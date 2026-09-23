Киев снова поднял вопрос наведения ударов по России через Starlink
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Киев на переговорах в Нью-Йорке снова поднял вопрос наведения ударов вглубь России через спутниковую связь Starlink. Об этом сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая.
Зеленский во время закрытой части встречи с Трампом снова поднял вопрос использования Starlink для наведения беспилотников и ракет на цели в глубине России. Однако Трамп на это ответил, что этот вопрос нужно обсуждать с Илоном Маском, поскольку Starlink принадлежит его компании SpaceX. Судя по всему, Трамп дал понять, что он такие вопросы не решает.
Украинцы также упомянули использование Starlink для поражения целей внутри России. На что президент США ответил: «Вам нужно поговорить об этом с Илоном».
Стоит отметить, что Зеленский уже обращался к Трампу с аналогичной просьбой, а также просил самого Илона Маска расширить использование Starlink для украинских дальнобойных беспилотников. Но Трамп отправил Зеленского к Маску, а тот вообще отказался с ним встречаться. Видимо, Зеленский решил снова попробовать, использовав для этого авторитет президента США.
На сегодняшний день Starlink работает лишь на территории Украины и регионов, которые Киев считает своими, над территорией России американская спутниковая связь отключена.
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