Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике

Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, сообщил, что Вашингтон выступит с предложением к Москве и Киеву – прекратить бить по объектам энергетики.Рубио пояснил, что речь идёт о заморозке – то есть о прекращении атак. Именно такое предложение, по его словам, и хотят внести. Он считает это отличной идеей: своего рода перемирие в том, что касается ударов по энергетике, когда не трогают ни украинскую инфраструктуру, ни российские поставки энергоресурсов. Рубио добавил, что США готовы сделать всё возможное, чтобы конфликт на Украине закончился.Напомним, 14 сентября Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина договорились обоюдно перестать бить по энергообъектам. Но тогда ни Москва, ни Киев официально такого соглашения не подтверждали. В то же время в Кремле предложение Трампа назвали хорошей идеей.Дмитрий Песков заметил: если удары по энергетике прекратятся, Россия сможет нарастить поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке. Хотя, по его словам, власти в состоянии стабилизировать ситуацию и без этого. Песков также уточнил, что после заявления Трампа Украина попробовала ударить по одному из российских энергообъектов.В начале сентября Песков сообщал, что конкретных переговоров о перемирии в энергетике никто не ведёт. В Кремле также говорили: украинская сторона вместо долгосрочного урегулирования предлагает временную передышку, причём именно в той сфере, которая для Киева является самым слабым местом.Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провёл встречу с Дональдом Трампом. Французский лидер рассказал, что они, помимо прочего, говорили об инициативах, касающихся моратория между Россией и Украиной на удары по энергообъектам.В марте 2025 года Россия заявляла о тридцатидневной паузе в ударах по энергообъектам. Глава МИД России Сергей Лавров уверял, что Москва этот запрет соблюдает строго, а вот российские объекты по-прежнему попадают под атаки.Россия не раз отвергала саму идею заморозки конфликта. В июле Песков говорил, что, если учитывать позицию Киева, заморозка как таковая невозможна. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал: любые попытки навязать заморозку под видом прекращения огня ни к чему не приведут.