Трамп выразил желание провести ещё одну встречу с Путиным
1 55110
Дональд Трамп после переговоров с Зеленским выразил желание встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции для журналистов.
Трамп рассчитывает провести ещё одну встречу с Путиным «как в Анкоридже» и не сомневается, что она в какой-то момент состоится. Правда, пока сроки неизвестны, а в том, что российский лидер поедет на саммит G20 в декабре во Флориду, Трамп выразил сомнение. По словам президента США, он намерен обсудить перспективы мирного соглашения, потому что «заключение сделки» принесёт пользу и России, и Украине.
Я хочу встретиться с Путиным ещё раз. Я знаю, что мы встретимся. Мы уже встречались в Анкоридже — можем провести ещё одну встречу.
Перспективы новой встречи Путина и Трампа есть, возможно, что даже в этом году, но точно не во Флориде. Туда Путин не поедет, об этом уже писала пресса. Российский лидер в ноябре собирается на саммит АТЭС, который пройдёт в Китае.
Кстати, Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос об «адских санкциях» в отношении России, которые он обещал ввести с трибуны ГА ООН, если Москва откажется от мирных переговоров. Вместо этого он лишь заявил, что «это жёсткий закон».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация