«Прорыв в подводных технологиях»: британский дрон XV Excalibur запустил торпеду
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Автономный подводный дрон XV Excalibur, разработанный британской компанией MSubs в рамках контракта с Минобороны страны на £15,5 млн, был официально представлен Королевским флотом в мае 2025 года.
Он, обладая водоизмещением 19 тонн и длиной 12 м, относится к категории XLUUC («сверхбольшие беспилотные подводные аппараты»). Изделие не предназначено для оперативного развёртывания и используется в качестве экспериментальной «лаборатории», в частности, для тестирования технологий малозаметности и разведывательного оборудования. В ходе учений Talisman Sabre 2025 года XV Excalibur, находясь под водой, управлялся из оперативного центра на удалении в 16 тыс. км.
Как 21 сентября 2026 года заявили в Минобороны, данный аппарат впервые запустил тяжёлую торпеду, разработанную совместно с США и Австралией:
Это прорыв в деле развития перспективных подводных технологий и значительный шаг вперёд для евроатлантической и морской безопасности.
В пресс-релизе не было предоставлено никаких подробностей об эксперименте. Вероятно, речь идёт о запуске торпеды Mk48 Mod 7 CBASS. Данное изделие, выпускаемое Lockheed Martin с 2016 года, оснащено широкополосным гидролокатором и программным обеспечением, позволяющим распознавать ложные цели и уклоняться от средств противодействия. Скорость хода составляет 55 узлов.
Однако, как отмечают западные обозреватели, у XV Excalibur отсутствует 533-мм ТА:
Поэтому весьма вероятно, что торпеда была выпущена из ТА, установленного на корпусе дрона. Если, конечно, это не была совершенно другая модель.
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