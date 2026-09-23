При ударах ВС РФ по Киеву и области активность ПВО ВСУ была крайне низкой

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При ударах ВС РФ по Киеву и области активность ПВО ВСУ была крайне низкой

Поступают сообщения о результатах новых волн ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. В сообщениях говорится о значительном числе ударов по складским комплексам. Один из таких был поражён в Запорожье. Речь идёт о складах и логистической базе «Амстор», где в итоге вспыхнул пожар.

Для поражения целей в Запорожье использовались как беспилотники, так и оснащённые модулями планирования и коррекции авиабомбы.



Сообщается о значительном числе реактивных «Гераней», которые атаковали цели в Киеве и области. Причём подчёркивается крайне слабая активность ПВО в столичном регионе Украины. В этот момент Зеленский, находясь в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, выпрашивал у Дональда Трампа зенитные ракеты и комплексы ПВО.

После этого глава киевского режима заявил, что Россия готовит новую массированную атаку в отношении Украины. А Вооружённые силы России эти атаки и не останавливают, добиваясь того, ради чего, собственно, спецоперация и начиналась – устранения первопричин конфликта, среди которых откровенно антироссийская позиция киевского режима. Если этот режим сам по себе сохранится и не будет сменён в результате выборов, то и прекращения ударов по критически важным объектам и узлам Зеленский может не ждать.

В утренние часы удары наносятся по целям в Днепропетровской области, в том числе по топливным хранилищам, складам военного имущества, по АЗС и объектам военной логистики противника.