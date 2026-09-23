«Плохие новости для подлодок»: БПЛА Bayraktar TB3 занялся поиском субмарин
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В ходе учений Denizkurdu-I/2026 ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB3 взлетел с борта УДК TCG ANADOLU ВМС Турции и продемонстрировал новые возможности ведения противолодочной борьбы.
БПЛА прошёл два испытательных теста, в ходе которых, используя размещённую в подвесном модуле под крылом систему запуска SAS POD (разработана компанией Baykar – производителем дрона), осуществил сброс гидроакустических буев и провёл совместную операцию с морским патрульным самолётом.
В ходе выполнения миссии Bayraktar TB3, используя бортовой блок обработки данных, в режиме реального времени анализировал информацию, собранную с буев, развёрнутых как им самим, так и сторонними ЛА. SAS POD:
Как указывается в турецком издании SavunmaSanayiST, традиционно поиском и поражением ПЛ занимались ограниченные по количеству специализированные платформы с высокими эксплуатационными расходами, такие как морские патрульные самолёты, фрегаты и вертолёты. Возможность сброса буев с БПЛА коренным образом меняет эту ситуацию: относительно недорогой аппарат с длительным временем полёта может непрерывно сканировать обширные морские пространства, сводя на нет оперативный простор для вражеских субмарин:
В общем, это плохие новости для подлодок: для Bayraktar TB3 начинается эра ПЛО. Теперь он может противодействовать субмаринам в таких стратегически важных акваториях, как Восточное Средиземноморье, Эгейское и Чёрное моря.
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