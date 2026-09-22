Эрдоган с трибуны ГА ООН призвал сохранить суверенитет и целостность Украины
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Эрдоган призвал как можно быстрее завершить украинский конфликт, причём с сохранением целостности и суверенитета Украины. Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН.
Турция надеется, что конфликт на Украине завершится уже в ближайшее время, а сама Украина сохранит свой суверенитет и целостность, явно намекая на то, что Турция не признает новые регионы российскими, впрочем, как и не признаёт Крым. Кстати, как пишет турецкая пресса, тема Украины и возобновления переговоров станет ключевой на встрече Эрдогана с Трампом.
Мы искренне надеемся, что война между Россией и Украиной завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Коснулся Эрдоган и темы нападений на торговые суда в Чёрном море, назвав их неприемлемыми вне зависимости, кто в этом виноват. Ранее Анкара призывала ввести мораторий на удары по судам, даже направив соответствующее предложение Москве. В то же время турки не осудили Зеленского, который и начал операцию по «экономической блокаде» России с целью «принудить её к миру». А после того, как Москва ответила, побежал к Эрдогану жаловаться.
На сегодняшний день Турция пытается выступить посредником в переговорах России и Украины, согласовывая свою позицию с США и европейскими союзниками Киева.
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