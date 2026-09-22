Трамп пообещал сразу же после выборов в Конгресс заключить мир с Ираном

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Трамп пообещал сразу же после выборов в Конгресс заключить мир с Ираном

Американский президент Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, которые, как известно, запланированы на ноябрь текущего года.

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что ему необходимо принять решение относительно Ирана – заключить «сделку», которая, по его словам, принесет Тегерану беспрецедентную выгоду, или ликвидировать Исламскую Республику, «отправив их в ад, не дав им шанса на выживание». Трамп также посетовал, что он уже предлагал Тегерану «полное экономическое сотрудничество» в обмен на прекращение их ядерной программы и прекращение поддержки своих прокси-сил в регионе, но иранские власти почему-то не поверили обещаниям президента США и отказались заключить «сделку». По словам Трампа, США и Израиль начали боевые действия против Ирана, потому что Тегеран хотел создать ядерную бомбу и уже разработал ракету, способную достичь Европы.



Таким образом, очевидно, что, по своему обыкновению, Трамп одновременно пытается уговаривать Тегеран согласиться заключить мир на условиях США и одновременно угрожает Ирану полным уничтожением. Как уже показала практика, эта тактика не способна привести к какому-либо результату. Учитывая, что Тегеран не собирается отказываться от своих требований, помимо прочего, предполагающих вывод американских военных баз из региона и разморозку иранских активов, вероятность заключения обещанной Трампом «сделки» стремится к нулю...
12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. кукс Звание
      кукс
      +2
      Сегодня, 20:28
      Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон

      Монтёр Мечников. х\ф 12 стульев.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 20:40
        кукс
        Сегодня, 20:28

        hi Слушать рыжего педофила и военного преступника коалиции Эпштейна из Фашингтона с каждым днём становится токсичнее.
        Один из самых отрицательных персонажей и сидельцев в бидэ ( штаб Фашингтона ) за всё время существования этого недоразумения за селёдочной лужей.
        Но некоторую пользу для россиян и Отечества рыжий нарцисс всё же оказал в расколе стран НАТО не надо.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 20:23
    Доня Иран раз 20 уже победил, устал поди.
    Придется мирится с многократно побежденной, уничтоженной и растерзанной страной. А то ведь проигравшие сами его в позу пьющего оленя поставят.... hi
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:23
    Наконец-то.
    Пообещал.
    Сделку!
    Ура!
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:23
    Он мир заключает примерно как курильщики бросают - вот эту докурю и всё! С понедельника обязательно брошу! С первого числа больше ни одной! wassat
  5. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 20:24
    Странно , что он не договорился до того , что это Иран напал на Израиль и США .
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 20:48
      Ну во первых не торопите события, а во вторых это не его текст. request
      Никто не смеет напасть на грейт таки эгейн.
  6. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 20:24
    Американский президент Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после промежуточных выборов в Конгресс США,
    А мы еще над Байденом смеялись, что мол у дедугана кукуха отлетела. А эта попытка развести окружающих на трех пальцах, это тогда что? laughing
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 20:28
    Дональд не пьёт и не курит . . .закрадывается вопрос,а не подлец ли он?. . . hi
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:39
    Сказал и сказал... никто даже смеяться не будет, надоело...
  9. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 20:41
    что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после промежуточных выборов в Конгресс США

    и ведь заключить )))))) и утром объявит (вот что значит мужик сказал, мужик сделал)
    правда Иран про это знать и не будет
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 21:11
    Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после промежуточных выборов в Конгресс США

    После выборов Дроне будет не до Ирана, там нужно свою шкуру спасать, когда придут демократы, они его посадят в зиндан.