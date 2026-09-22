Трамп пообещал сразу же после выборов в Конгресс заключить мир с Ираном
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Американский президент Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, которые, как известно, запланированы на ноябрь текущего года.
Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что ему необходимо принять решение относительно Ирана – заключить «сделку», которая, по его словам, принесет Тегерану беспрецедентную выгоду, или ликвидировать Исламскую Республику, «отправив их в ад, не дав им шанса на выживание». Трамп также посетовал, что он уже предлагал Тегерану «полное экономическое сотрудничество» в обмен на прекращение их ядерной программы и прекращение поддержки своих прокси-сил в регионе, но иранские власти почему-то не поверили обещаниям президента США и отказались заключить «сделку». По словам Трампа, США и Израиль начали боевые действия против Ирана, потому что Тегеран хотел создать ядерную бомбу и уже разработал ракету, способную достичь Европы.
Таким образом, очевидно, что, по своему обыкновению, Трамп одновременно пытается уговаривать Тегеран согласиться заключить мир на условиях США и одновременно угрожает Ирану полным уничтожением. Как уже показала практика, эта тактика не способна привести к какому-либо результату. Учитывая, что Тегеран не собирается отказываться от своих требований, помимо прочего, предполагающих вывод американских военных баз из региона и разморозку иранских активов, вероятность заключения обещанной Трампом «сделки» стремится к нулю...
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