Эксперт: на встрече с Трампом Зеленский сам вручил США рычаг давления на Украину

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Эксперт: на встрече с Трампом Зеленский сам вручил США рычаг давления на Украину

Зеленский на встрече с Трампом буквально вручил президенту США новый рычаг давления на Украину, заявив, что Киев может не продержаться до наступления зимы. Об этом сообщил украинский эксперт, бывший помощник Кучмы Олег Соскин.

Соскин назвал Зеленского идиотом, который выдал Трампу главный рычаг давления на Украину, и теперь американцы могут им воспользоваться в любой момент. По словам эксперта, решение «нелегитимного» раскрыть все карты выглядит странным, это может сказаться на дальнейших перспективах Киева. Не исключено, что США выставят Украине ультиматум, потребовав прекратить удары по России.



Этот идиот выдал важнейший рычаг давления на Киев, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой. О чем ты думал? (...) Еще немного, и США поставят нам ультиматум, что, мол, либо мы заключаем мир, либо зима будет суровой.

По мнению украинских экспертов, у США нет рычагов давления на Россию, поэтому Трамп пробует договариваться, а вот на Украину есть. А теперь появился ещё один, которым американцы могут воспользоваться уже в ближайшее время.

Кстати, как отмечает пресса, на встрече с журналистами Трамп не дал возможности Зеленскому отвечать на вопросы, полностью подавив его и перехватив инициативу. Все заявления «нелегитимный» сделал уже после этого.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:09
    ❝ Зеленский* на встрече с Трампом буквально вручил президенту США новый рычаг давления на Украину ❞ —

    — У Трампа этих рычагов более чем достаточно, было бы желание давить ...
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 08:06
      Прямо секрет Полишинеля. А до этого никто не подозревал, что без подпитки запада вся эта конструкция за месяц набок завалится.... request
  2. Остап из Рио Звание
    Остап из Рио
    0
    Сегодня, 07:11
    Нет-нет, не будет давления на укропию. Им же обещали поставки ракет ПВО и ударные. И уже поступает
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:29
    А зачем США прекращение этого конфликта??? Бабки капают,Е.С. пыхтит и напрягается, им бы ещё Китай прищемить и вообще будет шоколад,а сейчас демократы Конгресс возьмут и очень вероятно что для Зеленского всё вернётся на уровень 2022-2023 года в плане поддержки
  4. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:48
    . Этот идиот выдал
    Вот уж точней некуда! Это на коксе или само сдохнет, или уберут (ванна, шарфик, труп ).
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:13
    Этот идиот выдал важнейший рычаг давления на Киев, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой. О чем ты думал? (...) Еще немного, и США поставят нам ультиматум, что, мол, либо мы заключаем мир, либо зима будет суровой.

    Что это очередной за бред ?
    А если Зе не согласиться с ультиматумом Трампа ,что отключат связь или не будут поставлять вооружения ,так ведь нет ! Ну и все
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:17
    К сожалению, на западную банду давить нечем, рычаг с ядреной бонбой единственный и не рабочий. А с той стороны давят на кого угодно и как угодно. Глобальный Юг начинает очковать и останется Россия одна, как во поле березка стояла.