В США проведены новые испытания в рамках создания термоядерной боеголовки W93
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Национальная лаборатория Sandia сообщила о лётном испытании возвращаемого аппарата, проведённом в рамках разработки американской ядерной боеголовки W93. Запуск зондирующей ракеты Atrax состоялся на полигоне Кауаи на Гавайях.
Целью испытания был не запуск готовой боеголовки, а сбор данных об условиях при возвращении аппарата в атмосферу. Американские инженеры измеряли внешние аэродинамические нагрузки и возникающие внутри конструкции вибрации - параметры, которые трудно полностью воспроизвести в наземных экспериментах.
В Sandia пояснили, что полученные данные должны повысить точность моделей и помочь при проектировании неядерных компонентов W93. Лаборатория отвечает за их разработку и выступает системным интегратором американских программ ядерного вооружения.
Испытание Atrax отличалось от штатной лётной проверки боевой системы. Его задачей был сбор характеристик среды, а не оценка точности возвращаемого аппарата. Испытание завершено примерно через 18 месяцев после выделения финансирования.
W93 создаётся для морской составляющей американской ядерной триады вместе с возвращаемым аппаратом, который должен доставлять боеголовку к цели. В Sandia называют её первой почти за 30 лет новой ядерной системой США, находящейся в разработке. Испытание Atrax не означает готовности самой W93 к развёртыванию.
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