Эрдоган с трибуны ГА ООН призвал сохранить суверенитет и целостность Украины

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Эрдоган с трибуны ГА ООН призвал сохранить суверенитет и целостность Украины

Эрдоган призвал как можно быстрее завершить украинский конфликт, причём с сохранением целостности и суверенитета Украины. Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

Турция надеется, что конфликт на Украине завершится уже в ближайшее время, а сама Украина сохранит свой суверенитет и целостность, явно намекая на то, что Турция не признает новые регионы российскими, впрочем, как и не признаёт Крым. Кстати, как пишет турецкая пресса, тема Украины и возобновления переговоров станет ключевой на встрече Эрдогана с Трампом.



Мы искренне надеемся, что война между Россией и Украиной завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Коснулся Эрдоган и темы нападений на торговые суда в Чёрном море, назвав их неприемлемыми вне зависимости, кто в этом виноват. Ранее Анкара призывала ввести мораторий на удары по судам, даже направив соответствующее предложение Москве. В то же время турки не осудили Зеленского, который и начал операцию по «экономической блокаде» России с целью «принудить её к миру». А после того, как Москва ответила, побежал к Эрдогану жаловаться.

На сегодняшний день Турция пытается выступить посредником в переговорах России и Украины, согласовывая свою позицию с США и европейскими союзниками Киева.
25 комментариев
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  1. Alex013 Звание
    Alex013
    +11
    Сегодня, 20:11
    "Мы искренне надеемся, что война между Россией и Украиной завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины." - двуличный "султан". Отжал часть Сирии ...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +6
      Сегодня, 20:15
      Мы искренне надеемся, что война между Россией и Украиной завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Ещё один "пламенный друг" России. Ага, может хохлофашистану ещё и Крым вернуть?
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 20:51
        Чья бы корова мычала, призыватель хренов. В своём глазу дубину не видит, а туда же... negative
    2. Мой адрес Звание
      Мой адрес
      +9
      Сегодня, 20:27
      Султан не двуличный. Он никогда не скрывал, что на стороне 404, он убивал беспилотниками наших людей.. Это наш решил, что султан любит Россию. Аналогично было по толику рыжему, по меркельше, по... Гады, да как они смели оммануть
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:33
      Alex013
      Сегодня, 20:11

      hi Этот нехороший человек и редиска по имени осман уже многократно опозорился с выпуском бандеронацистов из плена вместе с сердобольным бизнесменом с типично русской фамилией Абрамович и заслуживает всякой кары.
      К тому же в ходе ударов бандеронацистами по судам в Чёрном море погибли несколько осман.
      Вот поэтому Аллах и должен наказать этого деда за его неумные призывы.
  2. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +11
    Сегодня, 20:12
    Турков с их инициативами ссаными тряпками надо гнать засиделись они на земле Византийской коей наследниками является Россия.
    1. ose4kinsura Звание
      ose4kinsura
      +4
      Сегодня, 20:18
      Тов.Ленин зря помог!Да и Сталину Босфор надо было брать-до самого Гибралтара!А теперь всякая сапля в виду кала чайки нам в бороду тычет
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +11
        Сегодня, 20:25
        Ну да. Это видимо Ленин им газопровод протянул и на халяву АЭС построил?
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 20:18
    «Дядя..., ты дypaк?». Призывай апельсинов, Шоб росли на Северном полюсе в открытом грунте идиЁт в феске!
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 20:20
    Может Аккую переименовать?
    В Наккую, например.
  5. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 20:21
    Пошел он в пешее эротичское пути шествие.
  6. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 20:23
    Даже комментировать не хочется все то, что сказал этот человек "с низкой социальной ответственностью" (ну, вы поняли...). Пытается лавировать между различными политико-военными течениями. Но при таком лавировании из-за чрезмерных изгибов можно и хребет сломать...
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 20:24
    Мож пора курдам какую помощь оказать? А то и потомков истинных византийцев надыбать и от их имени признать независимую Византию? Не то что-то султан много о себе мнить начал.. Видимо - своих проблем недостаточно. Значит - надо помочь организовать!
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +4
      Сегодня, 20:37
      Так это ж не наши методы . Наши обниматься ,гнать туда все ресурсы и получать нож в спину .
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 20:24
    Суверенитет и целостность окраины всецело зависит от географии. Эрдоган может изменить географию? . . .полагаю что нет. Так что эфенди Реджеп может ровно сидеть на том что осталось от Османской империи,иначе и того может лишиться. . . winked
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:03
      Цитата: андрей мартов
      Суверенитет и целостность окраины всецело зависит от географии.

      Зависит от истории, которая начинается с гетьманщины 1654 года. Вот это и есть географические и исторические районы, на целостность которых Россия не претендует.
      Западную Украину можно отдать Польше в обмен на Пруссию и Померанию.
      Прикарпатье отдать Словакии.
  9. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 20:25
    La vecchiaia e l'Alzaimer sono in costante avanzamento. Sarebbe stato meglio se non avesse aperto bocca.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 20:29
    Эрдоган везде ищет,навар. Он политик или торгаш?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 20:35
      Эрдоган везде ищет,навар. Он политик или торгаш?

      Барыга он беспринципный. Та ещё твapь.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:34
    Султан в 2021 году заключил с Украиной невыгодный последней договор, что для турков пошлины околонулевые, для украинской стороны всего лишь процентов 20. Вот и старается теперь вернуть денежки
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:37
    Короче, это другое...
    Ничего нового, талдычат одно и тоже...
  13. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 20:56
    На сегодняшний день Турция пытается выступить посредником в переговорах России и Украины

    Такие "посредники" России не нужны.
    Эрдоганы, Зятьки, Витьки - это одним миром мазаные враги России.
  14. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Сегодня, 21:00
    Эрдоган с трибуны ГА ООН призвал сохранить суверенитет и целостность Украины


    Без относительно Эрдогана,не могу себе представить хоть одного человека кто бы с трибуны ООН призвал к обратному.Это не реально.Даже Лавров постесняется такую дичь заявлять с призывами к захвату и расчленению Украины.Это совсем уж маргинально. В стиле средневековых людоедов.Нужно соблюдать политес и корёжить из себя рукопожатных членов международного сообщества
  15. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 21:26
    Очередной нож в псину от дорого партнера.
  16. Tommy Gun Звание
    Tommy Gun
    0
    Сегодня, 21:28
    Чья корова как говорится, ты про северный Кипр забыл, дед?