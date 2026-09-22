«Прорыв в подводных технологиях»: британский дрон XV Excalibur запустил торпеду

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«Прорыв в подводных технологиях»: британский дрон XV Excalibur запустил торпеду

Автономный подводный дрон XV Excalibur, разработанный британской компанией MSubs в рамках контракта с Минобороны страны на £15,5 млн, был официально представлен Королевским флотом в мае 2025 года.

Он, обладая водоизмещением 19 тонн и длиной 12 м, относится к категории XLUUC («сверхбольшие беспилотные подводные аппараты»). Изделие не предназначено для оперативного развёртывания и используется в качестве экспериментальной «лаборатории», в частности, для тестирования технологий малозаметности и разведывательного оборудования. В ходе учений Talisman Sabre 2025 года XV Excalibur, находясь под водой, управлялся из оперативного центра на удалении в 16 тыс. км.



Как 21 сентября 2026 года заявили в Минобороны, данный аппарат впервые запустил тяжёлую торпеду, разработанную совместно с США и Австралией:

Это прорыв в деле развития перспективных подводных технологий и значительный шаг вперёд для евроатлантической и морской безопасности.

В пресс-релизе не было предоставлено никаких подробностей об эксперименте. Вероятно, речь идёт о запуске торпеды Mk48 Mod 7 CBASS. Данное изделие, выпускаемое Lockheed Martin с 2016 года, оснащено широкополосным гидролокатором и программным обеспечением, позволяющим распознавать ложные цели и уклоняться от средств противодействия. Скорость хода составляет 55 узлов.

Однако, как отмечают западные обозреватели, у XV Excalibur отсутствует 533-мм ТА:

Поэтому весьма вероятно, что торпеда была выпущена из ТА, установленного на корпусе дрона. Если, конечно, это не была совершенно другая модель.


11 комментариев
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  1. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 17:43
    "находясь под водой, управлялся из оперативного центра на удалении в 16 тыс. км."
    вот это как-то поинтересней будет чем торпеда
    1. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Сегодня, 18:32
      Цитата: poquello
      вот это как-то поинтересней будет чем торпеда

      А...,- попробуем угадать, " с трёх раз", где они попытаются испытать в деле эту "интересную штуковину"....Вы тоже "так подумали...? Вот и я...Может я "параноик"? winked
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 19:03
      Со спутника только если. И для этого скорее всего должен быть не очень глубоко под водой. Или хотя бы выносная спутниковая антенна не очень глубоко.
  2. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -1
    Сегодня, 17:43
    Интересная штука, теоретически можно переоборудовать в носитель дешевых воздушных дронов для атаки прибрежной инфраструктуры, тогда вся надводная разведка станет бесполезной. В общем на заметку нашим конструкторам, чтобы преодолевать подводные мины возле Одессы.
  3. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 17:48
    обладая водоизмещением 19 тонн и длиной 12 м, относится к категории XLUUC («сверхбольшие беспилотные подводные аппараты»). Изделие не предназначено для оперативного развёртывания и используется в качестве экспериментальной «лаборатории», в частности, для тестирования технологий малозаметности и разведывательного оборудования. В ходе учений Talisman Sabre 2025 года XV Excalibur, находясь под водой, управлялся из оперативного центра на удалении в 16 тыс. км.

    С развитием беспилотных систем во всём мире встаёт актуальный вопрос - "Как с ними бороться?".
    И вот тут всплывает наша сакраментальная угроза, повторяемая раз за разом - "Будем бить по центрам принятия решений".
    А почему она вспомнилась? Да видно потому, что похоже действительно борьба с БПЛА, независимо от среды их действия, возможно только тогда когда уничтожается место дислокации оператора таких систем и ретранслятор передачи сигнала от оператора к БПЛА.
    Оператор с ретранслятором (спутником) становятся важнее БПЛА.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 17:55
      Самоочевидно для войны. При "невойне" Высокие "противоборствующие" Стороны изначально договариваются(!) в соответствии с пактом Колобка-Чебурашки: "по голове не бить, по ушам тоже".
  4. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +1
    Сегодня, 17:51
    Скоро классические корабли уйдут в прошлое как и танки. И это факт.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 17:55
    Британцы и американцы не понимают что они выпускают джина из бутылки...если такое оружие окажется не только у них.
    А скажем и у Ирана, хуситов или КНДР.
    Врагов у англосаксов по всему миру вагон и маленькая тележка.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 18:05
      Думаю вряд ли, все-таки тут нужна спутниковая группировка аналогичная Старлинку, и подобную систему даже Россия не может осилить. У Ирана вроде были обычные мини-подлодки с экипажем, но никакой роли против американской АУГ они не сыграли.
  6. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:01
    Вот такой "штуковины" и не хватает для нанесения разрушающих ударов по портам Большой Одессы.
    Но надеемся, что у нас в этом направлении тоже работают.
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 18:18
    ...с военно-технической стороны "молодцы" конечно, соответствующие подводные БЭКи действия группами и поодиночке, могут "обнулить" ВМС "желтых вод" КНДР, ИРИ, САР, Ливии, Кубы...и отдельных групп кораблей ВМС крупных держав действующих на удаленных морских / океанских ТВД...