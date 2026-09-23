Трамп выразил желание провести ещё одну встречу с Путиным

Я хочу встретиться с Путиным ещё раз. Я знаю, что мы встретимся. Мы уже встречались в Анкоридже — можем провести ещё одну встречу.

Дональд Трамп после переговоров с Зеленским выразил желание встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции для журналистов.Трамп рассчитывает провести ещё одну встречу с Путиным «как в Анкоридже» и не сомневается, что она в какой-то момент состоится. Правда, пока сроки неизвестны, а в том, что российский лидер поедет на саммит G20 в декабре во Флориду, Трамп выразил сомнение. По словам президента США, он намерен обсудить перспективы мирного соглашения, потому что «заключение сделки» принесёт пользу и России, и Украине.Перспективы новой встречи Путина и Трампа есть, возможно, что даже в этом году, но точно не во Флориде. Туда Путин не поедет, об этом уже писала пресса. Российский лидер в ноябре собирается на саммит АТЭС, который пройдёт в Китае.Кстати, Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос об «адских санкциях» в отношении России, которые он обещал ввести с трибуны ГА ООН, если Москва откажется от мирных переговоров. Вместо этого он лишь заявил, что «это жёсткий закон».