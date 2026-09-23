Эксперт: на встрече с Трампом Зеленский сам вручил США рычаг давления на Украину

Этот идиот выдал важнейший рычаг давления на Киев, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой. О чем ты думал? (...) Еще немного, и США поставят нам ультиматум, что, мол, либо мы заключаем мир, либо зима будет суровой.

Зеленский на встрече с Трампом буквально вручил президенту США новый рычаг давления на Украину, заявив, что Киев может не продержаться до наступления зимы. Об этом сообщил украинский эксперт, бывший помощник Кучмы Олег Соскин.Соскин назвал Зеленского идиотом, который выдал Трампу главный рычаг давления на Украину, и теперь американцы могут им воспользоваться в любой момент. По словам эксперта, решение «нелегитимного» раскрыть все карты выглядит странным, это может сказаться на дальнейших перспективах Киева. Не исключено, что США выставят Украине ультиматум, потребовав прекратить удары по России.По мнению украинских экспертов, у США нет рычагов давления на Россию, поэтому Трамп пробует договариваться, а вот на Украину есть. А теперь появился ещё один, которым американцы могут воспользоваться уже в ближайшее время.Кстати, как отмечает пресса, на встрече с журналистами Трамп не дал возможности Зеленскому отвечать на вопросы, полностью подавив его и перехватив инициативу. Все заявления «нелегитимный» сделал уже после этого.