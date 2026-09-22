Азербайджан ввёл запрет на полёты иранских авиакомпаний в страну

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Азербайджан ввёл запрет на полёты иранских авиакомпаний в страну

Когда кто-либо из лидеров стран исламского мира говорит о незыблемости единства, то в свете последних событий это вызывает, разве что, недоумение. Единство упирается в политику и экономику, что сегодня было в очередной раз продемонстрировано. На сей раз Республикой Азербайджан.

Стало известно, что Азербайджан временно запретил полёты иранских авиакомпаний в свои аэропорты.



В заявлении Azerbaijan Airlines, которое компания передала агентству APA, причиной назван новый пакет санкций США против Ирана, включая меры в отношении авиационного сектора.

Ограничение касается рейсов, выполняемых иранскими перевозчиками в Азербайджан. Каким будет его срок и какие авиакомпании затронуты, в опубликованном сообщении не уточняется.

США 8 сентября ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний, а также ряда компаний и посредников, которых Вашингтон считает связанными с иранским авиационным сектором.

Министерство финансов США заявило, что иностранные фирмы и физлица, которые содействуют находящимся под санкциями иранским перевозчикам - в том числе через передачу самолётов, грузовые услуги или работу генеральных агентов по продажам, могут столкнуться с ограничительными мерами.

Таким образом, решение Азербайджана стало практическим региональным последствием нового санкционного режима. По большому счёту, власти Азербайджана попросту испугались американских санкций, которые те давно используют против неугодных по всему миру как оружие.
8 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 19:12
    Ну проговорился один из лидеров Индии,что иврее спровоцируют войну ,когда две страны, уничтожат друг друга! и это масульманские страны будут...!Все по плану
  2. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +2
    Сегодня, 19:19
    Вот что делает доллар и евро с лидерами некоторых государств. А ведь и иранцы и азербайджанцы являются мусульманами-шиитами. Кроме того в Иране азербайджанцев проживает в два раза больше чем в Азербайджане.
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 19:28
      Азербайджанцы, люди с низкой социальной ответственностью.
      Легли под амеров турок полностью.
      И это имея соседями две региональные державы, Россию и Иран.
      Допрыгаются, помидорошники.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 19:19
    Иран-то выстоит, а к Азербайджану будет много вопросов и у Ирана, и, думаю, у России.
    Включая вопрос "А нужен ли нам под боком этот филиал Израиля и Турции одновременно"?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 19:21
      Азербайджан под козырьком Турции, поэтому ничего ему не грозит.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +1
        Сегодня, 19:23
        Это как сказать, Турция, как и Израиль не догма и не доминанта на Ближнем Востоке, как оказывается.
        И НАТО с Ираном воевать как-то мнется...
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:30
        Дмитрий Ригов
        Сегодня, 19:21
        Азербайджан под козырьком Турции, поэтому ничего ему не грозит.

        hi Не будем заблуждаться, многовекторный носорог с горско - иврэйским душком и его элитка сидят на кошельках мелко бритов, исраэлевских поццев биби и матрасников.
        Не забываем, что у султана и биби противоречия по многим вопросам, в том числе по присутствию на САР.
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 19:25
    Мечтает Алиев откусить части Ирана под названием Западный и Восточный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан, населённые азербайджанцами....