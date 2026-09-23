Армия США проводит оценку летающего багги SkyRunner

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Армия США проводит оценку летающего багги SkyRunner

16 сентября в ходе учений Scarlet Dragon 18-й воздушно-десантный корпус армии США провёл испытания летающего багги SkyRunner с двумя режимами движения.

Аппарат сочетает в себе шасси внедорожного багги и парашютное крыло с набегающим потоком воздуха, что позволяет ему передвигаться по пересечённой местности и взлетать без ВПП. Для взлёта ему требуется около 137 м открытой местности. В воздухе он может набирать максимальную высоту 3048 м и передвигаться со скоростью 142 м в минуту, а дальность полёта составляет примерно 193 км. На земле он может проехать до 386 км на одном топливном баке.



Силовая установка багги состоит из двух двигателей – бензинового Polaris для движения по земле и Rotax для вращения заднего винта в полёте.



Как утверждает разработчик – американская компания SkyRunner – новому пилоту требуется всего около 14 часов подготовки, чтобы освоить это ТС. В воздухе управление простое: левый и правый переключатели для рулевого управления и педаль газа для набора высоты или снижения. В июне 2026 года была представлена беспилотная версия.

Текущая розничная цена SkyRunner составляет $140–150 тыс. Армия, проведя оценку этого изделия, не сообщила, планирует ли она его закупать или проводить дальнейшие испытания. При этом данный аппарат состоит на оснащении американских ССО.

3 комментария
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 07:53
    А зачем армии эта игрушка? Для спецназа ещё пригодится и то для Африки. Вот иметь у себя в гараже, для активного отдыха, я бы не отказался.
  2. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    Сегодня, 07:56
    Для чего им нужен этот конь?
    Что они собираются на нем делать?
    Наступать?
    Совершать диверсии в тылу врага?
    На кого? На арабов, на китайцев, на русских?
    Бред!
    Видимо плохо их аналитики наблюдают войну в заливе и на Украине.
    Преодалеть большие расстояния, да, на них можно, но что они будут делать своими групами по 4-6 человек, там в чужом лагере? Сейчас?
    А, завтра?
    Тем более, летать этой грудой, да ещё с парашютом? Куда?

    Время пакостей, захвата президентов и главарей мафии своим командос, увы - подходит к концу. И победа в фильмах, увы, закончилась!
    Да и Ремба тоже.
    Наступает новая эра боевых роботов и боевых беспилотников. Кораблей, лодок.

    В следующей войне человек не будет ходить в аттаку в штурмовых ротах, даже управлять этими роботами будут такие-же изделия.

    А, вообще будет ли через 100 лет, человек?
    Мы не думаем о жизни, мы в 21 веке, продолжаем искать лучший способ убить себе подобного.

    Хотя нас окружает мир, где на каждом шагу стоит смерть.
    Но, мы идём дальше.
    Даже последняя трагедия с короновирусом нас не остановила. Мы изобрели и распостронили вирус, убивший более 7 млн. людей, но не стали судить виновных.
    А, сейчас мы толкаем человечество ещё дальше, мы уничтожаем его по национальному признаку.

    Остановитесь люди!
    Ведь завтра, уже не будет!
  3. Влодек Звание
    Влодек
    +1
    Сегодня, 08:03
    ну поскольку эта штука может самостоятельно взлететь с какого нить поля, то вполне возможна ночная эвакуация дрг с ближнего тыла. довольно интересный самокат может получиться..."туда" на парашютах давно можно забрасывать, вот "обратно" всегда ножками надо было. и тут вдруг 300 м разбега и можно тихонько свалить домой за 150км от лбс. знаете ли далеко не бесполезная штучка!