частности, реактивный БПЛА от KAI. В издании Maeil Kyongje отмечается:
Неисправности затронули и рой мультироторных беспилотников, а управляемая ракета класса «воздух-поверхность», выпущенная с БПЛА, промахнулась мимо цели.
Cobra от UAM Tech:
Однако, как утверждают источники, репетиции, проходившие в том же месте, не вызвали никаких проблем. Один из военных чиновников заявил:
Продукция некоторых компаний не прошла проверку. Но это не следует рассматривать как неудачу: это часть процесса разработки более совершенных технологий.
Два реактивных дрона от KAI:
Тем не менее Минобороны начало расследование. Основная версия происхождения сбоев заключается в том, что помехи частотам, через которые поддерживалась связь с дронами, были вызваны работой мобильных телефонов, с которыми пришла публика. В связи с этим местные обозреватели отмечают:
Тогда какой прок от этих БПЛА в реальных боевых условиях, когда противник использует гораздо более мощные средства РЭБ?
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация