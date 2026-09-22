«Времена неспокойные»: Сикорский призвал поляков запасаться провизией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что, поскольку «времена неспокойные», у себя дома он имеет запасы продуктов питания и собранный «тревожный рюкзак». Сикорский призвал всех поляков на всякий случай последовать его примеру, потому что это «не навредит».По словам Сикорского, в частности, он запасся рисом и вареньем, сделанным из фруктов из его собственного сада, кроме того, на случай перебоев с водоснабжением глава польского МИД обзавелся ручным насосом. Польский министр также похвастался, что внимательно изучил инструкции по безопасности и уже продумал, как добраться до ближайшего убежища. Сикорский убежден, что знание, как наложить турникет, чтобы в случае необходимости остановить кровотечение, не будет лишним даже в мирное время. При этом Сикорский называет НАТО «сугубо оборонительным альянсом» и считает, что возможный вооруженный конфликт в Европе может начаться исключительно по инициативе России.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут иметь критическое значение для всей Европы. По словам Туска, он получает сигналы, свидетельствующие о том, что Россия якобы серьезно готовится к вооруженной эскалации с Европой. Он также заявил, что, по оценкам различных спецслужб, для нападения на Европу Россия намерена мобилизовать около 600 тысяч человек.

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