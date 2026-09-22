«Времена неспокойные»: Сикорский призвал поляков запасаться провизией

1 125 23
«Времена неспокойные»: Сикорский призвал поляков запасаться провизией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что, поскольку «времена неспокойные», у себя дома он имеет запасы продуктов питания и собранный «тревожный рюкзак». Сикорский призвал всех поляков на всякий случай последовать его примеру, потому что это «не навредит».

По словам Сикорского, в частности, он запасся рисом и вареньем, сделанным из фруктов из его собственного сада, кроме того, на случай перебоев с водоснабжением глава польского МИД обзавелся ручным насосом. Польский министр также похвастался, что внимательно изучил инструкции по безопасности и уже продумал, как добраться до ближайшего убежища. Сикорский убежден, что знание, как наложить турникет, чтобы в случае необходимости остановить кровотечение, не будет лишним даже в мирное время. При этом Сикорский называет НАТО «сугубо оборонительным альянсом» и считает, что возможный вооруженный конфликт в Европе может начаться исключительно по инициативе России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут иметь критическое значение для всей Европы. По словам Туска, он получает сигналы, свидетельствующие о том, что Россия якобы серьезно готовится к вооруженной эскалации с Европой. Он также заявил, что, по оценкам различных спецслужб, для нападения на Европу Россия намерена мобилизовать около 600 тысяч человек.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:04
    Какая отвратительная рожа и всё остальное тоже.
    1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +1
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Ирек
      Какая отвратительная рожа и всё остальное тоже.

      Усики прилепить и получится откормленный (мордатый) Гитлер. Такой же г ад и м ерзавец.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 18:32
      Европой правят идиоты -
      Сомнений в этом не осталось,
      Но дура дурой в этой квоте -
      Ей-ей, чухонка Кая Каллас! (с).
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 18:33
      Все власти в Европе по сути американские американские марионетки.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:11
    Польские мужики счас как ломанутся в алкомаркеты ,всё вынесут .Какой откат у Сикорского от польских ритейлеров ? Я только так эти заявы рассматриваю ,зарабатывают кто как может.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 18:14
    Польский министр также похвастался, что внимательно изучил инструкции по безопасности и уже продумал, как добраться до ближайшего убежища.

    Поистине говорят - "Родина требует героев, а бабы рожают идиртов".
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:22
      Než by se dostal do úkrytu.., myslím že by zapomněl použít toaletní papír, než by doběhl.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +1
        Сегодня, 19:23
        Думаю, прежде чем добраться до приюта, он бы забыл воспользоваться туалетной бумагой.
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 18:16
    У всей Эвропы наступили "критические дни"в смысле КРЕТИНЫ,а не то что вы подумали... laughing
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 18:17
    Сикорский призвал поляков запасаться провизией

    Запасайтесь, дьяволы, гробами
    © М. Зощенко
  6. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 18:18
    По словам Туска, он получает сигналы, свидетельствующие о том, что Россия якобы серьезно готовится к вооруженной эскалации с Европой. Он также заявил, что, по оценкам различных спецслужб, для нападения на Европу Россия намерена мобилизовать около 600 тысяч человек.

    Надо быть полным идиотом или провокатором, чтобы считать, что Россия в нынешней ситуации на Украине способна начать войну с Европой.
    Или же это косвенное признание того, что Европа готовится к нападению на Россию и опасается ответки? Но ведь ответка то будет ядерной - ничего другого нам не останется. Тогда "тревожные рюкзаки" им не потребуются.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: olbop
      Или же это косвенное признание того, что Европа готовится к нападению на Россию и опасается ответки?

      Это нагнетание истерии для того, чтобы объяснить населению рост военных расходов.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:36
      Цитата: olbop
      что Россия в нынешней ситуации на Украине способна начать войну с Европой.

      Да при любой ситуации, зачем Европа России, особенно Польша и Германия с Францией забитые по горло мигрантами (у России своих 6 миллионов), да ещё разного цвета ЛГБТ. Кому нужны эти страны-сортиры, ну России они уж точно не нужны. Вы там Европа, разбирайтесь между собой, или целуйтесь, или воюйте.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:23
    Вопрос... оно что хочет, взбодрить/воодушевить граждан или запугать до... крайности?
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 18:23
    для нападения на Европу Россия намерена мобилизовать около 600 тысяч человек.

    ... Зачем беспокоиться? Ведь чётко же было сказано: это "чушь собачья". Все уже с этой мыслью свыклись. "Челноки" уже потянулись из Грузии обратно в Россию, прихватив с собой ящик-другой грузинских вин на перепродажу
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:24
    No podoba s Hitlerem tam je, hloupý je stejně a knírek si může nalepit. Jen takový by měli jít příkladem do první linie.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 18:25
      Ну, есть сходство с Гитлером, он такой же глупый и может носить усы. Только такие люди должны подавать пример на передовой.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:47
    Может этот Сикорский тайно владеет супермаркетами?
  12. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 18:56
    Рюкзак может и не навредит, а вот такие политики, призывающие народ готовиться к войне - точно навредят.
  13. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 19:12
    Как бы Сикорский, в своей русофобии, не довёл Польшу до того, что полякам придётся сидеть в бомбоубежище с "тревожными рюкзаками" на плечах.
  14. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:18
    Сикорский платят за повестку дня и это явно не поляки.
  15. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:26
    Гречку надо скупать, сахар и растительное масло.
    Да, и рулончики, причем побольше.
  16. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 19:27
    Пусть лучше приготовятся возвращать немецкие земли Германии, которые Сталин подарил полякам. Думаю, рано или поздно спесивым полякам это придётся сделать. Немцы за своими землями придут, всё идет к тому. Вот тогда посмотрим как запоёт польская элитка.