Британский премьер в ООН: Россия вмешивалась в наши выборы, нам нужна защита

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Британский премьер в ООН: Россия вмешивалась в наши выборы, нам нужна защита

Премьер-министр Британии, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россия ведёт против страны информационную войну и, оказывается, пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.

Энди Бёрнхэм назвал предполагаемое вмешательство «отвратительным» и связал его с распространением дезинформации. При этом британский премьер указал на то, что его страна нуждается в защите.



Бёрнхэм объявил о создании Национального центра информационной обороны. Структура, по его словам, должна противодействовать информационным атакам со стороны враждебных государств, включая Россию, естественно.

Бёрнхэм выступал в общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи 22 сентября; продолжительность его обращения «к миру» составила 22 минуты. Накануне поездки правительство Великобритании сообщало, что речь премьера будет посвящена в том числе искусственному интеллекту, безопасности и международному сотрудничеству. Оказалось, что не обошлось без выпадов в российский адрес. Это вообще теперь тренд для любого русофобского правительства, независимо от того, какую партию его председатель представляет. Хотя лейбористы, хоть консерваторы, хоть зелёные, хоть синие...

Примечательно, что Бёрнем там и не конкретизировал, какие же действия предпринимала Москва «по вмешательству в выборы» в 2019 года. А зачем?..
16 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 06:43
    заявил, что Россия ведёт против страны информационную войну и, оказывается, пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

    Бездоказательно.... бездоказательно...
    Впрочем как и всегда
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 07:04
      Как было сказано раньше англичанкой
      у нас есть сведения, но они секретные
  2. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 06:50
    Очередной звук в лужу.Все по многолетнему скрипту ничего новенького.
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +2
    Сегодня, 06:52
    Британия вмешивалась в выборы в России с 1991 года, пора и нам что-то сделать, а то слушаем только влажные фантазии бриташки.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Gpn27
      Британия вмешивалась в выборы в России с 1991 года, .......
      Британия постоянно вмешивалась в события в РИ, с давних времён. Не говоря о других странах. Заткнуться бы болтуну
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:13
        Убили пророка нашего, Григория Распутина....
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 07:17
          Сама Февральская революция их дело. А Император Павел . Царь Иван Грозный. Самая старая шпионская организация
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 07:18
            Шпионско- диверсионная. И наглая уверенность в собственной правоте
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 07:20
              Собственно, эта организация и сегодня продолжает свои дела. К сожалению, успешно.
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 06:52
    Вот глупый! Если иностранцы вмешивались в твои выборы, то твоя легитимность находится под вопросом. Может быть тебя самого выбрали под влиянием России. Наверное ты если не "любитель Путина", то возможно "полезный идиот".
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:10
    Не надо ничего доказывать. Нужно просто заявить вы вмешиваетесь в наши выборы а мы в ваши. Где и как ищите. Нам будет интересно где мы прокололись. bully
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:13
      Вот это верно - презумпция невиновности!
  6. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 07:18
    Сами проблему придумали, сами пытаются бороться, - чего на весь мир орать то про своих тараканов в голове, чудики...
  7. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:52
    . оказывается, пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.
    Не прошло и семи лет как опомнились. Доказательств как всегда нет.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:21
    Цитата: роман66
    Убили пророка нашего, Григория Распутина....
    И Павла I тоже. Только как всегда, не своими руками
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:29
    Энди Бёрнхэм выступая с подобной речью не отказывается от своей должности , он же получил ее с помощью России и сам признал это .
    Вот и получается ,что главное не выйти на себя ,в расследовании.............