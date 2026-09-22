В Британии останавливаются химзаводы из-за дороговизны газа

В Британии запущена цепная реакция закрытия предприятий после того, как цены на газ перевалили через отметку в 700 фунтов стерлингов за 1000 кубометров. На данный момент цена газа в Соединённом королевстве приближается к 1 тысяче долларов (в переводе на американскую валюту).Наибольший урон такой рост цен на энергоносители наносит британскому химпроизводству, часть которого заточена под военные нужды.Так, британская Ineos приостанавливает производство на трёх предприятиях химического подразделения в городе Халл. Причём два завода уже остановлены, третий должен прекратить работу в ближайшие дни, сообщили в компании.Председатель Ineos Джим Рэтклифф объяснил решение стоимостью газа. По его словам, газ в Британии сейчас в 12 раз дороже, чем в США, и в восемь раз дороже угольных процессов, используемых конкурентами в Китае.Ineos заявила, что рассчитывает либо закупать сжиженный природный газ напрямую в США, либо дождаться снижения цен. Оба варианта – так себе…Как сообщает британская пресса, выработка такой схемы поставок может занять до года. Компания также призывает власти Британии и Евросоюза ввести торговую защиту от китайской химической продукции на то время, пока её заводы будут простаивать. Дело в том, что британский бизнес хочет покупать дешёвые товары, а это готов предоставить именно Китай. Впрочем, как всегда в последние годы.Правительство Британии назвало ситуацию тревожной. Власти указали на программу софинансирования для стратегически важных химических производств объёмом 350 млн фунтов, действующие меры в отношении импорта и планы снизить расходы промышленности на электроэнергию.Остановка затрагивает производство, где газ служит не только источником энергии, но и непосредственным сырьём. Поэтому меры правительства по снижению платы за электричество могут облегчить часть затрат, но не обязательно устранят проблему, на которую указывает указанная компания.

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