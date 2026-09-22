Я не хочу раскрывать, в чём эта сделка заключается. Но украинцы могут собой гордиться. Они долго держатся.

Удары по производству дизеля доставили много проблем русским. Что вы можете об этом сказать?

Это серьёзный удар по ценам на дизельное топливо. И мы ещё (с Зеленским) об этом поговорим. Но и русским это, конечно, создало проблемы.

Трамп провёл в Нью-Йорке встречу с Зеленским. В ходе совместного с главой киевского режима брифинга президент США ответил на ряд журналистских вопросов. Один из вопросов звучал так: «В прошлом году на ГА ООН вы сказали, что Украина сможет вернуть все свои территории. Вы и сегодня так считаете?»Дональд Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, заявив, что полагает: «заключение сделки между Украиной и Россией обязательно состоится»:По словам Трампа, «завершения конфликта хотят и Украина, и Россия».У президента США поинтересовались, что он думает по поводу украинских ударов по НПЗ:Трамп, отвечая на вопрос, заявил, что удары по российским НПЗ «создали серьёзные проблемы не только русским»:Напомним, что киевский режим вновь пытается продвинуть «перемирие», причём снова «зерновое». Российские власти на это не соглашаются, напоминая о том, что нужно не перемирие, а крепкий мир, для достижения которого Украина должна выполнить неоднократно озвученные условия, включая вывод войск с территории Донбасса, проведение выборов и отказ в конституции от вступления в НАТО.