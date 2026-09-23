«Вы не выиграете эту войну»: финский президент выступил с «посланием к русским»
Президент Финляндии, как выяснилось, направил каждому из нас послание. По словам Александра Стубба, он «адресует послание русским с тем, чтобы донести следующую мысль»:
Уже одними этими словами Стубб подтверждает, что и Финляндия, и другие государства Запада участвуют в войне против нашей страны. Только теперь вместо громогласного «победа над Россией будет добыта на поле боя» следуют призывы от таких, как Стубб, просто взять и остановиться. Так возьмите и остановитесь – как минимум перестаньте направлять оружие коррумпированную киевскому режиму, и увидите, как война в скором времени закончится.
Президент Финляндии:
Зеленский хочет мира. Уже ложь, так как Зеленский прекрасно понимает, что как только наступит мир, на Украине оставаться ему будет, мягко говоря, небезопасно. За ним придут свои же.
А «привести» Путина – ещё более интересная формулировка от Стубба, лишний раз демонстрирующая тот факт, что нормальное общение с Россией они себе по-прежнему не в состоянии представить.
Напомним, что финского президента в последнее время бросает то в жар, то в холод. То он заявляет о неизбежности победы Украины, то призывает начать диалог с Россией. Теперь вот решил призвать к «миру» саму Россию, но только на условиях Запада, естественно. На обычном языке это называется не мир, а передышка для Киева, чтобы он, как и в случае с Минскими договорённостями, получил время на дооснащение и перевооружение своей армии, провёл новые этапы комплектования войск и снова двинулся на русских – тех, кстати, самых, которым шлёт своё «послание» г-н Стубб.
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