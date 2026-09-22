Военные США позвонили в полицию, обнаружив рядом с военной базой беспилотник
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Военные США позвонили в полицию, обнаружив неизвестный дрон, пролетавший мимо американской военной базы в Польше. Об этом сообщает польское издание Onet.
Интересный случай произошёл на прошлой неделе на севере Польши в районе военной базы Редзиково, на территории которой находятся системы ПРО Aegis Ashore, построенные американцами якобы против Ирана. 15 сентября американские военные обнаружили неизвестный беспилотник, который вошёл в запретную зону вокруг базы. Но не стали его сбивать или нейтрализовать, а вместо этого сообщили в полицию.
Вместо того чтобы нейтрализовать или сбить беспилотник, военные запустили ряд процедур, в том числе позвонили дежурному офицеру подразделения по номеру экстренной помощи 112.
Польское Минобороны подтверждает данный факт, но подчёркивает, что обнаруженный дрон был гражданским и не представлял никакой опасности для американской военной базы. К тому же он всё это время находился под прицелом систем ПВО. Сам дрон нашли в километре от военной базы.
В связи с появляющимися в СМИ сообщениями о якобы нахождении дрона над американской базой в Польше сообщаем, что обнаруженный примерно в 1 км от базы в Редзиково дрон не представлял никакой угрозы для объектов базы и постоянно находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны.
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