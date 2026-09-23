При высоких ценах Счётная палата отчиталась о падении доходов нефтегазовой сферы

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При высоких ценах Счётная палата отчиталась о падении доходов нефтегазовой сферы

Федеральный бюджет России за первое полугодие 2026 года исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счётной палаты об исполнении бюджета.

Государственный долг за с начала года по конец июня увеличился на 6,8% и достиг 37,5 трлн рублей, при этом расходы на его обслуживание составили 1,8 трлн рублей.

Доходы бюджета РФ за I полугодие сформировались на уровне 18,5 трлн рублей, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. Однако структура поступлений заметно изменилась: ненефтегазовые доходы выросли на 22,6%, до 15 трлн рублей, а нефтегазовые, напротив, просели на 18,2%, до 3,5 трлн рублей.

Счётная палата отдельно отметила ускорение бюджетных трат: исполнение по госзакупкам поднялось с 54,4% до 71,8%, по капитальным вложениям - с 33,9% до 46,2%.

Главная странность отчёта - нефтегазовые доходы. Они сократились почти на пятую часть именно в тот период, когда мировые цены на энергоносители были на подъёме. Это плохо укладывается в логику экономики, значительная часть которой по-прежнему основывается на реализации сырья: обычно дорогая нефть даёт прирост в доходности. Напрашиваются такие объяснения - ценовые дисконты при продаже российской нефти (но, как утверждается, сейчас российская нефть на мировом рынке торгуется дороже Brent), удорожание логистики при переориентации экспорта на восточные рынки и санкционные ограничения на расчёты. Но ни одно из них в докладе прямо не названо, а значит, вопрос о том, почему рост цен на нефть и газ не конвертировался в рост доходов, пока остаётся открытым.
7 комментариев
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  1. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 08:23
    Они сократились почти на пятую часть именно в тот период, когда мировые цены на энергоносители были на подъёме. Это плохо укладывается в логику экономики...

    Как раз хорошо укладывается "в логику экономики".
    Мировые цены и цены продажи российских ресурсов отличаются не в лучшую сторону для России.
    Российская нефть на мировом рынке может и торгуется дорого, а вот сама Россия похоже продает не очень дорого.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 08:27
      почему рост цен на нефть и газ не конвертировался в рост доходов Всё ушло на дивиденды, друзьям и соратникам.
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 08:23
    Вот ведь как!Значит ипаNут бенз по сто !Надо спасать жирны котов...
  3. Комментарий был удален.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:29
      ...ага.
      у нас песня - наши местные депутаты придумали - а давайте защиту и устранение последствий от "обломков" от БПЛА включать в ЖКХ - во как! belay мы все в шоке - ЗП и так не растут, с 1 октября будет опять повышение ЖКХ, а теперь ещё и это придумали... капец какой-то...
  4. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:28
    Может Счетная палата не так считает.
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 08:28
    Всё это как раз экономически обосновывается, когда мировые цены на нефть выросли, а цена бюджетного отсечения в 59 зелени за бочку с просчётом НДС и прочих манипуляций гос. бюджет теряет и будет терять от роста цены на нефть, а бабло уходит корпорациям и переработчикам всенародного достояния.
  6. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 08:29
    Все вполне логично. Доходы падают. Себестоимость, логистика дорожают.
    Ну и огромный дисконт "нашим друзьям" лишь бы покупали.

    Война дело дорогое.
    Но как говорят "мудрые" люди, время на стороне России. Надо будет еще 20 лет повоюем.