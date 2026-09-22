Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии

Военный самолёт разбился в районе военной базы Spangdahlem (Шпангдалем) на западе Германии (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Об этом сообщает немецкая пресса.Истребитель F-16 разбился рядом с американской авиабазой Spangdahlem, не исключено, что самолёт упал прямо на взлётную полосу. Как сообщает местная пресса, со стороны военной базы поднимается столб чёрного густого дыма. Предварительно, пилот успел катапультироваться, но получил травмы при приземлении. Подробностей о его состоянии нет.Согласно данным телерадиокомпании SWR, ссылающейся на местные источники, падение истребителя произошло на взлёте во второй половине дня. Взлетали два самолёта, один из которых рухнул. Полёт должен был быть тренировочным, поэтому истребитель вооружений не нёс. На данный момент на авиабазе проводится масштабная операция экстренных служб.Причина падения истребителя пока не называется, этим будет заниматься специальная комиссия, созданная командованием базы. Пока рассматриваются два варианта: техническая неисправность и человеческий фактор.На базе Spangdahlem базируются американские истребители F-16. Она считается основной базой ВВС США в Германии и одной из основных в Европе.

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