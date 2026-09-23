«Вы не выиграете эту войну»: финский президент выступил с «посланием к русским»

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«Вы не выиграете эту войну»: финский президент выступил с «посланием к русским»

Президент Финляндии, как выяснилось, направил каждому из нас послание. По словам Александра Стубба, он «адресует послание русским с тем, чтобы донести следующую мысль»:

Послушайте, вы не выиграете эту войну. Поэтому давайте попробуем её просто завершить.

Уже одними этими словами Стубб подтверждает, что и Финляндия, и другие государства Запада участвуют в войне против нашей страны. Только теперь вместо громогласного «победа над Россией будет добыта на поле боя» следуют призывы от таких, как Стубб, просто взять и остановиться. Так возьмите и остановитесь – как минимум перестаньте направлять оружие коррумпированную киевскому режиму, и увидите, как война в скором времени закончится.

Президент Финляндии:

Зеленский хочет мира. Трамп хочет мира, и теперь нам нужно привести Путина к столу переговоров о мире.

Зеленский хочет мира. Уже ложь, так как Зеленский прекрасно понимает, что как только наступит мир, на Украине оставаться ему будет, мягко говоря, небезопасно. За ним придут свои же.

А «привести» Путина – ещё более интересная формулировка от Стубба, лишний раз демонстрирующая тот факт, что нормальное общение с Россией они себе по-прежнему не в состоянии представить.

Напомним, что финского президента в последнее время бросает то в жар, то в холод. То он заявляет о неизбежности победы Украины, то призывает начать диалог с Россией. Теперь вот решил призвать к «миру» саму Россию, но только на условиях Запада, естественно. На обычном языке это называется не мир, а передышка для Киева, чтобы он, как и в случае с Минскими договорённостями, получил время на дооснащение и перевооружение своей армии, провёл новые этапы комплектования войск и снова двинулся на русских – тех, кстати, самых, которым шлёт своё «послание» г-н Стубб.
33 комментария
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  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 06:58
    «Вы не выиграете эту войну»: финский президент выступил с «посланием к русским»

    Нам эти послания «посторонних» совершенно до лампочки...Мы сами можем послать и по Волге, и по матушке...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 07:11
      Стубб подражает недобалтам --- хочет быть на виду , что бы все его заметили и похвалили
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Reptiloid
        Стубб подражает недобалтам

        В этой команде надо быть активным и заметным. Иначе коллеги затопчут. hi
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:22
      yuriy55 hi ,смена риторики этих нетрадиционных говорит о многом,если ещё два года назад все вешали что Украина победит на поле боя то сейчас всё в корне меняется,а еслиб (опять еслиб) наше руководство втетерило по Украине как принято у тех же западников то сейчас совершенно другие речи звучали. И не надо по Великой русской реке отправлять этого пи для него Васюганских болот за глаза,как и для всей их шоблы
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:22
      yuriy55
      Сегодня, 06:58

      hi Интересно, он помнит, кто его породил?
      Откуда только берутся эти самоуверенные и циничные отморозки с потерей окружающей реальности?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:03
    ❝ Президент Финляндии, как выяснилось, направил каждому из нас послание ❞ —

    — Если ответное послание каждого из нас дойдёт до финского президента, он будет похож на ёжика ...
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 07:07
    Мой ответ Стуббу - для начала почеши мне левую пятку, а потом стой рядом и мух отгоняй.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +11
      Сегодня, 07:10
      Я бы не доверил пятку человеку с таким лицом.
  4. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 07:14
    Самое страшное - то что в ИХ логике они правы для себя: "Россия напала на соседнее государство которое даже в СССР было отдельным государством потому что имела своего представителя в ООН. Россия 2 раза нападала на нас - на Финляндию. Мы должны готовиться к войне "(с)
    То что изменилось абсолютно все - они не учитывают.
    1. ученый Звание
      ученый
      +3
      Сегодня, 07:38
      Цитата: свой1970
      что в ИХ логике они правы

      На то она и "логика", что бы каждый больной типа Гитлера, Зеленского или Стубба был по своему прав. Для таких правых и логичных у психологов есть диагноз - истероидная психопатия. Но это не значит, что все остальные должны опустится до их уровня, заниматься искажением фактов, заниматься театральностью, не замечать военных преступников расплодившихся в Европе как тараканы на военных заказах.
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +2
      Сегодня, 07:46
      Этот недоумок не понимает, что отдельные представители УССР и БССР в ООН - это фишка Сталина, который хотел получить больше голосов на Генассамблее. Он по максимуму хотел для каждой республики отдельный голос, но там Рузвельт тогда поржал и сказал, что в этой части пришлось бы давать отдельные голоса каждому штату США. Которые, кстати, имеют гораздо больше самостоятельности, чем республики имели ее в составе СССР.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:54
      Ну в их вывернутой наоборот, искаверканной логике наверное, так можно и про Адольфа было сказать у него тоже была своя логика.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 08:21
      Цитата: свой1970
      То что изменилось абсолютно все - они не учитывают.

      Как раз таки учитывают.
      Глядя на то, как голосуют немцы и то как обгадился канцлер Мерц, они начинают понимать то, что народ задолбался слушать адептов секты "победим Россию" и хочет чтобы всё вернулось на прежний уровень, поэтому политики дружно меняют риторику на - "Мы за мир, главное чтобы сами русские захотели мира".
      По сути Стубб это человек который втащив страну в НАТО и, включивший санкционный режим против России, лишил Финляндию суверенитета и нанес удар по финской экономике ухудшив положение своих граждан без всякой войны. Боится что его прокатят так же как и Мерца, вот он и меняет обувку с носками прямо на бегу.
  5. АИК05 Звание
    АИК05
    +4
    Сегодня, 07:14
    Этот стуб упал в детстве с горшка и с тех пор у него легкая контузия, откуда вы беретесь такие «умные», не тебе решать и не твой совет контуженный нам нужен, у нас есть ВВП, вот он думает наверняка о Победе!
    1. PASus Звание
      PASus
      +1
      Сегодня, 07:27
      Самое интересное, что этого толстозубого никто ни очем не спрашивал, уж тем более о ближайших военных планах, но нет лезет со своими "глубокими" мыслями.
  6. PASus Звание
    PASus
    +6
    Сегодня, 07:14
    Я вобще не понимаю какого лешего обмусоливать что сказал этот чухонец, этаким макаром и до обсуждения сказанного Триболтиками можно докатиться.
  7. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 07:19
    Я согласен с финским президентом. Выиграть войну с теми,кто сегодня руководит Россией ,я думаю из области фантастики. Нельзя воевать с врагом и торговать с ним. Нельзя называть другом и помогать тому,кто поставляет снаряды твоему противнику и строит для врага беспилотники и корабли (Сербия,Турция). Нельзя расформировывать наиболее боеспособные части (Вагнер,Эспаньола). Нельзя держать в своей стране миллионы граждан враждебно настроенных государств (Азербайджан,Грузия и Армения). Сегодня находящиеся у власти в России люди думают только о сохранении этой власти,о победе они уже не думают.
  8. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 07:20
    Где-то уже слышали подобное: ваше положение безнадежно, ваша борьба бесполезна, торопитесь сдаться в плен и успеть к раздаче земли.
  9. bya965 Звание
    bya965
    +3
    Сегодня, 07:21
    Россия иногда проигрывала войны. Но никогда не проигрывала войны на истощение.
    Скорее Финляндия станет банановой республикой, чем Россия кому-то и что-то уступит.

    Как там в фильме 28 панфиловцев
    Спокойно жжем танки
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 07:32
    Уже одними этими словами Стубб подтверждает, что и Финляндия, и другие государства Запада участвуют в войне против нашей страны.

    Да не то что они против России, а то что при победе России и сделке с США, Европа с Украины ничего (именно ничего ) не поимеет. Поэтому и нужно Европе каким то боком влезть из за дверей туалета в эту сделку. Те кто поумнее говорят об этом в завуалированном тоне, а вдруг и нас с собой возьмут, ну а такие глупые, малообразованные лимитрофы, как Стубб, те не могут ничего предложить кроме - "Россия проигрывает !" Вот только к ним вопрос - "А где Украины выигрывает, ну где ?"
  11. Patrick134 Звание
    Patrick134
    +1
    Сегодня, 07:33
    Западные лидеры постоянно противоречат сами себе.

    Западные лидеры зачитывают свой пропагандистский сценарий, словно послушные хористы.

    Западные лидеры используют и злоупотребляют психоактивными веществами, как бездушными игрушечными солдатиками.

    На самом деле, западные лидеры боятся своего будущего: будущего жалких марионеток, которые вскоре окажутся на свалке истории.
  12. Равик Звание
    Равик
    +1
    Сегодня, 07:39
    Финляндии нужны герои - а родился Стубб
  13. Patrick134 Звание
    Patrick134
    0
    Сегодня, 07:40
    Важно помнить, что история повторяется, и сегодня это те же самые люди…!

    Помните: Ленинград, преступления против человечности (с сообщниками нацистов: Финляндией, Эстонией и подразделениями из других европейских стран) (видео)



    (Текст интернет-пользователя)

    СТАНИСЛАВ КРАПИВНИК @STANISKRAPIVNIK

    Станислав Крапивник делится своими воспоминаниями

    Ровно 85 лет назад началась блокада Ленинграда, одно из самых ужасных преступлений в истории.

    Важно помнить, что в этом участвовали не только немцы. Активными сообщниками были финские, эстонские и испанские подразделения; короче говоря, половина Европы в то время была на стороне нацистской Германии.

    Сегодня многие предпочли бы забыть о своей вине перед человечеством. Более того, история принимает тревожный оборот: те самые силы, которые породили нацизм, снова угрожают Санкт-Петербургу.

    Блокада занимает центральное место в жизни моих детей. Они — потомки тех, кто пережил ад, созданный идеологическими предшественниками сегодняшнего НАТО.

    Недавно я впервые прошёл по «Дороге жизни».

    Раньше я знала об этом только из рассказов бабушки и дедушки, но физическое присутствие там — это совершенно другой опыт.

    Это не просто дань памяти; это также возможность еще раз восхититься невероятной стойкостью советского народа и мудростью его лидеров, которые совершили невозможное, чтобы спасти город.

    https://x-com.translate.goog/STANISKRAPIVNIK/status/2097826963146563615?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
  14. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 07:43
    Сначала они все дружно кричали о стратегическом поражении России, о границах 1991 года, а терерь не выйграите эту войну. По мне так нкжно разрушить всю экономику ххлов, все заводы, жд, логистику, а потом посмотреть, может по другому заговорят.
  15. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 07:46
    Что считать выигрышем? В 1939 Финляндия лишилась территорий и называет это победой. Ну так и украина путь победит также. Отдаст территории и объявит себя победителем.
  16. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:50
    Амебоподобное ни когда не отличалось умом. Тупые финские )парнишки. laughing
  17. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 07:56
    "хочет быть на виду" Дима
  18. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 08:09
    Если повторять про себя "халва- халва" во рту станет слаще
    Стубб очевидно задался целью убедить себя своим надоевшим всем кроме него самого бубнежом
    Ду-рак N2 после Мерца
  19. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 08:11
    Это хорошо, что такие обращения пошли! Раньше было "мы победим", "Россия рухнет" - а теперь вот умоляют просто остановить войну. Главное чтобы Кремль не повёлся - войну нужно завершать только капитуляцией врага на наших условиях и возвращением всех наших активов спонсорами врага, отменой санкций.
    Я понимаю - слишком оптимистично звучит, но учитывая принесённые жертвы любой другой исход будет равнозначен поражению.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:19
    Трамп хочет мира
    Мир наступит сразу же как только Трамп прекратит поставлять оружие
  21. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 08:20
    "направил каждому из нас послание", а я его не видел!
    Стырили, мою почту!!!?
    Впрочем, есть и другой вариант :он не знает мой адрес. Но все равно, обман не все
    Получили его послание
  22. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:24
    в который раз уже повторяю - он иdиот..........
  23. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:26
    Путин приглашает на переговоры в Москву и что ,очереди не стоит. Ах да, тут у Стубба пробки в ушах были , уши заложило ?