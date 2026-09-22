Месть Мерца: предлагается лишить Саксонию-Анхальт разведданных из-за победы АдГ
Федеральное правительство Германии готовит меры по ограничению доступа «Альтернатива для Германии» (АдГ) к секретной развединформации. Речь идёт о случае, если партия придет к власти в Саксонии-Анхальт. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в МВД и Минобороны. То есть, разведданных предлагается лишить целый регион под видом недопустимости получения этих данных победившей на выборах партией. Своеобразная попытка Мерца отомстить саксонцам.
Непосредственным поводом стал результат выборов 6 сентября в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% голосов. До абсолютного большинства партии не хватило трёх мандатов, но сам результат уже оказывает огромное давление на Берлин.
По данным высокопоставленных чиновников, руководство бундесвера опасается, что в случае формирования правительства земли с участием АдГ секретные военные документы могут быть переданы Москве. Наиболее чувствительный из них - так называемый «Oplan Deu», оперативный план Германии на случай,внимание, «вторжения России в Восточную Европу». Тысячестраничный документ, разработанный в 2024 году, описывает маршруты выдвижения войск, каналы снабжения и порядок использования гражданской инфраструктуры.
План хранится в бумажном и электронном виде во всех 16 земельных канцеляриях. Министр обороны Борис Писториус уже заявил, что рассматривает возможность вывоза документа из Магдебурга. Ранее в интервью он предупреждал, что «близость АдГ к Путину» «нельзя игнорировать», а чувствительная информация «не должна попасть не в те руки». А его близость в Вашингтону игнорировать можно и нужно?
Среди обсуждаемых шагов: прекращение обмена данными между земельным ведомством по защите конституции Саксонии-Анхальт и федеральными спецслужбами по вопросам деятельности России и ультраправых сетей; ограничение доступа земли к общей базе данных «Nadis»; запрет для чиновников АдГ на ознакомление с материалами расследований в отношении собственной партии и экстремистских групп; изменение правил сотрудничества между федеральным центром и землями - переход от принципа консенсуса к большинству голосов, чтобы не допустить блокирования совместных программ безопасности правительством во главе с АдГ.
Планы сталкиваются с серьезными юридическими вызовами. Глава канцелярии премьер-министра Саксонии-Анхальт, член ХДС Райнер Робла, публично усомнился в их законности:
По сути, правительство Мерца предлагает нарушить германскую конституцию и полностью исключить субъект федеративного устройства из жизнедеятельности страны в целом.
Схожую позицию занимает Лука Манс из Центра исследований разведки Кёльнского университета. По его словам, такие меры возможны только при наличии конкретных указаний на реальную утечку секретных данных. Простое исключение целой земли из системы обмена информацией из-за вероятного участия АдГ в правительстве «юридически почти невозможно».
Критики утверждают, что правительство Мерца пытается административными средствами ограничить законные права партии, получившей почти 44% голосов, - то есть под предлогом безопасности фактически уходит от демократической ответственности. Как заявил глава фракции АдГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Маркус Вагнер, обвинения беспочвенны, а исключение легальной партии из системы национальной безопасности подрывает сами основы демократии.
Схема изоляции разрабатывается на фоне тяжелого кризиса доверия к правительству Мерца. В Саксонии-Анхальт АдГ более чем удвоила результат 2021 года (20,8%), тогда как ХДС получила лишь 17,2% против 37,1% на прошлых выборах. Сам Мерц признал результат тяжелейшим поражением ХДС за десятилетия.
На федеральном уровне рейтинг АдГ достиг 28%, опережая ХДС с 20%. Удовлетворенность федеральным правительством среди избирателей Саксонии-Анхальт упала до 13%. Бывший канцлер Ангела Меркель назвала итоги шокирующими, добавив, что это «точка разрыва в истории ФРГ».
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