«Плохие новости для подлодок»: БПЛА Bayraktar TB3 занялся поиском субмарин

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«Плохие новости для подлодок»: БПЛА Bayraktar TB3 занялся поиском субмарин

В ходе учений Denizkurdu-I/2026 ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB3 взлетел с борта УДК TCG ANADOLU ВМС Турции и продемонстрировал новые возможности ведения противолодочной борьбы.

БПЛА прошёл два испытательных теста, в ходе которых, используя размещённую в подвесном модуле под крылом систему запуска SAS POD (разработана компанией Baykar – производителем дрона), осуществил сброс гидроакустических буев и провёл совместную операцию с морским патрульным самолётом.



В ходе выполнения миссии Bayraktar TB3, используя бортовой блок обработки данных, в режиме реального времени анализировал информацию, собранную с буев, развёрнутых как им самим, так и сторонними ЛА.
SAS POD:



Как указывается в турецком издании SavunmaSanayiST, традиционно поиском и поражением ПЛ занимались ограниченные по количеству специализированные платформы с высокими эксплуатационными расходами, такие как морские патрульные самолёты, фрегаты и вертолёты. Возможность сброса буев с БПЛА коренным образом меняет эту ситуацию: относительно недорогой аппарат с длительным временем полёта может непрерывно сканировать обширные морские пространства, сводя на нет оперативный простор для вражеских субмарин:

В общем, это плохие новости для подлодок: для Bayraktar TB3 начинается эра ПЛО. Теперь он может противодействовать субмаринам в таких стратегически важных акваториях, как Восточное Средиземноморье, Эгейское и Чёрное моря.

9 комментариев
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  1. Перейра Звание
    Перейра
    -1
    Сегодня, 10:02
    В закрытых акваториях подводные лодки такая же лёгкая мишень, как крейсер или десантный корабль. Бесполезная трата денег на постройку и содержание при нулевой практической ценности.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:04
    Цитата: Перейра
    В закрытых акваториях подводные лодки такая же лёгкая мишень, как крейсер
    Если ее будет сопровождать авиация или другие беспилотники, то не такаято и лёгкая мишень. Ее ещё надо обнаружить
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 10:24
      Это Вы смешно написали.
      Так и представил - плывёт на глубине подводная лодка, над ней кружит истребитель и плывут 10 дронов с пулемётами и 10 с глубинными бомбами.
      У Вас хорошее чувство юмора.
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 10:06
    Турки активно ищут рынок сбыта для своих БПЛА.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +1
      Сегодня, 10:25
      Надо бы купить у них. Пока своих нет. Как с Ираном и Геранями.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:07
    Да ладно... поиском ПЛ занимаются все, различными способами...
    Это, даже не ещё один новый, считай дополнение к уже существующим...
    Готов согласится, что так дешевле, а значит можно больше и ещё больше.... Так то все... если и есть какие то ещё нюансы, то они по большей части относятся к частным случаям...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:08
    На днях ещё китайцы представили новую подводную солнечную батарею, которая может на глубинах до 10 метров заряжать аккумуляторы.
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 10:21
    Ну ищут люди рынок сбыта облажавшейся с применением в шумерии платформе ну и флаг им в руки … ПВО как береговое так и корабельное ушатает их спокойно …
  7. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 10:27
    «Плохие новости для подлодок»--вообще, это плохие новости и для туркиш подлодок.

    Теперь и греки например, могут заняться тем же самым, а именно:

    Приспособить свои тяжелые дроны Sarisa II, Pegasus 2, Archytas и тогда поплохеет уже туркишам.
    ну и *противодействовать субмаринам в таких стратегически важных акваториях, как Восточное Средиземноморье, Эгейское* .