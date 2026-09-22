Нанесены повторные удары по немецкому заводу Kromberg&Schubert в Житомире

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Нанесены повторные удары по немецкому заводу Kromberg&Schubert в Житомире

Украинские ресурсы сообщают, что в Житомире вновь горит крупное немецкое автомобильное предприятие Kromberg & Schubert, по которому ранее уже наносились удары. Завод производил автомобильные электрические кабельные системы для крупнейших европейских автоконцернов, включая Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Iveco, Volvo, Ford, MAN и Škoda.

Компания Kromberg & Schubert занимается производством бортовых кабельных сетей, жгутов и электрических систем. На предприятии в Житомире выполнялась подготовка проводов, комплектование жгутов, сборка, обжим контактов и контроль готовых кабельных систем. Поскольку технологически те же компетенции применимы и к специальной колесной технике, с высокой долей вероятности завод мог обслуживать интересы ВСУ. Не секрет, что любая армия зависит от огромного количества колёсной техники: транспорт, медицинские машины, штабные автомобили, инженерные платформы, тягачи, машины связи и обеспечения.



Кроме того, очевидно, что поскольку для работы завода необходим непрерывный поток материалов, крупный промышленный объект одновременно является логистическим узлом: складирование сырья, внутренняя комплектация, выпуск серийных партий и последующая автомобильная перевозка готовой продукции. Таким образом, поражение такой площадки бьет сразу по трем составляющим — самому производству, запасам материалов и способности поддерживать регулярный товарный поток.


8 комментариев
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 18:50
    Когда западных фашистав гасят приятнее вдвойне.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 18:58
      Приключения гансов в жидомере, часть 2. В фатерлянде, конечно не айс, но хутор не лучший выбор.... laughing
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 19:21
      Нанесены повторные удары по немецкому заводу Kromberg&Schubert

      Два раза перечитал, аж дух захватило! И только потом осознал "в Житомере"... ну что же, и то хорошо)
    3. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 19:31
      Бальзам на сердце, когда западенцев выносят. Это они всю эту кашу заварили. Тупые сел.юки.
      Надеюсь, не отсидятся в сторонке.
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 18:54
    Сейчас начнется: "А нас то за шо"?!
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 18:59
    Kromberg&Schubert да, по такому сараю не трудно попасть, сгорит все разом:
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:16
    Прямо по Шуберту вдарили.
    А у меня рингтоном его "Песня о форели" кочует еще с Нокии 6230i в миди-формате, по Форели я узнаю, что это мой телефон, потому как больше ни у кого такого рингтона нет.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:20
    с высокой долей вероятности завод мог обслуживать интересы ВСУ.

    Типа извинения перед дорогими партнёрами. На войне любая цель это цель. Чубатые шарашат направо, налево, куда попадет и не оправдываются.