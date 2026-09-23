В США проведены новые испытания в рамках создания термоядерной боеголовки W93

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В США проведены новые испытания в рамках создания термоядерной боеголовки W93

Национальная лаборатория Sandia сообщила о лётном испытании возвращаемого аппарата, проведённом в рамках разработки американской ядерной боеголовки W93. Запуск зондирующей ракеты Atrax состоялся на полигоне Кауаи на Гавайях.

Целью испытания был не запуск готовой боеголовки, а сбор данных об условиях при возвращении аппарата в атмосферу. Американские инженеры измеряли внешние аэродинамические нагрузки и возникающие внутри конструкции вибрации - параметры, которые трудно полностью воспроизвести в наземных экспериментах.



В Sandia пояснили, что полученные данные должны повысить точность моделей и помочь при проектировании неядерных компонентов W93. Лаборатория отвечает за их разработку и выступает системным интегратором американских программ ядерного вооружения.

Испытание Atrax отличалось от штатной лётной проверки боевой системы. Его задачей был сбор характеристик среды, а не оценка точности возвращаемого аппарата. Испытание завершено примерно через 18 месяцев после выделения финансирования.

W93 создаётся для морской составляющей американской ядерной триады вместе с возвращаемым аппаратом, который должен доставлять боеголовку к цели. В Sandia называют её первой почти за 30 лет новой ядерной системой США, находящейся в разработке. Испытание Atrax не означает готовности самой W93 к развёртыванию.
2 комментария
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  1. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 07:33
    Т.е. матрасы по тихому собираются или уже выводят на орбиту ядернве боеголовки, ловко и гиперзвук не нужен, просто шваркнут с орбиты когда будет необходимость.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:51
    Как " красиво " звучит Возвращаемый аппарат ,который доставляет боеголовку к цели .Какую ещё можно придумать мирную формулировку приземляемый & приводняемый ? bully