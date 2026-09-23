Трамп выразил желание провести ещё одну встречу с Путиным

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Трамп выразил желание провести ещё одну встречу с Путиным

Дональд Трамп после переговоров с Зеленским выразил желание встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции для журналистов.

Трамп рассчитывает провести ещё одну встречу с Путиным «как в Анкоридже» и не сомневается, что она в какой-то момент состоится. Правда, пока сроки неизвестны, а в том, что российский лидер поедет на саммит G20 в декабре во Флориду, Трамп выразил сомнение. По словам президента США, он намерен обсудить перспективы мирного соглашения, потому что «заключение сделки» принесёт пользу и России, и Украине.



Я хочу встретиться с Путиным ещё раз. Я знаю, что мы встретимся. Мы уже встречались в Анкоридже — можем провести ещё одну встречу.

Перспективы новой встречи Путина и Трампа есть, возможно, что даже в этом году, но точно не во Флориде. Туда Путин не поедет, об этом уже писала пресса. Российский лидер в ноябре собирается на саммит АТЭС, который пройдёт в Китае.

Кстати, Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос об «адских санкциях» в отношении России, которые он обещал ввести с трибуны ГА ООН, если Москва откажется от мирных переговоров. Вместо этого он лишь заявил, что «это жёсткий закон».
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:37
    ❝ Я хочу встретиться с Путиным ещё раз. Я знаю, что мы встретимся. Мы уже встречались в Анкоридже — можем провести ещё одну встречу ❞ —

    — На этот раз в Магадане ...
    (Так сказать, зеркально)
  2. Seal Звание
    Seal
    -2
    Сегодня, 06:51
    Тут напрашивается фраза, которую не так давно применил один из руководителей АвтоВАЗа, отвечая на вопрос журналиста о возможности создания АвтоВАЗом автомобиля уровня BMW 5-й серии. laughing
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +2
      Сегодня, 07:05
      Если только 90 годов выпуска, а сейчас эта алюминиевая ломучая повозка, которую ремонтировать дороже, чем боинг, я про бмв
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 07:14
        Цитата: dnestr74
        алюминиевая ломучая повозка, которую ремонтировать дороже, чем боинг, я про бмв

        Срочно меняйте на Ладу! Пока ещё ВАЗ дешевле БМВ. Завтра может быть поздно!
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          0
          Сегодня, 07:24
          Нет, на американца с атмосферником
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 06:55
    Нужно ли встречаться с политиком, у которого семь пятниц на неделе? То у него «адские санкции», то страстные любезности...Вертится, как уж на сковородке...
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: yuriy55
      Нужно ли встречаться с политиком, у которого семь пятниц на неделе?

      Зато он может напитать духом того места, где будет проходить эта встреча. Судя по всему для наших политиков - это ценно!
  4. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 07:19
    Нашему Президенту послать надо его подальше, запашок остался после Анкориджа от него и объявить, что все переговоры останавливаются и возобновляются после капитуляции бандеровцев.
  5. _КГБ-СССР_ Звание
    _КГБ-СССР_
    +1
    Сегодня, 07:32
    После "Анкориджа" на G20 встретиться он перебьется перетопчется, даже и не знаю какое место могли бы предложить, их много... Тикси, Анадырь...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:20
    За дизель поболтать? И о Духе?