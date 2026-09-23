ВСУ продолжают попытки вырваться из «Резниковского котла», ситуация сложная

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ВСУ продолжают попытки вырваться из «Резниковского котла», ситуация сложная

Противник продолжает предпринимать попытки прорыва из «Резниковского котла», одновременно создавая группировку для разблокировки попавших в окружение украинских формирований. ВС РФ не дают сделать ни того, ни другого.

В Харьковской области в районе «Резниковского выступа» ситуация напряжённая, основные усилия сил и средств российских войск сосредоточены на уничтожении украинской группировки, которую ВСУ пытаются сформировать для прорыва окружения. За последние сутки авиация, артиллерия и беспилотники «северян» нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники врага в районе сразу нескольких населённых пунктов: Великий Бурлук, Михайловка, Подсреднее.



Самое крупное скопление врага было накрыто у Великого Бурлука, там под удар попали формирования сразу трёх бригад ВСУ и одного штурмового полка Нацгвардии. Противник пытался сформировать ударный кулак, но наши это сделать ему не дали. Тем не менее ситуация сложная, на правление ранее прибыл главком ВСУ Драпатый, группировке ВСУ в Харьковской области поставлена задача прорвать окружение. Так что ничего ещё не кончилось.



Между тем из котла попытались прорваться две группы из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Выходили в пешем порядке в районе Чёрного, надеясь проскочить под носом у российских подразделений, но были вскрыты разведкой и с потерями отступили.
5 комментариев
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  1. Ми Ха Эль Звание
    Ми Ха Эль
    +1
    Сегодня, 08:06
    Ситуация сложная? Не нравится мне это словосочетание. Дай бог удачи и малых потерь воинам православным.
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 08:19
    Сложная для тех ,кто в котле, или наоборот!Душить гадину святое дело,но есть вопросы почему они держаться и снабжаются Б.К. и провизией...
  3. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    0
    Сегодня, 08:21
    Всё закончится тем, что оставят им коридор для выхода, а они ещё подумают, выходить или продолжать сражаться. Сдаваться они точно не будут.
  4. Ślązako Звание
    Ślązako
    0
    Сегодня, 08:28
    Ich hoffe Drapaty verliert direkt und steht dann in der Kritik.

    Um wieviel Mann geht es im Kessel dort?

    Es wäre schön den Drapaty und die anderen auszuschalten per Raketen oder Drohnen.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:29
    Самых упоротых племенных бандэрлогов утилизируем до последнего экземпляра.