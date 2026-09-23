Армия России взяла под контроль порядка 60 кв. км территории в Сумской области

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Армия России взяла под контроль порядка 60 кв. км территории в Сумской области

Российские войска атаковали противника на позициях в Сумской области. В результате успешных действий в наступлении под контроль сил группировки «Север» на востоке региона перешли порядка 60 квадратных километров территории. Речь идёт об участке территории практически от границы с Курской областью до линии Марьино-Могрица.

Линия эта находится примерно в 17 км от окраины областного центра – города Сумы.



Таким образом, российские войска завершили разгром сил противника, остававшегося в непосредственной близости от границ России к юго-востоку от Юнаковки и угрожавшему безопасности российских рубежей. Нередко эту территорию называли Садковским выступом – по названию расположенного там населённого пункта.



Соответственно, это самый большой участок территории, который наши бойцы перевели в течение суток под свой контроль за последнюю неделю в зоне СВО. Сопоставимые параметры по площади можно отметить при освобождении территорий в районе Доброполья на западе Донбасса. Напомним, что накануне там российские войска замкнули кольцо окружения, оформив для сил противника очередной котёл.
1 комментарий
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  1. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:55
    Сумы нам тоже не чужды. Хотя и чужого нам не надо.