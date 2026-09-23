При высоких ценах Счётная палата отчиталась о падении доходов нефтегазовой сферы

Федеральный бюджет России за первое полугодие 2026 года исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счётной палаты об исполнении бюджета.Государственный долг за с начала года по конец июня увеличился на 6,8% и достиг 37,5 трлн рублей, при этом расходы на его обслуживание составили 1,8 трлн рублей.Доходы бюджета РФ за I полугодие сформировались на уровне 18,5 трлн рублей, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. Однако структура поступлений заметно изменилась: ненефтегазовые доходы выросли на 22,6%, до 15 трлн рублей, а нефтегазовые, напротив, просели на 18,2%, до 3,5 трлн рублей.Счётная палата отдельно отметила ускорение бюджетных трат: исполнение по госзакупкам поднялось с 54,4% до 71,8%, по капитальным вложениям - с 33,9% до 46,2%.Главная странность отчёта - нефтегазовые доходы. Они сократились почти на пятую часть именно в тот период, когда мировые цены на энергоносители были на подъёме. Это плохо укладывается в логику экономики, значительная часть которой по-прежнему основывается на реализации сырья: обычно дорогая нефть даёт прирост в доходности. Напрашиваются такие объяснения - ценовые дисконты при продаже российской нефти (но, как утверждается, сейчас российская нефть на мировом рынке торгуется дороже Brent), удорожание логистики при переориентации экспорта на восточные рынки и санкционные ограничения на расчёты. Но ни одно из них в докладе прямо не названо, а значит, вопрос о том, почему рост цен на нефть и газ не конвертировался в рост доходов, пока остаётся открытым.

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