Премьер-министр Японии встретилась с Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Санаэ Такаити в ходе встречи заявила, что Токио «стоит вместе с Украиной» и продолжит санкционное давление на Россию в координации «с международным сообществом».«Стояние вместе с Украиной» в лице Зеленского для Такаити в Нью-Йорке продлилось менее 20 минут.Такаити сказала, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо объединить усилия разных стран в поддержке Украины.А мы полагаем, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо как минимум учитывать наше мнение - мнение России. Разве нет, г-жа премьер Японии? Если нет, тогда для чего ваши бизнес-эмиссары зачастили в последнее время в Российскую Федерацию? Хотят «стоять вместе с Украиной», но энергоносители по доступной цене получать с Сахалина?..Теперь коротко о том, что на той эе встречи сказал Зеленский,. По его словам, Киев рассчитывает на участие японских компаний в восстановлении страны. При этом он назвал санкции действенным инструментом и поблагодарил Японию за «гуманитарную и энергетическую помощь».После взаимных реверансов и объятий снова разбежались по коридорам штаб-квартиры ООН. Постояли вместе - и достаточно, решила Такаити и приступила к обсуждению более насущных для Токио вопросов, будучи счастлива уже тем, что не пришлось обещать Зеленскому денег.

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