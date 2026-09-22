Азербайджан ввёл запрет на полёты иранских авиакомпаний в страну
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Когда кто-либо из лидеров стран исламского мира говорит о незыблемости единства, то в свете последних событий это вызывает, разве что, недоумение. Единство упирается в политику и экономику, что сегодня было в очередной раз продемонстрировано. На сей раз Республикой Азербайджан.
Стало известно, что Азербайджан временно запретил полёты иранских авиакомпаний в свои аэропорты.
В заявлении Azerbaijan Airlines, которое компания передала агентству APA, причиной назван новый пакет санкций США против Ирана, включая меры в отношении авиационного сектора.
Ограничение касается рейсов, выполняемых иранскими перевозчиками в Азербайджан. Каким будет его срок и какие авиакомпании затронуты, в опубликованном сообщении не уточняется.
США 8 сентября ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний, а также ряда компаний и посредников, которых Вашингтон считает связанными с иранским авиационным сектором.
Министерство финансов США заявило, что иностранные фирмы и физлица, которые содействуют находящимся под санкциями иранским перевозчикам - в том числе через передачу самолётов, грузовые услуги или работу генеральных агентов по продажам, могут столкнуться с ограничительными мерами.
Таким образом, решение Азербайджана стало практическим региональным последствием нового санкционного режима. По большому счёту, власти Азербайджана попросту испугались американских санкций, которые те давно используют против неугодных по всему миру как оружие.
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