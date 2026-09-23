МИД РФ: Москва учитывает включение Украины в европейскую систему безопасности
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Москва учитывает включение Украины в новую формирующуюся европейскую систему безопасности, перспектива которого активно обсуждается странами Европы. Российское руководство принимает эти планы во внимание, как и регулярные западные вбросы о мифической «угрозе» для стран ЕС со стороны нашего государства.
Такое заявление сделал в беседе с журналистами РИА Новости глава Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Он сказал:
Всё это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении.
По словам дипломата, тезисы о «российской угрозе» используются в качестве повода для формирования отдельной системы европейской безопасности, которая не будет иметь отношения к НАТО. И своеобразным «маркером» стали предложения включить в неё Украину. Возможное участие Киева показывает, что новая система в первую очередь имеет антироссийскую направленность.
Ранее весной 2026 года еврокомиссар по вопросам безопасности и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что в Еврокомиссии активно обсуждается тема перехода от трансатлантической системы безопасности к отдельной общеевропейской. Вскоре глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что странами Запада обсуждается создание ещё одного военного союза. Помимо государств ЕС, в него могут включиться Великобритания, Турция и Украина.
На данный момент система безопасности государств ЕС базируется на статье 42.7 Договора Европейского союза о взаимной обороне, предполагающую поддержку каждому из подписантов в случае внешней вооружённой агрессии против него.
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