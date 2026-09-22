«А нас-то за что»: в Киеве горят топливные резервуары, под Одессой - склады

3 149 5
«А нас-то за что»: в Киеве горят топливные резервуары, под Одессой - склады

Поступают сообщения о новых волнах ударов по объектам в разных регионах Украины. Пока Зеленский собирается в очередной раз заражать своим присутствием ГА ООН, российские Вооружённые силы продолжают выносить военно-технический и экономический потенциал киевского режима.

Поступают сообщения о новом ударе по промышленной зоне Кривого Рога. Поражены ангары на территории «Криворожстали». Это уже второй удар по металлургическому комбинату с начала суток.



В Мирном, что в Одесской области, вспыхнул пожар на территории складского комплекса. По последним данным, это одно из мест сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Новые удары по столичному региону Украины. Противник подтверждает поражение топливных резервуаров вместе с перекачивающим оборудованием в Оболонском районе Киева. Ранее в Киеве и области были уничтожены несколько автозаправочных станций с запасами дизельного топлива. Сегодня представители киевского режим заявили, что если ситуация не изменится, то зимой литр ДТ может подскочить в цене до 140-150 гривен (порядка 270-280 рублей).

Напомним, что ранее Трамп попросил Зеленского, чтобы тот не отдавал приказы об ударах по НПЗ на территории России ввиду того, что в мире и без того дефицит дизтоплива. Но буквально через несколько часов ВСУ вновь ударили по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Теперь делают заявления из серии «а нас-то за что?»
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 18:47
    в Киеве горят топливные резервуары, под Одессой - склады
    Я бы вечно читал такие новости!
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +6
      Сегодня, 18:50
      Бойтесь своих желаний. А то как бы действительно не пришлось читать до скончания века.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Перейра
        А то как бы действительно не пришлось читать до скончания века.

        Про бои за избушку лесника...
        1. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Сегодня, 19:05
          Да, оно самое. Лесов много, избушек не перечесть. Как бы эта музыка не стала вечной.
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 19:09
    были уничтожены несколько автозаправочных станций с запасами

    Сообщение ни о чем. Ну, да АЗС уничтожены или повреждены. Предприниматели потеряли деньги. Владельцы автотранспорта буду заправляться в других местах может даже из бочек ведрами. Но, как это приблизит конец войны и, может быть, нашу победу.