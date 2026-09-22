Военные США позвонили в полицию, обнаружив рядом с военной базой беспилотник

Вместо того чтобы нейтрализовать или сбить беспилотник, военные запустили ряд процедур, в том числе позвонили дежурному офицеру подразделения по номеру экстренной помощи 112.

В связи с появляющимися в СМИ сообщениями о якобы нахождении дрона над американской базой в Польше сообщаем, что обнаруженный примерно в 1 км от базы в Редзиково дрон не представлял никакой угрозы для объектов базы и постоянно находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны.