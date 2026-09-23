Премьер Японии: Токио стоит вместе с Украиной и продолжит давление на Россию

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Премьер Японии: Токио стоит вместе с Украиной и продолжит давление на Россию

Премьер-министр Японии встретилась с Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Санаэ Такаити в ходе встречи заявила, что Токио «стоит вместе с Украиной» и продолжит санкционное давление на Россию в координации «с международным сообществом».

«Стояние вместе с Украиной» в лице Зеленского для Такаити в Нью-Йорке продлилось менее 20 минут.



Такаити сказала, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо объединить усилия разных стран в поддержке Украины.

А мы полагаем, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо как минимум учитывать наше мнение - мнение России. Разве нет, г-жа премьер Японии? Если нет, тогда для чего ваши бизнес-эмиссары зачастили в последнее время в Российскую Федерацию? Хотят «стоять вместе с Украиной», но энергоносители по доступной цене получать с Сахалина?..

Теперь коротко о том, что на той эе встречи сказал Зеленский,. По его словам, Киев рассчитывает на участие японских компаний в восстановлении страны. При этом он назвал санкции действенным инструментом и поблагодарил Японию за «гуманитарную и энергетическую помощь».

После взаимных реверансов и объятий снова разбежались по коридорам штаб-квартиры ООН. Постояли вместе - и достаточно, решила Такаити и приступила к обсуждению более насущных для Токио вопросов, будучи счастлива уже тем, что не пришлось обещать Зеленскому денег.
25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 08:43
    Токио «стоит вместе с Украиной» и продолжит санкционное давление на Россию в координации «с международным сообществом»

    А можно поинтересоваться - В КАКОМ МЕСТЕ Япония надавила на Россию?

    Знал одного хорошего мужика, подполковника, НШ. Поговорка у него была:
    Ты насТрёшь - я перешагну.
    Я насТру - ты утонешь...
    Япония, прежде чем сТрать России, пусть аквалангом для дерьма запасётся...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:47
      ....зря эта япошка поручкалась с зельцем - примета то ой какая нехорошая, и, главное, сбывающаяся.... Игорь hi
      1. Aggle Звание
        Aggle
        0
        Сегодня, 10:22
        Ну, хотя бы рак простаты ей точно не грозит.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:00
      Разговоры, разговоры... все тоже самое, не интересно...
      Реальные дела... а вот это нужно рассматривать тщательнее и все считать, в отдельную папочку записывать...
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 08:49
    будучи счастлива уже тем, что не пришлось обещать Зеленскому денег.

    А он так надеялся, так надеялся....
    laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:51
      laughing почётный нож для вспарывания пуза надо было зельцу привезти и подарить, в коробке деревянной, ленточкой перевязанной laughing
      1. Aggle Звание
        Aggle
        0
        Сегодня, 10:23
        И даже побыть его кайсяку, чтобы с гарантией.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:54
    ... я вот только не понял - а энергетическая то помощь от японии какелам в чём выражается? они туда что ли электроэнергию гонят или топливо? what
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Nexcom
      ... я вот только не понял - а энергетическая то помощь от японии какелам в чём выражается? они туда что ли электроэнергию гонят или топливо? what

      Батарейки для фонариков!!! winked
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:02
        Батарейки для фонариков!!!

        laughing good
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 09:07
      Цитата: Nexcom
      ... я вот только не понял - ......... электроэнергию гонят или топливо? what
      Кто их знает, Дмитрий hi может колдуют как-нибудь? Или оккультизЬм, каннибализЬм, как на острове Эйнштейна? В японской традиции оборотничество и др суеверия были всегда. Прямо как в укропии, как НВ Гоголь давно описал. Ведь сколько мультов японских как раз как энергетически совершать ужасное, пугающее
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:16
        япошки всегда были извращенцами - автоматы по продаже пользованных женских трусиков - только у них, тезка. hi
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 09:27
          А я-то и не знал про подобное lol и как-то обходился без таких знаний recourse ...
          Вот вспомнил, дело давнее. Конец прошлого века. Как 2 япошки полюбили друг-друга и договорились до убийства и каннибализЬма. Один какой-то богач был. И всё снимали на видео..
          Вот пусть бы они и извращались сами у себя дома. А не лезли в другие страны. Было 2 статьи про них в ИСТОРИИ hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:28
            да я сам сравнительно недавно про такое узнал (я про автоматы по продаже трусов). и на поклёп не похоже.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 09:34
              Я не удивлён, что-то слышал про продажу, но не про автоматы. Может они ещё чего использованое в автоматы запихивают и продают recourse Продляют жизнь,так сказать laughing
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 09:37
                у них бзик на использовании автоматов по продаже. видел автомат по продаже автомобиля - там реально витрина стеклянная. авто за ней (небольшой, типа Тойоты Ярис или ещё меньше) и можно подойти, купить, дверцы откроются и всё - сел и поехал.
              2. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 09:42
                ну вот фото труселяжного автомата на вскидку. laughing поищите сами в интернете - изумитесь ещё сильнее. в живую купить у школьницы её пользованные трусселя - это вообще оказывается высший пилотаж там и самое "ценное" для таких любителей... говорю же - извращенцы.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +1
                  Сегодня, 10:01
                  Цитата: Nexcom
                  ну вот фото ..... в живую купить у школьницы её пользованные трусселя - это вообще ....... говорю же - извращенцы.

                  Купить у школьницы вживую ---- это педофилия, по моему.Хотя в классике описаны подобные и еще более дикие извращения. Жоржи Амаду. ТЕРЕЗА БАТИСТА УСТАВШАЯ ВОЕВАТЬ hi
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:01
    ❝ «Стояние вместе с Украиной» в лице Зеленского* для Такаити в Нью-Йорке продлилось менее 20 минут ❞ —

    — « Запомни, Гейша под саке сакуре своей не сёгун.
    - Как будто самурай своей катане под саке большой товарищ » © ...
  6. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 09:19
    Продолжит санкционное давление на Россию


    Импорт подержанных легковых автомобилей из Японии в Россию по итогам января — августа 2026 года вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    Почти треть ввоза — это Toyota (32,6%), на втором месте — Honda (30,4% от объема), на третьем — Suzuki (9,3%). Также в топ-5 вошли Mazda (5,9%) и Volkswagen (3,9%), такие данные через канал в мессенджере «Макс» приводит глава «Автостата» Сергей Целиков.

    Отличные скажу я вам автомобили.

    Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
  7. uber Звание
    uber
    +1
    Сегодня, 09:36
    Надо этой дыре лохматой предложить СПГ и нефть у зелика купить.
    1. Aggle Звание
      Aggle
      0
      Сегодня, 10:29
      И рыбу половить в украинской (пока) части акватории Чёрного моря. Узнают барабульку на вкус (нет).
  8. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 09:42
    главная япона мама не дружит со своей головой. Ей ближе к еры которые бахнули по косоглазым идреными бомбами.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:03
      Вот пусть они и продают ей нефть втридорога. По дружбе laughing
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:15
    Киев рассчитывает на участие японских компаний в восстановлении страны
    За японский счёт? wink