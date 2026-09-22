Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир

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Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир

Дональд Трамп снова пообещал завершить войну на Украине «очень быстро», заявив об этом с трибуны Генассамблеи ООН во время своего выступления.

Война на Украине закончится «быстрее, чем думают люди», для этого США «очень тесно» работают и с Путиным, и с Зеленским. При этом он пригрозил России, подчеркнув, что если будет необходимо, то он задействует подписанный на прошлой неделе закон «об адских санкциях», позволяющий вводить 100% санкции против самой России и стран, покупающих российские энергоресурсы.



На прошлой неделе я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийства.

Напомним, что сегодня вечером у Трампа встреча с Зеленским, где будет обсуждаться энергетическое и морское перемирие, предложения по которым притащил с собой «нелегитимный». Встречи с представителями России у Трампа в планах нет. Глава МИД России Сергей Лавров завтра встретиться с главой Госдепа США Марко Рубио, там тоже будут подниматься вопросы завершения конфликта на Украине.

Как ранее заявили в Кремле, России перемирие не нужно, оно ничего не даёт, а для начала переговоров Киев должен вывести войска из Донбасса.
22 комментария
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  1. RockerMan Звание
    RockerMan
    +4
    Сегодня, 18:46
    Дали дураку в руки гранату. Теперь держитесь.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 18:51
      Куражится болезный. Интересно зайдут ему вместе с клизмой его 500% санкции. Товарооборот с янкесами почти 0-вой, а с Китаем, Индией и другими пусть сам говорит и объясняет, что он "спаситель- миротворец".... laughing
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 19:00
        Товарооборот с янкесами почти 0-вой, а с Китаем

        Так он и говорит что введёт этот закон против тех стран которые покупают нашу российскую нефть. Ну а это в основном и есть Китай и Индия. Вот и посмотрим насколько жизнеспособен БРИКС.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 19:06
          Премии за мир в этом году уже все раздали. На, что "рыжий хлопец" надеется, не понятно.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 19:10
            На, что "рыжий хлопец" надеется, не понятно.

            Он уже столько наворотил за свой срок и это ещё не конец.
        2. lubesky Звание
          lubesky
          0
          Сегодня, 19:06
          Цитата: частное лицо
          Вот и посмотрим насколько жизнеспособен БРИКС


          Китайцы должны четко понимать, прогнутся по этому вопросу - они следующие! На умственные способности индусов я не рассчитываю заранее hi
          1. кукс Звание
            кукс
            +1
            Сегодня, 19:18
            На умственные способности индусов я не рассчитываю заранее
            Зачем оскорблять? У них вечный конфликт интересов. Это самое интересное государство в мире. Нет времени к сожалению разбирать что там откуда и зачем.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 19:13
      Цитата: RockerMan
      Дали дураку в руки гранату. Теперь держитесь.

      Исчадие ада грозит, адом Грема из ада.
  2. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +5
    Сегодня, 18:47
    "Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир"

    "Добрый " полицейский "неожиданно" превратился в злого...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 18:54
      Пускай сначала шпроты успокоит , которые наложили на него удобрения с удобрениями wassat кольните ему галоперидол, а то совсем скорбный на голову
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:14
      Цитата: Перфильева Вера
      "Добрый " полицейский "неожиданно" превратился в злого...

      Для России Трамп, всегда был злым полицейским.
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 18:48
    Ой боюсь, боюсь, боюсь. laughing laughing laughing Вот рыжий дЭбил ! Насмотрелся Netflix!
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Сегодня, 18:53
    Всё тот же рыжий психопат.
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 18:55
    С Китаем "адские" санкции не прошли. Дядюшка Си сразу поставил Дырявое Ухо на место, пригрозив приостановить поставки редкоземельных металлов. Есть эже инструменты - поставки титана и т.п. ... хотя посмотрел, РФ на 11 месте только, после Японии, Англии, Саудовской Аравии, Канады и т.п.
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 19:02
    Хм.., список "адских санкций".. Звучит как меню в столовой в командировке - страшно, но жить можно
  7. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 19:07
    Сколько там того Донбасса под ВСУ? И какие переговоры могут быть с очным режимом Зеленского?
  8. vicvladol Звание
    vicvladol
    +2
    Сегодня, 19:08
    Пусть пример покажет - пойдет на мир с Ираном.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:12
    Да не просто пригрозил
    Топор к ... привязал.
  10. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 19:13
    Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир
    после Ирана очень сложно сделать что-то, ничего реально не делая.
  11. Каz Звание
    Каz
    0
    Сегодня, 19:34
    Не понимаю тут здешнего сарказма?! Санкции очень серьезны и в итоге мы окончательно будем под ботинком Китая, которые нам будут диктовать цены на ниши ресурсы.
  12. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:36
    USA určila datum zahájení války na Ukrajině provokacemi, bude to Rusko, které určí datum ukončení války, na kterou bude navazovat denacifikaci, odzbrojení Ukrajiny a vyhnání veškeré armády NATO. Ještě to po válce potrvá, včetně likvidace 42 biolaboratoří pod vedením USA. Rusko nepotřebuje kontrolora své tvrdé práce na Ukrajině, poradí si i bez USA.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:36
      США определили дату начала войны на Украине посредством провокаций, а дату окончания войны определит Россия, за которой последует денацификация, разоружение Украины и вывод всех войск НАТО. Это продолжится и после войны, включая ликвидацию 42 биолабораторий под руководством США. России не нужен контролер ее напряженной работы на Украине, она может обойтись и без США.