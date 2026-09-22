Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии

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Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии

Военный самолёт разбился в районе военной базы Spangdahlem (Шпангдалем) на западе Германии (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Об этом сообщает немецкая пресса.

Истребитель F-16 разбился рядом с американской авиабазой Spangdahlem, не исключено, что самолёт упал прямо на взлётную полосу. Как сообщает местная пресса, со стороны военной базы поднимается столб чёрного густого дыма. Предварительно, пилот успел катапультироваться, но получил травмы при приземлении. Подробностей о его состоянии нет.



Согласно данным телерадиокомпании SWR, ссылающейся на местные источники, падение истребителя произошло на взлёте во второй половине дня. Взлетали два самолёта, один из которых рухнул. Полёт должен был быть тренировочным, поэтому истребитель вооружений не нёс. На данный момент на авиабазе проводится масштабная операция экстренных служб.

Причина падения истребителя пока не называется, этим будет заниматься специальная комиссия, созданная командованием базы. Пока рассматриваются два варианта: техническая неисправность и человеческий фактор.

На базе Spangdahlem базируются американские истребители F-16. Она считается основной базой ВВС США в Германии и одной из основных в Европе.
13 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:04
    Причина падения истребителя пока не называется, этим будет заниматься специальная комиссия, созданная командованием базы.


    Птичку жалко (с)
    1. Fan_M Звание
      Fan_M
      +3
      Сегодня, 18:10
      Эту "птичку" не жалко. Пусть бьются почаще.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +5
        Сегодня, 18:11
        Я про ту, которая в двигатель попала.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 18:04
    Странно що до сих пор нас не обвинили.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:07
    Зачастили американские Ф16 биться об землю .Наверно слишком часто летают .
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 18:13
      Только почему то с краины такие новости давно не поступали,хотя должны бы поступать почти ежедневно......
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 18:14
      А вот чтобы там вся автобаза сгорела drinks
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 18:10
    Вроде пустячок, а как приятно.)))
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 18:15
    Жаль что один и жаль что не на базу
  6. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +1
    Сегодня, 18:20
    Приятная , вечерняя новость.👍🏻😻
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:26
    Что-то товарищ Лыткин напутал.
    Канал SWR сообщает, что четыре F 16 возвращались после тренировочного полёта на базу. Один грохнулся, а три других ушли на Рамштайн и там приземлились.
    Местная жительница, фрау Бирте Томсен ехала на велосипеде между Бейлингеном и Шпайхером, когда увидела в небе самолет.
    «Я видела, как он быстро снижался, а затем из него поднялся большой столб черного дыма», — рассказала SWR мэр Шпайхера (ХДС). После этого Томсен позвонила в экстренные службы.
    А вообще-то в Спангдалеме в прошлом уже происходили авиакатастрофы.
    Октябрь 2019 года:
    Истребитель F-16 52-го истребительного крыла потерпел крушение во время тренировочного полета недалеко от Земмера. Из-за отказа двигателя вскоре после взлета пилот потерял управление самолетом и катапультировался. Самолет разбился в лесистой местности недалеко от Земмер-Родта и был полностью уничтожен; пилот получил незначительные травмы.
    Сентябрь 2006 года:
    истребитель F-16 врезался в землю прямо рядом с часовней в Оберкайле (район Битбург-Прюм). Чудесным образом никто не пострадал.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:53
    Сейчас найдут пару другую дронов и расследрвание можно закрывать. Над ФРГ летают только русские дроны, другим там места нет laughing
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:25
    Ну вот, разбили.
    А могли отдать Зеленскому.