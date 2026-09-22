У Трампа на встрече с Зеленским спросили, сможет ли Украина вернуть территории
7393
Трамп провёл в Нью-Йорке встречу с Зеленским. В ходе совместного с главой киевского режима брифинга президент США ответил на ряд журналистских вопросов. Один из вопросов звучал так: «В прошлом году на ГА ООН вы сказали, что Украина сможет вернуть все свои территории. Вы и сегодня так считаете?»
Дональд Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, заявив, что полагает: «заключение сделки между Украиной и Россией обязательно состоится»:
Я не хочу раскрывать, в чём эта сделка заключается. Но украинцы могут собой гордиться. Они долго держатся.
По словам Трампа, «завершения конфликта хотят и Украина, и Россия».
У президента США поинтересовались, что он думает по поводу украинских ударов по НПЗ:
Удары по производству дизеля доставили много проблем русским. Что вы можете об этом сказать?
Трамп, отвечая на вопрос, заявил, что удары по российским НПЗ «создали серьёзные проблемы не только русским»:
Это серьёзный удар по ценам на дизельное топливо. И мы ещё (с Зеленским) об этом поговорим. Но и русским это, конечно, создало проблемы.
Напомним, что киевский режим вновь пытается продвинуть «перемирие», причём снова «зерновое». Российские власти на это не соглашаются, напоминая о том, что нужно не перемирие, а крепкий мир, для достижения которого Украина должна выполнить неоднократно озвученные условия, включая вывод войск с территории Донбасса, проведение выборов и отказ в конституции от вступления в НАТО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация