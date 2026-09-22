Месть Мерца: предлагается лишить Саксонию-Анхальт разведданных из-за победы АдГ

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Месть Мерца: предлагается лишить Саксонию-Анхальт разведданных из-за победы АдГ

Федеральное правительство Германии готовит меры по ограничению доступа «Альтернатива для Германии» (АдГ) к секретной развединформации. Речь идёт о случае, если партия придет к власти в Саксонии-Анхальт. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в МВД и Минобороны. То есть, разведданных предлагается лишить целый регион под видом недопустимости получения этих данных победившей на выборах партией. Своеобразная попытка Мерца отомстить саксонцам.

Непосредственным поводом стал результат выборов 6 сентября в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% голосов. До абсолютного большинства партии не хватило трёх мандатов, но сам результат уже оказывает огромное давление на Берлин.

По данным высокопоставленных чиновников, руководство бундесвера опасается, что в случае формирования правительства земли с участием АдГ секретные военные документы могут быть переданы Москве. Наиболее чувствительный из них - так называемый «Oplan Deu», оперативный план Германии на случай,внимание, «вторжения России в Восточную Европу». Тысячестраничный документ, разработанный в 2024 году, описывает маршруты выдвижения войск, каналы снабжения и порядок использования гражданской инфраструктуры.

План хранится в бумажном и электронном виде во всех 16 земельных канцеляриях. Министр обороны Борис Писториус уже заявил, что рассматривает возможность вывоза документа из Магдебурга. Ранее в интервью он предупреждал, что «близость АдГ к Путину» «нельзя игнорировать», а чувствительная информация «не должна попасть не в те руки». А его близость в Вашингтону игнорировать можно и нужно?

Среди обсуждаемых шагов: прекращение обмена данными между земельным ведомством по защите конституции Саксонии-Анхальт и федеральными спецслужбами по вопросам деятельности России и ультраправых сетей; ограничение доступа земли к общей базе данных «Nadis»; запрет для чиновников АдГ на ознакомление с материалами расследований в отношении собственной партии и экстремистских групп; изменение правил сотрудничества между федеральным центром и землями - переход от принципа консенсуса к большинству голосов, чтобы не допустить блокирования совместных программ безопасности правительством во главе с АдГ.

Планы сталкиваются с серьезными юридическими вызовами. Глава канцелярии премьер-министра Саксонии-Анхальт, член ХДС Райнер Робла, публично усомнился в их законности:

Я не могу себе представить, как может работать требуемое конституцией сотрудничество земель, если Саксония-Анхальт будет исключена из обмена внутренней и оборонной информацией.

По сути, правительство Мерца предлагает нарушить германскую конституцию и полностью исключить субъект федеративного устройства из жизнедеятельности страны в целом.

Схожую позицию занимает Лука Манс из Центра исследований разведки Кёльнского университета. По его словам, такие меры возможны только при наличии конкретных указаний на реальную утечку секретных данных. Простое исключение целой земли из системы обмена информацией из-за вероятного участия АдГ в правительстве «юридически почти невозможно».

Критики утверждают, что правительство Мерца пытается административными средствами ограничить законные права партии, получившей почти 44% голосов, - то есть под предлогом безопасности фактически уходит от демократической ответственности. Как заявил глава фракции АдГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Маркус Вагнер, обвинения беспочвенны, а исключение легальной партии из системы национальной безопасности подрывает сами основы демократии.

Схема изоляции разрабатывается на фоне тяжелого кризиса доверия к правительству Мерца. В Саксонии-Анхальт АдГ более чем удвоила результат 2021 года (20,8%), тогда как ХДС получила лишь 17,2% против 37,1% на прошлых выборах. Сам Мерц признал результат тяжелейшим поражением ХДС за десятилетия.

На федеральном уровне рейтинг АдГ достиг 28%, опережая ХДС с 20%. Удовлетворенность федеральным правительством среди избирателей Саксонии-Анхальт упала до 13%. Бывший канцлер Ангела Меркель назвала итоги шокирующими, добавив, что это «точка разрыва в истории ФРГ».
19 комментариев
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  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +4
    Сегодня, 19:36
    Меркель сама в первую очередь способствовала усилению партии АдГ .
    Это она впустила мигрантов , под видом беженцев .
    А теперь удивляется и сама шокирована .
  2. Никита Че Звание
    Никита Че
    +5
    Сегодня, 19:39
    Дебил Мерц.Мог ведь еще до выборов заблаговременно объявить АдГ иноагентами и снять с выборов по типу Яблока.Нет же,еще и голоса по честному считали.Теперь подождём выборов в Рейхстаг
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      Сегодня, 20:47
      у них нет партии Mutterland
      а без такой партии некому было подать в суд на АдГ
  3. АИК05 Звание
    АИК05
    +4
    Сегодня, 19:39
    Провести референдум и объявить о создании государства Саксония!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 20:15
      To by asi dopadlo krvavě jako ve Španělsku Baskové, to jsou jenom prázdné sliby, hraní se na Demokracii, že každý má právo na sebeurčení. Jo, měli by se to naučit od Krymu, tam to nebyl problém.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +2
        Сегодня, 20:16
        Это, вероятно, закончится кровавой бойней, как у басков в Испании. Это всего лишь пустые обещания, игра в демократию, где каждый имеет право на самоопределение. Да, им следовало бы поучиться у Крыма, там такой проблемы не было.
  4. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 19:50
    Нынешняя ФРГ имеет затейливое устройство. К примеру, вряд ли об этом знают у нас, Берлин это столица, ясно. Но, его федеральный статус, город-государство. Я к тому, что такие угрозы, а это именно декларация, вообще не понятно (для них самих) к чему приведут. Вот правда, даже интересно.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 20:26
      Не государство, но земля. Также как и Гамбург, кстати
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:51
    Месть Мерца: предлагается лишить Саксонию-Анхальт разведданных из-за победы АдГ

    А прикол то в чём? belay
    Зачем гражданской структуре какие-то "разведданные"?
    Они нужны силовикам, федеральному правительству, а регионалу от них ни сладко, ни кисло.
    Так себе ущемили.
    Или лишь хоть как "в чай плюнуть"? lol
    Так себе, детским садом смахивает. laughing
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 20:53
      А прикол то в чём? belay
      Зачем гражданской структуре какие-то "разведданные"?

      тут как раз все понятно, скорее всего местные органы власти отвечают за мобилизационные мероприятия, фольксштурм и т.п.
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 19:53
    а зачем разведданные АдГ?
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 19:55
    Вряд ли Мерз решится на противозаконное изолирование АдГ. Этим он откровенно засветит тех, кого прикрывают ярлыком "глобалисты". У этого Интернационала наверняка в ходу более тонкие методы устранения несогласных...
  8. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:56
    Почему эту нацистскую свoлочь не назвали адольфом? На Фридриха это насекомое вообще не тянет. sad
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 20:02
    Просто со стороны посмотреть... их дела, сами должны разбиратся, решать, менять и переделывать, если получится...
  10. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:21
    Надо еще план "Ост" засекретить. Задним числом.
  11. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:39
    А Саксония-Анхальт - это осси или весси?
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 20:54
      восточные, это бывшая территория ГДР
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 20:55
      Осси. Пора ГДР обратно отделяться от сбесившихся западников.
  12. wiltshirecat
    wiltshirecat
    0
    Сегодня, 20:52
    Когда русские полчища вторгаются в Германию, правительство Саксонии-Анхальт не знает, что делать. bully