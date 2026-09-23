Зеленский: Трамп «настроен положительно» по поставкам Украине ракет к Patriot
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Трамп не предлагал Украине прекратить удары по российским НПЗ в одностороннем порядке, но Зеленский на всякий случай заявил, что Киев готов только к двухсторонней остановке ударов и к любому формату энергетического перемирия.
Переговоры Трампа и Зеленского, которые должны были внести хоть какую-то ясность в перспективу возобновления трёхстороннего диалога по Украине, по сути закончились ничем, если учитывать заявления сторон на брифинге. Была ещё закрытая часть, но что там обсуждалось, неизвестно.
В основном на встрече обсуждались поставки ракет Patriot, в том числе предоставление лицензии на их производство. Чёткого ответа Трамп не дал, но был «настроен положительно». Зеленский пытался это подать как «почти согласился», но признал, что работа в этом направлении продолжается. Если Трамп даст согласие, то Украина запустит производство ракет года через полтора.
Нам нужны лицензии на производство систем Patriot. Компания Raytheon готова. Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно настроен в отношении выдачи лицензий. Мы начнем этот проект, но, опять же, я не знаю точно. Возможно, год или год и полтора, но это проект, ориентированный на будущее. В любом случае, это проект для будущего.
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