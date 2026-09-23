МИД РФ: Москва учитывает включение Украины в европейскую систему безопасности

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МИД РФ: Москва учитывает включение Украины в европейскую систему безопасности


Москва учитывает включение Украины в новую формирующуюся европейскую систему безопасности, перспектива которого активно обсуждается странами Европы. Российское руководство принимает эти планы во внимание, как и регулярные западные вбросы о мифической «угрозе» для стран ЕС со стороны нашего государства.

Такое заявление сделал в беседе с журналистами РИА Новости глава Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он сказал:

Всё это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении.

По словам дипломата, тезисы о «российской угрозе» используются в качестве повода для формирования отдельной системы европейской безопасности, которая не будет иметь отношения к НАТО. И своеобразным «маркером» стали предложения включить в неё Украину. Возможное участие Киева показывает, что новая система в первую очередь имеет антироссийскую направленность.

Ранее весной 2026 года еврокомиссар по вопросам безопасности и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что в Еврокомиссии активно обсуждается тема перехода от трансатлантической системы безопасности к отдельной общеевропейской. Вскоре глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что странами Запада обсуждается создание ещё одного военного союза. Помимо государств ЕС, в него могут включиться Великобритания, Турция и Украина.

На данный момент система безопасности государств ЕС базируется на статье 42.7 Договора Европейского союза о взаимной обороне, предполагающую поддержку каждому из подписантов в случае внешней вооружённой агрессии против него.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:16
    Гейропейские заботятся только за свои интЭрЭсы... поддерживать своих полезных дурней они будут до... пока те не закончатся...
    Следующих, таких же, они начали искать давно... будут их готовить и подталкивает, вперёд, на могилизацию...
    Таких кандидатов не много, да и мельче они, слабее, не такие одуревшие или трусливые... один фиг.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 10:00
      небольшой прогноз
      как ни крути, скоро будет очередное увеличение численности ВС РФ
      первоначально 19 наших армий и АК переведут полностью на дивизии,
      еще + 13 дивизий, к имеющимся 23-м дивизиям, примерно к концу 2028 года
      это без учета дивизий морской пехоты и ВДВ
      (переформирование в дивизии 11 и 83 ДШБ, 45 Бр.СпН, 40, 61 Бр.МП)
      как раз Ростех с 2027 начнет выдавать по 600 единиц ББМ в месяц примерно на 2-3 дивизии
      БМП-3, БМД-4М, БТР-МД, БМП-3Ф, БТ-3Ф, БРМ-3К
      (без учета БТР-82АМ сейчас по 300-350 ед. в месяц)
      вторым этапом,
      пойдет увеличение дивизий в армиях с 2-х до 4-х, и укрупнение корпусов до армий до конца 2029 года
      третьим, создание вновь баз храния техники и кадрированных 2-4 дивизий в каждой армии 2030-2032
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:26
        Жизненно важная необходимость... как бы трудно нам не было, но без сильной армии, флота, нам не удержаться... к то уж, желающих конкретно попасть под раздачу, получить по рогам, сильно меньше, когда перед ним СИЛА!!! soldier
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 10:34
          Цитата: rocket757
          Жизненно важная необходимость... как бы трудно нам не было, но без сильной армии, флота, нам не удержаться... к то уж, желающих конкретно попасть под раздачу, получить по рогам, сильно меньше, когда перед ним СИЛА!!! soldier

          По мимо вышеперечисленного, нам нужен жесткий ВГК, чтоб не сопли жевал, а бил так, чтоб другим не хотелось, а то нас уже победить кто только не хочет, осталось только Лихтенштейну нас победить.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:31
    Сомневаюсь что они пойдут дохнуть за хахлов.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:07
    Москва учитывает включение Украины в европейскую систему безопасности
    Т.е. полностью смирится с появлением на наших границах враждебного государства?
    1. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 10:12
      Т.е. полностью смирится с появлением на наших границах враждебного государства?

      У нас трибалты враждебные на границе. Финляндия тоже недружественна.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:13
    Цитата: Жнец
    У нас трибалты враждебные на границе. Финляндия тоже недружественна.
    Будет ещё одной страной больше