Казахстан проводит масштабные стратегические учения «Батыл Тойтарыс – 2026»
Около 7 тыс. военнослужащих и порядка 2 тыс. единиц вооружения и военной техники участвуют в стратегических манёврах «Батыл Тойтарыс – 2026». Их особенностью стало объединение сухопутного, воздушного, морского и территориального компонентов с беспилотными технологиями, радиоэлектронной борьбой и цифровым управлением.
В сентябре 2026 года Казахстан проводит стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2026». В нём участвуют около 7 тыс. военнослужащих и порядка 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.
Главная особенность манёвров — не только масштаб. Учение объединяет сухопутный («Айбалта – 2026»), воздушный («Ашық аспан – 2026») и морской («ХАЗАР») компоненты, а также территориальное и межведомственное направление («Бекет – 2026»). Отдельно с национальными манёврами связано учение Коллективных сил быстрого развёртывания Центральноазиатского региона ОДКБ «Рубеж – 2026» (около 1,5 тыс. военнослужащих, более 300 единиц техники и 115 БПЛА).
Казахстан проверяет способность различных сил действовать в едином информационном и командном контуре. В центре внимания находятся БПЛА, эшелонированная ПВО, РЭБ, разведка, робототехника и мобильность войск.
ПВО против нового типа воздушной угрозы
На Сарышагане в рамках «Ашық аспан – 2026» проверялась готовность к отражению массированных ударов средств воздушного нападения. Воздушная угроза сегодня может одновременно включать авиацию, ракеты, разведывательные аппараты, ударные беспилотники и массово применяемые FPV-дроны. Противодействовать ей одной системой вооружения невозможно.
На учении отрабатывались эшелонированная противовоздушная оборона, противовоздушные засады, внешнее целеуказание, оперативная смена позиций и противодействие беспилотникам разных типов. Радиолокационные средства и комплексы РЭБ объединялись в общее информационно-разведывательное пространство.
Казахстан фактически испытывает ПВО как систему систем, в которой обнаружение цели, её классификация, радиоэлектронное воздействие и огневое поражение работают в одной цепочке.
FPV-дроны становятся массовым средством войны
Недорогие беспилотники стали массовым средством разведки и поражения, заставив армии пересматривать тактику подразделений, инженерную защиту, маскировку и противовоздушную оборону.
На предварительном этапе подразделения отрабатывали применение БПЛА вместе с современными средствами разведки и огневого поражения, действия малыми группами и траншейный бой. На полигоне Матыбулак совершенствовались окопы, траншеи и укрытия с учётом опыта современных конфликтов. Генеральный штаб потребовал усилить защиту личного состава от беспилотных аппаратов и других современных средств поражения.
Беспилотная составляющая учения включает два направления: применение собственных БПЛА и FPV-дронов, а также защиту от аналогичных средств условного противника с помощью РЭБ, ПВО, маскировки, инженерного оборудования и манёвра.
От беспилотников к роботам
Вооружённые силы Казахстана постепенно начинают проверять возможности использования наземных робототехнических комплексов. Этой работе предшествовал военно-инженерный формат Shaiqas, где испытывались воздушные и наземные системы. Лучшие разработки затем получили возможность пройти практическую апробацию совместно с войсками.
Перенос экспериментальных образцов из демонстрационного павильона в условия крупного учения позволяет быстрее оценить их практическую ценность. В войсках на первый план выходят надёжность, проходимость, устойчивость связи, ремонтопригодность и простота эксплуатации.
В перспективе даже относительно простые роботизированные платформы способны выполнять задачи, где использование человека сопряжено с повышенным риском: разведку опасного участка, доставку боеприпасов или эвакуацию раненых.
Цифровой контур управления
При подготовке учения на Матыбулаке руководство Генерального штаба и Министерство обороны, отвечающее за цифровизацию, отдельно проверили работу цифрового штаба и информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Современные подразделения непрерывно получают данные от БПЛА, радаров, разведки и войск на местности. Если эти сведения существуют независимо друг от друга, командование видит лишь отдельные фрагменты обстановки. Единый информационный контур позволяет быстрее обнаруживать цели, оценивать ситуацию и ставить задачи. Для этого цикл обнаружение → информация → решение → постановка задачи → применение оружия должен занимать минимально возможное время.
Во время «Ашық аспан» Казахстан также испытывал автоматизированные системы управления с элементами искусственного интеллекта для поддержки принятия решений. Их задача состоит в обработке больших массивов данных и снижении нагрузки на командный состав, а не в замене человека в управлении войсками.
Большая территория требует большой мобильности
Казахстан — девятая по площади страна мира. Возможность перебросить войска через огромную территорию является самостоятельной военной задачей. «Батыл Тойтарыс» охватывает несколько направлений и полигонов. Здесь важна вся цепочка: транспортировка, связь, снабжение, ремонт, медицина, развёртывание командных пунктов и последующее включение прибывших сил в общий план операции.
В рамках сухопутного компонента «Айбалта – 2026» региональное командование «Астана» отрабатывает планирование, принятие решений, выдвижение, перегруппировку и устойчивость управления войсками. Даже подготовка военнослужащих-мотоциклистов была непосредственно связана с учением: Минобороны объясняло её необходимостью повышения мобильности малых групп, доставки боеприпасов и оперативной эвакуации.
На Каспии Военно-морские силы решают совершенно иные задачи, чем подразделения на сухопутном полигоне. Но для стратегического командования задача остаётся общей: обеспечить согласованные действия сил, действующих на разных направлениях.
Казахстан как один из центров военной силы региона
Центральная Азия сегодня переживает заметное обновление военных возможностей. Государства региона закупают новые самолёты и беспилотные системы, развивают собственные оборонные предприятия, совершенствуют ПВО и расширяют международное военное сотрудничество.
Масштаб и содержание «Батыл Тойтарыс – 2026» демонстрируют стремление Казахстана укреплять роль одного из ключевых военных игроков Центральной Азии. Речь здесь не только о 7 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники. Значительно важнее способность одновременно задействовать Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, ВМС, территориальный компонент, беспилотные системы, РЭБ и цифровое управление.
«Батыл Тойтарыс – 2026» показывает, что Казахстан делает ставку не только на закупку отдельных образцов техники, но и на их интеграцию в единый контур разведки, связи, управления и огневого поражения. Практическая ценность учения будет зависеть от того, насколько устойчиво этот контур сможет работать при одновременном применении авиации, ПВО, БПЛА, РЭБ, сухопутных сил и территориального компонента.
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