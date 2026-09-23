Прибалтика тайно и срочно запросила полмиллиарда евро на борьбу с дронами

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Прибалтика тайно и срочно запросила полмиллиарда евро на борьбу с дронами

Прибалтийские лимитрофы в срочном порядке запросили финансовую помощь Евросоюза на «борьбу с БПЛА». Об этом пишет финское издание Iltalehti.

По данным газеты, ссылающейся на осведомленные источники, Латвия, Литва и Эстония направили тайное письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой «немедленно» выделить полмиллиарда евро на укрепление систем ПВО для борьбы с беспилотниками, но с какими не указано. Письмо подписано министрами обороны всех трёх республик.



Страны направили письмо в ЕК в понедельник. Письмо подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Почему письмо отправлено в секретности и запрос не был сделан открыто, а также такая спешка с выделением средств, не сообщается, но подчёркивается, что лимитрофы надеются получить деньги до конца этого года. Отмечается, что Брюссель послание получил, но ответной реакции пока нет.

Стоит отметить, что в последнее время в воздушном пространстве Прибалтики всё чаще стали появляться украинские беспилотники, фактов падения российских практически нет. Не от своего ли украинского союзника хотят прикрыться прибалтийские лимитрофы?
4 комментария
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  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 07:40
    Прибалтика ... срочно запросила полмиллиарда евро на борьбу с дронами

    Хорошо жить в гейропе с кучей попрошаек... У самой гейропы и бабла давно не осталось, все раздала попрошайкам...
  2. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:42
    У нациков из 404 тайно запросить консервацию, дело к осени, и закатки у свидомых должны быть.
  3. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 07:51
    "...письмо отправлено в секретности и запрос не был сделан открыто..."
    " Об этом пишет финское издание Iltalehti."

    Ага...- уровень "секретности" зашкаливает..., типа - "по секрету, всему свету". winked
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:10
    Предоставить свою территорию ВСУ и честно удивляться, а откуда в небе Прибалтики БПЛА . Это глупость или хитрость ?