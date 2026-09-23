ВСУ продолжают попытки вырваться из «Резниковского котла», ситуация сложная
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Противник продолжает предпринимать попытки прорыва из «Резниковского котла», одновременно создавая группировку для разблокировки попавших в окружение украинских формирований. ВС РФ не дают сделать ни того, ни другого.
В Харьковской области в районе «Резниковского выступа» ситуация напряжённая, основные усилия сил и средств российских войск сосредоточены на уничтожении украинской группировки, которую ВСУ пытаются сформировать для прорыва окружения. За последние сутки авиация, артиллерия и беспилотники «северян» нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники врага в районе сразу нескольких населённых пунктов: Великий Бурлук, Михайловка, Подсреднее.
Самое крупное скопление врага было накрыто у Великого Бурлука, там под удар попали формирования сразу трёх бригад ВСУ и одного штурмового полка Нацгвардии. Противник пытался сформировать ударный кулак, но наши это сделать ему не дали. Тем не менее ситуация сложная, на правление ранее прибыл главком ВСУ Драпатый, группировке ВСУ в Харьковской области поставлена задача прорвать окружение. Так что ничего ещё не кончилось.
Между тем из котла попытались прорваться две группы из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Выходили в пешем порядке в районе Чёрного, надеясь проскочить под носом у российских подразделений, но были вскрыты разведкой и с потерями отступили.
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