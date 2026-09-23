Крис против Биньямина: американский сенатор раскритиковал премьера Израиля
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Сенатор США от Мэриленда Крис Ван Холлен раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Поводом для критики стало видеообращение, направленное против мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
Нетаньяху в записанном видео обвинил Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве к насилию против еврейских жителей Нью-Йорка. Израильский премьер также заявил, что намерен ответить на критику мэра и защищать действия Израиля в ходе предстоящего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Ван Холлен назвал утверждения Нетаньяху ложными и вновь подверг критике действия израильского правительства в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Сенатор также заявил, что премьер не обеспечивает расследование гибели американских граждан на Западном берегу - по его словам, они погибли от действий израильских поселенцев или силовиков.
Отдельно Ван Холлен упомянул ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, выданные Международным уголовным судом в ноябре 2024 года. Суд тогда сообщил о подозрениях в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в Газе. Израиль, как известно, не признаёт юрисдикцию МУС и отвергает выдвинутые обвинения, а администрация Трампа готовит серьёзные санкции против этого суда, включая блокировку его счетов.
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