Прибалтика тайно и срочно запросила полмиллиарда евро на борьбу с дронами
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Прибалтийские лимитрофы в срочном порядке запросили финансовую помощь Евросоюза на «борьбу с БПЛА». Об этом пишет финское издание Iltalehti.
По данным газеты, ссылающейся на осведомленные источники, Латвия, Литва и Эстония направили тайное письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой «немедленно» выделить полмиллиарда евро на укрепление систем ПВО для борьбы с беспилотниками, но с какими не указано. Письмо подписано министрами обороны всех трёх республик.
Страны направили письмо в ЕК в понедельник. Письмо подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Почему письмо отправлено в секретности и запрос не был сделан открыто, а также такая спешка с выделением средств, не сообщается, но подчёркивается, что лимитрофы надеются получить деньги до конца этого года. Отмечается, что Брюссель послание получил, но ответной реакции пока нет.
Стоит отметить, что в последнее время в воздушном пространстве Прибалтики всё чаще стали появляться украинские беспилотники, фактов падения российских практически нет. Не от своего ли украинского союзника хотят прикрыться прибалтийские лимитрофы?
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