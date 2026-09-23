Армия США проводит оценку летающего багги SkyRunner
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16 сентября в ходе учений Scarlet Dragon 18-й воздушно-десантный корпус армии США провёл испытания летающего багги SkyRunner с двумя режимами движения.
Аппарат сочетает в себе шасси внедорожного багги и парашютное крыло с набегающим потоком воздуха, что позволяет ему передвигаться по пересечённой местности и взлетать без ВПП. Для взлёта ему требуется около 137 м открытой местности. В воздухе он может набирать максимальную высоту 3048 м и передвигаться со скоростью 142 м в минуту, а дальность полёта составляет примерно 193 км. На земле он может проехать до 386 км на одном топливном баке.
Силовая установка багги состоит из двух двигателей – бензинового Polaris для движения по земле и Rotax для вращения заднего винта в полёте.
Как утверждает разработчик – американская компания SkyRunner – новому пилоту требуется всего около 14 часов подготовки, чтобы освоить это ТС. В воздухе управление простое: левый и правый переключатели для рулевого управления и педаль газа для набора высоты или снижения. В июне 2026 года была представлена беспилотная версия.
Текущая розничная цена SkyRunner составляет $140–150 тыс. Армия, проведя оценку этого изделия, не сообщила, планирует ли она его закупать или проводить дальнейшие испытания. При этом данный аппарат состоит на оснащении американских ССО.
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