Премьер-министр Британии, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россия ведёт против страны информационную войну и, оказывается, пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.Энди Бёрнхэм назвал предполагаемое вмешательство «отвратительным» и связал его с распространением дезинформации. При этом британский премьер указал на то, что его страна нуждается в защите.Бёрнхэм объявил о создании Национального центра информационной обороны. Структура, по его словам, должна противодействовать информационным атакам со стороны враждебных государств, включая Россию, естественно.Бёрнхэм выступал в общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи 22 сентября; продолжительность его обращения «к миру» составила 22 минуты. Накануне поездки правительство Великобритании сообщало, что речь премьера будет посвящена в том числе искусственному интеллекту, безопасности и международному сотрудничеству. Оказалось, что не обошлось без выпадов в российский адрес. Это вообще теперь тренд для любого русофобского правительства, независимо от того, какую партию его председатель представляет. Хотя лейбористы, хоть консерваторы, хоть зелёные, хоть синие...Примечательно, что Бёрнем там и не конкретизировал, какие же действия предпринимала Москва «по вмешательству в выборы» в 2019 года. А зачем?..

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