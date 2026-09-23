Киев снова поднял вопрос наведения ударов по России через Starlink

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Киев снова поднял вопрос наведения ударов по России через Starlink

Киев на переговорах в Нью-Йорке снова поднял вопрос наведения ударов вглубь России через спутниковую связь Starlink. Об этом сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая.

Зеленский во время закрытой части встречи с Трампом снова поднял вопрос использования Starlink для наведения беспилотников и ракет на цели в глубине России. Однако Трамп на это ответил, что этот вопрос нужно обсуждать с Илоном Маском, поскольку Starlink принадлежит его компании SpaceX. Судя по всему, Трамп дал понять, что он такие вопросы не решает.



Украинцы также упомянули использование Starlink для поражения целей внутри России. На что президент США ответил: «Вам нужно поговорить об этом с Илоном».

Стоит отметить, что Зеленский уже обращался к Трампу с аналогичной просьбой, а также просил самого Илона Маска расширить использование Starlink для украинских дальнобойных беспилотников. Но Трамп отправил Зеленского к Маску, а тот вообще отказался с ним встречаться. Видимо, Зеленский решил снова попробовать, использовав для этого авторитет президента США.

На сегодняшний день Starlink работает лишь на территории Украины и регионов, которые Киев считает своими, над территорией России американская спутниковая связь отключена.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 09:04
    Зелебобику хочется всем рассказать, что "весь мир с ними".... ладно, не весь, хотя б полосатики за них...
    В общем... дайте, дайте, поддержите...
    Пластинка заезженная, но другой у них нет и не будет...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 09:08
      Зелебобику хочется всем рассказать, что "весь мир с ними"....

      да, пропаганда прежде всего...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:12
        Вопрос... хотя, какой вопрос, это ведь очевидное... поддерживать амплитуда скачек кастрюлеголовых все сложнее, у некоторых кастрюли начали в сторону съезжать, а то и слетать в сторону, вообще... а это для зелебобиков вопрос выживания!
        Вдруг население начнёт думать!!! Страшный сон для тамошних правящих...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 09:32
          Цитата: rocket757
          у некоторых кастрюли начали в сторону съезжать, а то и слетать в сторону, вообще... а это для зелебобиков вопрос выживания!

          Не понимаю - чем думает?

          Ладно, просидел в кресле свой срок - быстрее хватай, что наскирдовать успел, и ноги в руки... Вон, Яйценюх - то ли не такой жадный, то ли не такой глупый. Живёт себе на "крохи, от забора оставшиеся" и не кашляет.
          А это чудо дождётся - не британский конвой, так свои нацики придушат. И все вместе постараются, чтобы живым к нам в плен не попал.

          Интересно - приятно, наверное, жить вот таким затравленным кроликом, из которого ВСЕ окружающие хотят туху сделать?
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 10:04
            Однако, зная пердусмотрительность англичан в подобных делах - может и не было шанса...
            Прям, вспомнилось
            «Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль.Вы знаете, что делать Боб
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:20
            Не все такие хитрые и удачливые кролики как Сеня...
            Надо понимать, что ему ПОЗВОЛИЛИ, создали пример успешности... но не факт, что всем это позволят, отрицательные примеры тоже есть, но о них не любят вспоминать...
            Вероятно, зелебобику чётко довели до сведения, что ему такое... такое заработать надо, вот оно и старается... wink
  2. KCA Звание
    KCA
    +2
    Сегодня, 09:21
    В СССР и РФ были спутниковые системы позиционирования, когда Маск ещё даже не родился
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:32
    Лохматый все стрелки перевёл на аутиста.
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Ирек
      Лохматый все стрелки перевёл на аутиста.

      Очевидно же, что не хочет брать ответственость на себя. Маск тоже не дyрак
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 09:34
    Starlink работает лишь на территории Украины и регионов, которые Киев считает своими, над территорией России американская спутниковая связь отключена.

    И как же проходила государственные испытания и была принята на вооружение систем РЭБ, которая для передачи информации использует каналы Старлинк?
    ВО писало об этой системе года 2 назад.
    Как эта система сейчас проходит заводские испытания при военной приемке?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:25
      Цитата: BAI
      И как же проходила государственные испытания и была принята на вооружение систем РЭБ, которая для передачи информации использует каналы Старлинк?
      ВО писало об этой системе года 2 назад.
      Как эта система сейчас проходит заводские испытания при военной приемке?
      У вас в голове каша. Ну или вы не умеете выражать свои мысли. Ибо как связана РЭБ и старлинк никто не знает.
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    -2
    Сегодня, 09:43
    Неужели наши верховные наконец-то перейдет к нанесению ударов по спутникам?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Gpn27
      Неужели наши верховные наконец-то перейдет к нанесению ударов по спутникам?
      Надеюсь такого не случится. Ибо это большая глупость. Ну и честно сказать даже С-500 "всего" 200 км по высоте достает, а старлинк летает намного выше. Одним словом скорее всего сбить спутники нам и нечем. 1-2 наверное можем, но и всё на этом.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:03
    Цитата: rocket757
    Вдруг население начнёт думать!!!
    Тот кто на голове носит кастрюлю и скачет как сумасшедший, думать не начнет никогда!