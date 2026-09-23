S-300 Clone и GAM-67 - о двух ракетах в американском пакете для украинской ПВО
Уведомление о возможной продаже FMS, Transmittal #26-90, 18 сентября 2026 года
Что знает про эту сделку человек, который следит за новостями? Американцы одобрили продажу Украине средств ПВО. Сумма больше двух с половиной миллиардов долларов. Речь о замене старых советских комплексов новыми ракетами. На этом всё, что можно вытащить из заголовков. Задача в этом тексте одна: держать границу между тем, что подтверждается документом, и тем, что остаётся предположением.
Что в официальном перечне
Transmittal #26-90 — уведомление Госдепартамента от 18 сентября 2026-го, переданное Конгрессу по процедуре Foreign Military Sales. Документ административный: утверждает саму возможность продажи, но не означает ни контракта, ни начала поставок. Пакет — 2,68 миллиарда, классификация non-MDE — изделия, не попадающие в категорию «основных систем вооружения». Покупатель — Украина. Деньги складываются из европейских взносов и средств Foreign Military Financing, выделенных при предыдущей администрации США; эти средства поступают в украинский инвестфонд восстановления по установленному механизму FMS.
Состав:
- S-300 Clone Missiles — количество не указано, характеристики не раскрыты.
- GAM-67 Missiles — то же самое: обозначение есть, подробностей нет.
- Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket — реактивные снаряды с лазерным наведением; сколько и каких — в уведомлении не сказано.
- Improvised Transporter Erector Launcher (TEL) 1.5 — пусковые установки кустарного типа.
- RPS 202 Radars — радары, число которых не названо.
Плюс запчасти, обслуживание, транспорт и инженерная поддержка.
S-300 Clone: имя есть, описания нет
Обозначение «S-300 Clone» появляется в документе Госдепа — и на этом всё. Паспорта нет. Дальности нет. Боевой части нет. Изготовителя нет. Имя, за которым может стоять что угодно: модернизация старых или выпуск новых ракет.
Контекст, откуда идея о новых ракетах, описан в интервью Роберта Гамильтона на PBS NewsHour 5 августа 2026 года. Гамильтон — старший директор программы в Eurasia Center Атлантического совета. Тема — совместный американо-украинский проект по производству ракет для украинских С-300. Гамильтон оценил темп: 100–200 изделий в год, оговорив, что это прогноз мощности, а не факт поставки. Транскрипт передачи доступен, но прямая связь с позицией S-300 Clone в уведомлении не установлена.
Единственная связь с советским семейством 5В55 — пока только в названии. Паспортных данных в официальном перечне нет. Дальность, боевая часть, система управления и изготовитель не раскрыты. Подтвердить или опровергнуть техническую преемственность из открытых материалов нельзя.
Слово Clone допускает три прочтения, и выбор между ними из открытых данных не сделан. Функциональное замещение — новая ракета, совместимая с уже стоящими на вооружении пусковыми. Модернизация существующих изделий с заменой узлов. Или воспроизведение прежней конструкции с переделанной системой управления или боевой частью. Важная оговорка касается прежде всего первого прочтения: совместимость с пусковой ещё не означает совместимость со всем боевым контуром — с радаром подсвета, системой управления огнём, каналами связи.
GAM-67: старый индекс, неясное назначение
GAM-67 — название, которое вызывает исторические ассоциации. Так в 1950-х обозначался американский ракетный проект Crossbow. Но Crossbow — история шестидесятилетней давности, и переносить его параметры на позицию из уведомления 2026 года нет оснований.
Современное значение индекса GAM-67 не раскрыто. Defence Express 19 сентября 2026 года отнесли эту позицию к классу «воздух-земля» и упомянули возможность современного наведения. Конкретная дальность, тип боевой части, носитель и изготовитель в открытых первичных материалах не указаны. Связь с FrankenSAM не установлена — ни в уведомлении, ни в проверенных комментариях Defence Express и других изданий.
RPS 202: строчка, которую удалось опознать
RPS-202 — единственная позиция из списка, которая поддаётся опознанию через открытые документы производителя. Это американский вариант радара Leonardo DRS Extended Multi-Mission Hemispheric Radar (exMHR). Идентификация установлена через datasheet изготовителя — Leonardo DRS, версия V3, сентябрь 2023 года, страница 2. Там прямо указано: RPS-202 = exMHR.
Что такое exMHR? Трёхкоординатный радар с электронным управлением лучом, построенный на активной фазированной решётке. Диапазон — S-band. Назначение — круговой обзор на 360° с одновременным сопровождением целей.
Заявленные изготовителем максимумы (datasheet V3, раздел Specification):
- 200 километров — против тяжёлых транспортных целей,
- 80 километров — против средних БПЛА,
- 18 километров — против нано-БПЛА.
Сектор обзора одной антенны — 90° по азимуту. Сколько антенн в конкретной конфигурации — из уведомления неизвестно, поэтому рассчитывать итоговое покрытие пока не из чего. (Обзорная страница EMSS на сайте Leonardo DRS называет 120°, а datasheet указывает 90° — расхождение очевидное; технический паспорт точнее маркетинговой страницы, приоритет у него.)
Есть также мачтовый вариант — Extended Multi-Mission Surveillance System, EMSS. Он упомянут в каталоге Leonardo DRS как штатный продукт. Но упоминание в каталоге не подтверждает конкретной комплектации для #26-90. Это заявленные возможности, не протоколы испытаний для данной сделки.
Откуда взялась цифра и что она значит
Рядом стоит подтверждённый контекст — программа FrankenSAM, которую США и Украина ведут с 2023 года (официально подтверждена Пентагоном в июне 2023): западные ракеты приспосабливают под советские пусковые. Подтверждена интеграция RIM-7 Sea Sparrow на пусковые Бук-М1.
О намерении заместить украинские С-300 новыми ракетами тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин говорил ещё 6 сентября 2024 года на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн; связь того заявления с уведомлением #26-90 не установлена, но публичный контекст возник не в сентябре 2026-го.
Типичная ошибка при чтении пакета — принять название за описание: слово Clone в официальном документе не раскрывает конструкцию изделия, и за ним может стоять совместимая новая ракета, модернизация старой, или воспроизведение прежней конструкции с изменённой управляющей начинкой. Вторая: временная близость сообщений — интервью Гамильтона в августе и пакет в сентябре — не доказывает, что именно те ракеты из интервью идут по уведомлению #26-90. Обе ошибки распространены.
Делить 2,68 миллиарда долларов на сто или двести единиц бессмысленно: в пакет входят также GAM-67, лазерные снаряды, радары, пусковые и поддержка по контракту на несколько лет. Если взять для примера Patriot — его цена на единицу может показаться низкой, пока не учтены работы, обслуживание, интеграция и жизненный цикл комплекса.
Что можно сказать по существу
Из открытых данных картина осторожная, но честная. Твёрдо установлено немногое: факт уведомления, сумма, состав перечня и опознанный по даташиту радар RPS-202. Не установлено главное для оценки ракет — их паспорта, протоколы испытаний, совместимость с конкретными вариантами С-300 или «Бука», реальные сроки.
На этой границе — между опознанным радаром и двумя ракетами без характеристик — проходит сегодня предел того, что можно утверждать по документам.
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