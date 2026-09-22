У Трампа на встрече с Зеленским спросили, сможет ли Украина вернуть территории

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У Трампа на встрече с Зеленским спросили, сможет ли Украина вернуть территории

Трамп провёл в Нью-Йорке встречу с Зеленским. В ходе совместного с главой киевского режима брифинга президент США ответил на ряд журналистских вопросов. Один из вопросов звучал так: «В прошлом году на ГА ООН вы сказали, что Украина сможет вернуть все свои территории. Вы и сегодня так считаете?»

Дональд Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, заявив, что полагает: «заключение сделки между Украиной и Россией обязательно состоится»:



Я не хочу раскрывать, в чём эта сделка заключается. Но украинцы могут собой гордиться. Они долго держатся.

По словам Трампа, «завершения конфликта хотят и Украина, и Россия».

У президента США поинтересовались, что он думает по поводу украинских ударов по НПЗ:

Удары по производству дизеля доставили много проблем русским. Что вы можете об этом сказать?

Трамп, отвечая на вопрос, заявил, что удары по российским НПЗ «создали серьёзные проблемы не только русским»:

Это серьёзный удар по ценам на дизельное топливо. И мы ещё (с Зеленским) об этом поговорим. Но и русским это, конечно, создало проблемы.

Напомним, что киевский режим вновь пытается продвинуть «перемирие», причём снова «зерновое». Российские власти на это не соглашаются, напоминая о том, что нужно не перемирие, а крепкий мир, для достижения которого Украина должна выполнить неоднократно озвученные условия, включая вывод войск с территории Донбасса, проведение выборов и отказ в конституции от вступления в НАТО.
3 комментария
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  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 21:21
    Наши сказали, что Доброполье в фактическом окружении. Это уже второй котёл после Харьковского.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 21:26
    Мыло, мочало начинаем все сначала!)))
    Два клоуна в действии...
  3. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:29
    Вот сняли с наркомана застиранную футболку и одели его в костюм и рубашку- сразу стал похож на человека