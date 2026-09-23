Крис против Биньямина: американский сенатор раскритиковал премьера Израиля

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Крис против Биньямина: американский сенатор раскритиковал премьера Израиля

Сенатор США от Мэриленда Крис Ван Холлен раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Поводом для критики стало видеообращение, направленное против мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Нетаньяху в записанном видео обвинил Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве к насилию против еврейских жителей Нью-Йорка. Израильский премьер также заявил, что намерен ответить на критику мэра и защищать действия Израиля в ходе предстоящего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.



Ван Холлен назвал утверждения Нетаньяху ложными и вновь подверг критике действия израильского правительства в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Сенатор также заявил, что премьер не обеспечивает расследование гибели американских граждан на Западном берегу - по его словам, они погибли от действий израильских поселенцев или силовиков.

Отдельно Ван Холлен упомянул ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, выданные Международным уголовным судом в ноябре 2024 года. Суд тогда сообщил о подозрениях в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в Газе. Израиль, как известно, не признаёт юрисдикцию МУС и отвергает выдвинутые обвинения, а администрация Трампа готовит серьёзные санкции против этого суда, включая блокировку его счетов.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 07:32
    Кто-то из руководства Израиля объявил израильтян не подсудным и соответственно они могут творить что хотят,так что опоздал тот сенатор.
  2. tomas.09 Звание
    tomas.09
    -4
    Сегодня, 07:45
    Не к этой новости. По ходу админы на Украйну подались.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 08:04
      Цитата: tomas.09
      Не к этой новости. По ходу админы на Украйну подались.

      "По ходу", кто-то не проспался.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:08
    Да , Израиль точно никого не убивал в Газе , это они сами попросили. Израиль жертва !
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:14
      Да что там их считать, недочеловеков. Вот придут евреи - наведут порядок
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:18
    Цитата: APASUS
    Израиль точно никого не убивал в Газе , это они сами попросили
    Они сами себя убили wink