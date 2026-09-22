На прошлой неделе я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийства.

Дональд Трамп снова пообещал завершить войну на Украине «очень быстро», заявив об этом с трибуны Генассамблеи ООН во время своего выступления.Война на Украине закончится «быстрее, чем думают люди», для этого США «очень тесно» работают и с Путиным, и с Зеленским. При этом он пригрозил России, подчеркнув, что если будет необходимо, то он задействует подписанный на прошлой неделе закон «об адских санкциях», позволяющий вводить 100% санкции против самой России и стран, покупающих российские энергоресурсы.Напомним, что сегодня вечером у Трампа встреча с Зеленским, где будет обсуждаться энергетическое и морское перемирие, предложения по которым притащил с собой «нелегитимный». Встречи с представителями России у Трампа в планах нет. Глава МИД России Сергей Лавров завтра встретиться с главой Госдепа США Марко Рубио, там тоже будут подниматься вопросы завершения конфликта на Украине.Как ранее заявили в Кремле, России перемирие не нужно, оно ничего не даёт, а для начала переговоров Киев должен вывести войска из Донбасса.