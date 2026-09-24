«Золотая клетка» для российской нефти: ESPO, Китай и тарифное давление

Встречная версия: концентрация вместо силы

Что установлено: деньги, базисы и распределение

FOB ( Free on Board ) — продавец отдаёт товар на борту судна; покупатель платит за фрахт, страхование, доставку



) — продавец отдаёт товар на борту судна; покупатель платит за фрахт, страхование, доставку CFR ( Cost and Freight ) — продавец оплачивает доставку до порта назначения, но риски переходят на покупателя после погрузки



) — продавец оплачивает доставку до порта назначения, но риски переходят на покупателя после погрузки DES (Delivered Ex Ship) — продавец отвечает за доставку до порта покупателя и несёт все издержки и риски до выгрузки



Конструкция давления и прецедент

Сценарии и неопределённость

Вывод: клетка или преимущество?

Российская нефть марки ESPO торгуется с редкой премией к мировым эталонам. 18 сентября Reuters сообщил: цена превышает 120 долларов за баррель, премия к Brent — 20–30 долларов. 10 сентября Platts оценивал ESPO CFR North Asia в 105,01 доллара за баррель. 14 сентября дисконт Urals FOB Приморск к Dated Brent — 21,65 доллара.На фоне войны в Ормузском проливе, роста американских цен на дизель и нового американского закона о вторичных тарифах (H.R. 5334) картина выглядит парадоксально: цена ESPO растёт, покупатели активны, а роль «выигравшего» достаётся России. Но премия на доставленный баррель и чистый доход продавца — совсем разные величины. И встречная версия звучит жёстче: это не выигрыш, а клетка.По даннымсо ссылкой на Argus, 83% ESPO из Козьмино за январь–июль 2026 года ушло в Китай — на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Доля Индии за тот же период выросла с 12% до 16%. Концентрация снижается, но медленно: основной рынок остаётся один.Когда дефицит кончится и ближневосточные поставки восстановятся, у Пекина появится выбор: переключиться на другие сорта или потребовать скидку. Вашингтон создал новый инструмент давления. Раздел 113 H.R. 5334 предписывает введение пошлин для определённых им стран, с верхним пределом ставки 100%; раздел 115 допускает освобождение при письменном обосновании национальными интересами США перед Конгрессом.19 сентября Минкоммерции КНР официально отвергло односторонние санкции и давление на третьи стороны. Но переговорная делегация Хэ Лифэна в те же дни прибыла в США. Торговля продолжается; вопрос в том, какую уступку придётся сделать и с чьей стороны.Высокая цена сегодня может обернуться большими уступками завтра, когда концентрация покупателей превратится в уязвимость.Напряжённость рынка подтверждена независимыми источниками, но единой премии не существует. Разные базисы поставки — разные цены.10 сентября Platts отметил предложения ноябрьской доставки DES Шаньдун выше 20 долларов к ICE Brent — уровни превышали те, по которым покупатель готов был работать сразу. Стоимость доставки, фрахта, страхования размазана по цепочке неравномерно, и кому она достаётся — зависит от условий контракта.Закупки Sinopec начались раньше подписания нового санкционного закона — значит, дефицит от войны предшествовал политическому риску и не порождён им: Reuters писал об этом ещё 2 сентября, объясняя активность компании желанием компенсировать дефицит и использовать возможности переработки. Объяснять весь скачок премий только новым американским инструментом невозможно. Рынок отреагировал на войну и нарушение поставок; законодательство добавило политический риск, но не создало дефицит.Кто платит и кто получает — не одно и то же. Покупатель платит за доставленный баррель. Дальше расходы перераспределяются между переработкой, оптом, розницей и конечным потребителем топлива. Российскому продавцу достаётся договорная цена по выбранному базису минус расходы, которые он несёт согласно условиям. Бюджет получает налоговые поступления, структура которых зависит от курса рубля, налоговых периодов и встречных выплат отрасли.Международное энергетическое агентство (IEA) со ссылкой на Минфин сообщило: за январь–август нефтегазовые доходы составили около 5 трлн рублей, снижение примерно 17%. Выплаты нефтепереработке за апрель–август — 1,5 трлн рублей. Эти выплаты вычитаются из валового дохода, и именно поэтому валовая выручка, прибыль компании и чистый бюджетный эффект — три разные величины. Как именно распределится сентябрьская премия — из открытых данных не видно.Новый американский инструмент — не эмбарго и не автоматическое применение максимальных ставок. Есть процедуры обоснования исключений, оценка национальных интересов. Прецедент 2022 года показал иную логику: Минфин США прямо формулировал цель ценового потолка — удержать российскую нефть на мировом рынке, ограничив доход продавца. Механизм вторичных тарифов может действовать похоже: не убрать поставки, а перераспределить ренту.Если американские пошлины введут, китайским покупателям станет дороже держаться за российскую нефть. Часть может потребовать скидку. Часть — изменить поставщика. Маршруты, фрахт, структура спроса меняются; российский продавец получает иной чистый доход.Ни один переход не автоматичен: государство может принять риск, изменить меры поддержки или договориться об исключениях. Но инструмент создан; переговорная позиция изменилась.Сентябрьский прогноз IEA содержит одновременно сильное сокращение среднегодового предложения на мировом рынке нефти в 2026 году к 2025-му — 5,7 млн баррелей в сутки — и падение среднегодового спроса на 2,5 млн баррелей в сутки. На бумаге рынок остаётся в дефиците, но это не значит, что премия удержится.Дефицит поднимает цену, но не бесконечно: когда цена становится слишком высокой, потребители сами сокращают закупки. Переработка работает на пределе. Альтернативные маршруты требуют времени и денег. Разрушение спроса — механизм обратной связи: чем выше цена, тем меньше покупателей готовы платить., премия сохраняется — но зависит от способности Китая переключиться на альтернативы. Reuters сообщил: независимые китайские НПЗ закупили более 20 млн баррелей другого сырья за предыдущие недели. Альтернативы существуют; вопрос в их цене и доступности. Чем дольше дефицит, тем выше шанс, что покупатель найдёт замену и зафиксирует её., премия удобного маршрута может упасть быстрее, чем концентрация покупателей. Российский продавец останется с одним основным рынком, но без дефицита, который этот рынок поддерживал. Рычаг переходит к покупателю., возможно перераспределение ренты к покупателям и перевозчикам. Конструкция 2022 года показала: можно сохранить физическое присутствие на рынке, уменьшив доход продавца. Новый инструмент пока не применён в полном объёме, но может работать похоже при определённых условиях. Издержки контрактов, фрахта, страхования и посреднических услуг перекладываются на сторону с меньшими альтернативами., высокая цена ограничивает саму себя через механизм разрушения спроса. На 21 сентября средняя розничная цена дизельного топлива в США превысила 6,5 доллара за галлон. На неделе 18 сентября фьючерсный европейский дизель торговался около 210 долларов за баррель.Это политический риск для администрации: избиратели видят цены на заправках. Это экономический тормоз: бизнес замораживает перевозки, конечные потребители сокращают покупки. Спрос сжимается под давлением собственной цены., неизвестно, есть ли у них соглашения по ESPO и на каких условиях. Переговоры идут; содержание возможных договорённостей не раскрыто.«Золотая клетка» — не миф, но и не приговор. Дефицит даёт временное преимущество; концентрация покупателей создаёт уязвимость после его исчезновения. Говорить о выигрыше рано: нужны контрактные цены FOB, данные о фактических платежах и бюджетные поступления за те же месяцы. Пока таких данных нет.Есть высокая доставленная цена, крупный покупатель и политический инструмент давления на него. Кому достанется разница — покажут следующие месяцы и условия, на которых стороны договорятся после восстановления альтернативных потоков.Пока Россия продаёт дороже — но на сильно сконцентрированном рынке и с растущим политическим риском для покупателя. Это не свобода выбора; это зависимость с обеих сторон. Мосты пока не сожжены, но маршрут сужается.