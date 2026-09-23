Будущее танка под большим вопросом: проект Challenger 3 застопорился

28 1
Будущее танка под большим вопросом: проект Challenger 3 застопорился

Будущее программы Challenger 3 и долгосрочные перспективы британского танкового парка находятся под большим вопросом. Технические неполадки, из-за которых застопорился проект, носят конструктивный характер.

Согласно внутренним отчётам разработчиков и расследованиям британских СМИ (в частности, газеты The Telegraph), новая сварная башня имеет повышенную массу и новый центр тяжести, из-за чего оригинальный механизм редуктора башни от Challenger 2 оказался слишком слабым и не справляется с возросшими нагрузками, особенно при крене машины или в процессе движения башни.



Корпуса для Challenger 2, произведённые в 1990-х и 2000-х годах, за десятилетия эксплуатации получили различные деформации. Из-за этого вместо быстрой конвейерной сборки инженерам приходится неделями заниматься штучной реставрацией каждого шасси.

Выяснилось, что из-за особенностей старого британского производства прошлых лет, старые корпуса имеют разную геометрию и расхождения в размерах до нескольких мм. Под каждый конкретный старый корпус приходится индивидуально подгонять стыковочные узлы новой башни.



Эксперты заявляют, что Минобороны было бы проще и дешевле сварить новые корпуса с нуля, чем пытаться «скрестить» сверхсовременную тяжёлую башню со старыми изношенными шасси. В издании Army Technology отмечается:

Это катастрофа для Challenger 3.

Отвечая на вопрос британского парламента 18 сентября, заместитель министра обороны Люк Поллард заявил:

Сохраняется постоянная потребность в возможностях, предоставляемых ОБТ. Пока не принято никаких решений относительно конкретной программы-преемника.

В издании указывается, что поскольку Британия практически не обладает собственными возможностями по проектированию и производству танков, почти наверняка новый ОБТ будет приобретён в рамках программы, возглавляемой США или Европой.

1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 05:51
    Со старым всегда так - иногда действительно проще и дешевле сделать новое, чем отремонтировать.
    С другой стороны -если компетенций нет и придется покупать - дешёвым точно не будет.