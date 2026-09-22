В Британии останавливаются химзаводы из-за дороговизны газа

2 166 12
В Британии останавливаются химзаводы из-за дороговизны газа

В Британии запущена цепная реакция закрытия предприятий после того, как цены на газ перевалили через отметку в 700 фунтов стерлингов за 1000 кубометров. На данный момент цена газа в Соединённом королевстве приближается к 1 тысяче долларов (в переводе на американскую валюту).

Наибольший урон такой рост цен на энергоносители наносит британскому химпроизводству, часть которого заточена под военные нужды.



Так, британская Ineos приостанавливает производство на трёх предприятиях химического подразделения в городе Халл. Причём два завода уже остановлены, третий должен прекратить работу в ближайшие дни, сообщили в компании.

Председатель Ineos Джим Рэтклифф объяснил решение стоимостью газа. По его словам, газ в Британии сейчас в 12 раз дороже, чем в США, и в восемь раз дороже угольных процессов, используемых конкурентами в Китае.

Ineos заявила, что рассчитывает либо закупать сжиженный природный газ напрямую в США, либо дождаться снижения цен. Оба варианта – так себе…

Как сообщает британская пресса, выработка такой схемы поставок может занять до года. Компания также призывает власти Британии и Евросоюза ввести торговую защиту от китайской химической продукции на то время, пока её заводы будут простаивать. Дело в том, что британский бизнес хочет покупать дешёвые товары, а это готов предоставить именно Китай. Впрочем, как всегда в последние годы.

Правительство Британии назвало ситуацию тревожной. Власти указали на программу софинансирования для стратегически важных химических производств объёмом 350 млн фунтов, действующие меры в отношении импорта и планы снизить расходы промышленности на электроэнергию.

Остановка затрагивает производство, где газ служит не только источником энергии, но и непосредственным сырьём. Поэтому меры правительства по снижению платы за электричество могут облегчить часть затрат, но не обязательно устранят проблему, на которую указывает указанная компания.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:50
    А о чём думали в Англии - Трамп им поможет ? Тогда обращайтесь к Карни в Канаду или к Норвегии ,у них газ есть и много .В цене с партнёрами всегда можно договорится .Не наши проблемы . tongue
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 21:56
      Андрей, можно ещё хитрее. Найти дешёвый горох, посчитать в процентах выработку газа среднестатистического жителя королевства, и Алга wassat
      1. Orso Звание
        Orso
        +1
        Сегодня, 22:40
        Лучше свиньи. Надёжно, проверено в киноэпопеи "Безумный Макс".
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 22:07
      А чем Донни им поможет? Газовая промышленность США сугубо частная, им даже президент не указ. Продадут туда, где дороже дадут. И даже ранее заключённые контракты тут не играют. Капитализм-с...
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +3
    Сегодня, 21:55
    Той банде, которая пришла к власти в Европе, глубоко фиолетово на национальные интересы страны. Они как "эффективные менеджеры" выжмут все соки из одной жертвы, а потом перейдут к следующей.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 22:09
      Те "жертвы" в гейропах сами выбирали тех выжимателей на правление... не виновных, не причастных там не было и нет!
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 22:11
    Знаю что в англии отопление домов настолько дорогое, что после каждой зимы районы победнее объезжают спец бригады и вывозят трупы замерзших горожан, особенно страдают пенсионеры. Понятно что их не много, но стабильно есть те кто не может оплатить тепло и свет. Похоже ситуация там станет еще хуже.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:11
    Цитата: paul3390
    А чем Донни им поможет? Газовая промышленность США сугубо частная, им даже президент не указ. Продадут туда, где дороже дадут. И даже ранее заключённые контракты тут не играют. Капитализм-с...

    Они же рассчитывали на Доню ,они же партнёры- могли бы предложить Доне что то им не Нужное .А при капитализме разве крепкой мужской дружбы на европейских ценностях не бывает ,как с зеленским дружат ,как обнимаются - всё ему дают ,даже в убыток себе .А с Трампом разве так нельзя ?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 22:43
      Увы - нельзя. Ещё раз - он своим газовщикам не указ. Он не может что-то обещать от их имени. Их - интересует только бабло. На политику и типа крепкую дружбу - да клали они с прибором.
  5. Дед_Иван Звание
    Дед_Иван
    +2
    Сегодня, 22:20
    Ну и что? Газ там в основном свой и Норвежский. Причем Норвегия поставляет по трубопроводам. Да и стоимость электричества они снижают, а не поднимают. Обычные спекулятивные скачки перед зимним (если его так можно назвать) периодом. Не беспокойтесь за Европу. Она прекрасно переживет и без нашего газа.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:29
    Цитата: Дед_Иван
    беспокойтесь за Европу

    А когда газ дадут на эти три завода ,которые останавливаются ,они будут работать по " стахановски" чтобы обнулить убытки и выйти в прибыль ?Мы не о замёрзнут,мы об их налоговой базе - откуда верстать бюджет Англии, а потом из бюджета появляются субсидии на подорожавшую энергию .Кстати у них дыра в будущем бюджете 26 млрд £ ,напечатать - всё равно не хватает - капитализм.Внутренние заимствования надо отдавать и с процентами.
    1. Дед_Иван Звание
      Дед_Иван
      +1
      Сегодня, 22:53
      Вы просто не представляете, как мне плевать на Англию!