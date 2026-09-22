Военные США позвонили в полицию, обнаружив рядом с военной базой беспилотник

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Военные США позвонили в полицию, обнаружив рядом с военной базой беспилотник

Военные США позвонили в полицию, обнаружив неизвестный дрон, пролетавший мимо американской военной базы в Польше. Об этом сообщает польское издание Onet.

Интересный случай произошёл на прошлой неделе на севере Польши в районе военной базы Редзиково, на территории которой находятся системы ПРО Aegis Ashore, построенные американцами якобы против Ирана. 15 сентября американские военные обнаружили неизвестный беспилотник, который вошёл в запретную зону вокруг базы. Но не стали его сбивать или нейтрализовать, а вместо этого сообщили в полицию.



Вместо того чтобы нейтрализовать или сбить беспилотник, военные запустили ряд процедур, в том числе позвонили дежурному офицеру подразделения по номеру экстренной помощи 112.

Польское Минобороны подтверждает данный факт, но подчёркивает, что обнаруженный дрон был гражданским и не представлял никакой опасности для американской военной базы. К тому же он всё это время находился под прицелом систем ПВО. Сам дрон нашли в километре от военной базы.

В связи с появляющимися в СМИ сообщениями о якобы нахождении дрона над американской базой в Польше сообщаем, что обнаруженный примерно в 1 км от базы в Редзиково дрон не представлял никакой угрозы для объектов базы и постоянно находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны.
3 комментария
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  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 19:20
    В полиции раздался тревожный звонок 🔔... Они распереживались, и не стали снимать трубку wassat
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:21
    Тут они приехали - показали аспиду!
    Супротив полиции он ничего не смог!
    Вывели болезного, крылья ему за спину,
    И с размаху кинули в черный воронок.
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:34
    Непорядок, кто-то же должен охранять импортных военных.