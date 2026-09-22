Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике

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Рубио: США предложат России и Украине остановить удары по энергетике


Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, сообщил, что Вашингтон выступит с предложением к Москве и Киеву – прекратить бить по объектам энергетики.

Рубио пояснил, что речь идёт о заморозке – то есть о прекращении атак. Именно такое предложение, по его словам, и хотят внести. Он считает это отличной идеей: своего рода перемирие в том, что касается ударов по энергетике, когда не трогают ни украинскую инфраструктуру, ни российские поставки энергоресурсов. Рубио добавил, что США готовы сделать всё возможное, чтобы конфликт на Украине закончился.

Напомним, 14 сентября Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина договорились обоюдно перестать бить по энергообъектам. Но тогда ни Москва, ни Киев официально такого соглашения не подтверждали. В то же время в Кремле предложение Трампа назвали хорошей идеей.

Дмитрий Песков заметил: если удары по энергетике прекратятся, Россия сможет нарастить поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке. Хотя, по его словам, власти в состоянии стабилизировать ситуацию и без этого. Песков также уточнил, что после заявления Трампа Украина попробовала ударить по одному из российских энергообъектов.

В начале сентября Песков сообщал, что конкретных переговоров о перемирии в энергетике никто не ведёт. В Кремле также говорили: украинская сторона вместо долгосрочного урегулирования предлагает временную передышку, причём именно в той сфере, которая для Киева является самым слабым местом.

Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провёл встречу с Дональдом Трампом. Французский лидер рассказал, что они, помимо прочего, говорили об инициативах, касающихся моратория между Россией и Украиной на удары по энергообъектам.

В марте 2025 года Россия заявляла о тридцатидневной паузе в ударах по энергообъектам. Глава МИД России Сергей Лавров уверял, что Москва этот запрет соблюдает строго, а вот российские объекты по-прежнему попадают под атаки.

Россия не раз отвергала саму идею заморозки конфликта. В июле Песков говорил, что, если учитывать позицию Киева, заморозка как таковая невозможна. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал: любые попытки навязать заморозку под видом прекращения огня ни к чему не приведут.
16 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 17:53
    Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, сообщил, что Вашингтон выступит с предложением к Москве и Киеву – прекратить бить по объектам энергетики.

    Интересы Москвы в этом спиче американского госсекретаря в расчёт не берутся. Значит и нам на хотелки США должно быть абсолютно фиолетово. hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    Пол часа назад Дональд Трамп с трибуны ООН : " Я лучезарный Максимус Трамп - " шучу .Просто начал своё выступление - он сечас звезда новостей ".Послушаем что он там говорит !!!Остановка ударов по энергетике не может быть двусторонней - она должна быть только односторонней ,у Украины дизеля нет . .Мы бьём ,остальные молчат в трубочку .Трампу нужен дизель ,хотя американские компании в США экспортирует дизель, игнорируя требования американских фермеров.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:24
      В стане зеленского и его еврошоблы разочарование от выступления трампа - надо остановить эти убийства ( это уже в который раз это сказано) .И Россия опять не названа агрессором .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:39
        Трамп говорил с трибуны ООН 37 минут и ушёл подписывать договор с Данией о Гренландии.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 18:03
    Только после полной декоммунизации б/Укр.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:09
    В марте 2025 года Россия заявляла о тридцатидневной паузе в ударах по энергообъектам. Глава МИД России Сергей Лавров уверял, что Москва этот запрет соблюдает строго, а вот российские объекты по-прежнему попадают под атаки.


    ПОЭТОМУ
  5. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:11
    Да мертвая это тема, поскольку невозможно точно разделить, где там и какие объекты энергетики. Если же иметь ввиду всю абсолютно энергетику от шахт и нефтегазопромыслов до квартальных ТП и бензозаправок, то это сразу обречено на провал. Ввиду даже теоретической невозможности соблюдения. Например, ЖД инфраструктура при каждом крупном энергообъекте - это тоже объект энергетики или все же транспорта. А нефтегазопроводы? Это транспорт или нет?
    Ну и конечно, если это предлагают враги, то нам это явно не нужно.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 18:11
    А РФ предложила США что бы США перестала давать киевскому режиму разведданные и оружие и деньги ?
  7. леонидыч Звание
    леонидыч
    +1
    Сегодня, 18:13
    Хотите сделать все возможное так делайте. Прекратите посадки оружия, денег, разведданных, отключите старлинк. А просто языком трепать не за чем.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:19
    Было бы неплохо переориентировать удары на американские базы и тоже предложить им сделку
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:25
    Предлагайте, делов то...
    На самом то деле, от полосатиков уже мало что зависит...
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 18:29
    И неужели этот "латинос" упустил из виду "сорок дней" Зеленского? Кто же тогда разгромит Россию и силой заключит мир?
  11. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:32
    Vrahy etnických Rusů na Ukrajině není možné odměnit přestávkou, naopak vyčištění Ukrajiny musí být rychlé a důsledné, aby už Ukrajina nikdy nebyla nebezpečím pro sousední země.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +5
      Сегодня, 18:33
      Убийцы этнических русских на Украине не должны быть вознаграждены поблажкой; напротив, чистка Украины должна быть быстрой и последовательной, чтобы Украина никогда больше не представляла опасности для соседних стран.
  12. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 19:07
    [quote]своего рода перемирие в том, что касается ударов по энергетике, когда не трогают ни украинскую инфраструктуру, ни российские поставки энергоресурсов/quote]
    тухляк очередной, только о себе заботятся
    только безоговорочная капитуляция...
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:31
    Если Рубио такое предложил, надо откликнуться и удвоить удары по энергетике укров.
    Чтобы, значит, рефлекс: только собрался нас надуть - на по зубам!
    Промолчал - умница, за умного будешь, и тогда удары только в 1,5 раза увеличим.