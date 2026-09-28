Карабины Спенсера: первая многозарядная винтовка армии США и итальянская фирма «Чиаппа»
Американский кавалерист с карабином «спенсер»
И свистнула пуляв кусты…
«Баллада о Западе и Востоке» Р.Киплинг
Рассказы об оружии. В Гражданской войне в США главным образом использовались дульнозарядные капсюльные винтовки, однако прогресс в области разработок оружия так ускорился, что в ходе этого конфликта были уже опробованы и усовершенствованы и казнозарядные, и первые практичные многозарядные винтовки. Это были винтовки Генри и Спенсера, представленные в 1860 году. Хотя на основе винтовки Генри была создана винтовка Винчестера, именно винтовка Спенсера была принята на вооружение, несмотря на то, что она была технически не вполне совершенной.
А было так, что 1850-е годы стали переломным моментом в истории оружейного дела, который часто недооценивают. Кремневое дульнозарядное оружие, использовавшееся в предыдущие века, все еще было широко распространено, но к концу десятилетия появились первые казнозарядные ружья с капсюльным воспламенением. Причем с капсюльного воспламенения, которое сделало системы заряжания с казенной части более практичным, как раз все и началось. Не потребовалось много времени, чтобы медные капсюли просто немного… удлинить, сделать потолще, а потом добавить в эту емкость порох и пулю, чтобы получить одно целое. Этот вариант был с успехом опробован в европейских патронах Флобера.
Позже, в 1857 году, компания Smith & Wesson реализовала эту идею, разработав патрон .22 Short для своего револьвера № 1. В дальнейшем линейка патронов этой фирмы была расширена за счет создания более крупных патронов кольцевого воспламенения, а затем и огнестрельного оружия, способного их использовать.
Бенджамин Тайлер Генри использовал злополучный пистолет «Volcanic» в качестве испытательного стенда для того, что впоследствии стало многозарядной винтовкой Генри с патроном .44 Henry и магазином под ее стволом. А вот бывший сотрудник компании Colt Кристофер Спенсер пошел по другому пути. Он усовершенствовал винтовку Шарпса с опускающимся затвором и создал рычажную винтовку с питанием из магазина в прикладе.
Карабин «шарпс» 1859 г. Внешне очень похож на «спенсер»…
Причем внешне тот же карабин Спенсера был очень похож на карабин Шарпса. У Спенсера такой же боковой курок и рычаг запирающего механизма, как у Шарпса, вот только принцип работы совершенно другой. Вместо поднимающегося и опускающегося затвора у Спенсера использовался затвор круглой формы, который патроны из магазина в прикладе подавал в ствол. При этом механизм подачи патронов никаким образом не был связан с курком. И его для выстрела нужно взводить вручную.
Карабин «спенсер» 1860 г. Внешне очень похож на «шарпс», но «начинка» у него совсем другая
Винтовка «спенсер» отличалась от карабина только длиной ствола
Винтовка Спенсера выпускалась с 30-дюймовым (762 мм) стволом или в виде 22-дюймового (558 мм) кавалерийского карабина. Изначально она была рассчитана на патрон .56-56 с кольцевым воспламенением, который практически полностью повторял военный патрон для нарезных мушкетов 58-го калибра, использовавшихся в то время.
Выстрел на близком расстоянии
Хотя винтовка Спенсера появилась еще до начала Гражданской войны, артиллерийский корпус США под командованием генерала Джеймса Вулфа Рипли отказался принимать ее на вооружение. Рипли прежде всего учитывал уже сделанные инвестиции в новые нарезные мушкеты. Но были и другие причины, связанные с обучением и соображениями логистического порядка по поводу внедрения новой системы вооружения в условиях быстро растущей численности армии. Однако у Спенсера оказались влиятельные друзья, и в итоге в 1861 году его компания получила свой первый контракт с военно-морским флотом. Но лишь только после того, как сам Рипли пострелял из его карабина, а Кристофер Спенсер устроил показательные стрельбы вместе с президентом США Авраамом Линкольном, винтовка была принята на вооружение в 1863 году.
Солдат армии северян с винтовкой Спенсера
В итоге с 1860 по 1869 год компания Спенсера произвела более 200 000 винтовок и карабинов, львиная доля которых пошла на нужды армии Союза. Карабин с 22-дюймовым стволом был популярен среди кавалеристов, которые использовали его в качестве своего основного длинноствольного оружия. Позднее его заменили на карабин «Спрингфилд» образца 1873 года, что вызвало много споров. Вот только, несмотря на успех конструкции и некоторые ограниченные продажи за рубежом, усовершенствовать «спенсер» оказалось практически невозможно, и в 1869 году компания Spencer Arms обанкротилась. Соперничающая с ней винтовка Генри, которую сочли слишком хрупкой для армии, превратилась в модель 1866 — и так появился культовый бренд Winchester, существующий и по сей день.
И вот тут на мировой арене, причем уже в наши дни, появилась итальянская компания Chiappa Firearms, которой вздумалось производить все современные винтовки и карабины Спенсера. Они доступны в конфигурации карабина или винтовки в различных калибрах, включая .44-40, .45 Schofield, .45 Colt и .56-50.
Ствольная коробка и патроны
Карабин производства Chiappa Firearms имеет прочную ореховую ложу и цевье, как и оригинальные модели. Он также оснащен массивной ствольной коробкой, затвором и рычагом из закаленной стали. 20-дюймовый ствол (508 мм) имеет круглую форму и вороненую поверхность. Прицельные приспособления состоят из неподвижной мушки и скользящей V-образной прорези с прицельной планкой на 100 ярдов и возможностью регулировки в диапазоне от 300 до 900 ярдов.
Очень простой прицел
Приклад также подвергнут тщательной обработке и отделке, и вмещает съемный магазин на семь патронов. Как и любой кавалерийский карабин того времени, Chiappa Spencer имеет одноточечное крепление (кольцо на скобе) для ремня на левой стороне ложи. Также имеется заднее крепление для ремня.
Шейка ложи кавалерийского карабина с кольцом для ремня
Общая длина карабина составляет всего 37 дюймов (939 мм), но при этом он весит 3,9 кг. Отмечается, что один из самых популярных карабинов – это карабин под патрон .44-40 Winchester, патрон, ставший популярным спустя много лет после того, как карабин Спенсера был снят с производства.
Современные многозарядные винтовки Спенсера великолепны, хотя их конструкция и была тупиковой. Причудливый рычажный механизм без взвода курка, замаскированный под однозарядную винтовку, делает стрельбу из него неудобной, хотя и увлекательной. И хотя очевидно, что многозарядная винтовка Генри, ставшая «Винчестером», была более совершенной, стрельба из винтовки Спенсера показывает, почему она стала первой многозарядной винтовкой армии США и полюбилась многим.
Магазин в прикладе
Сюрпризы начинались с процесса заряжания, который был главным преимуществом винтовки Спенсера. Трубка магазина была защищена от повреждений корпусом приклада, а доступ к ней осуществляется через затыльник. Трубку магазина нужно было повернуть ее на сорок пять градусов вправо. После этого она легко извлекалась из приклада. Теперь в приклад патроны носиком вниз опускались патроны, после чего вставлялась трубка и опять поворачивалась, но уже в обратном направлении. В кавалерии США использовались шестигранные магазины Блейксли, в которых патроны хранились уже в трубках для быстрой перезарядки. Но даже без этого удобства можно быстро вставить семь патронов в трубку и быстро зарядить карабин. Кроме того, это было менее хлопотно, чем заряжать с дула винтовку «Генри» или даже современный «Винчестер», оборудованный «королевским новшеством», то есть системой бокового заряжания.
Хотя заряжание «Спенсера» и происходило быстро, но вот по точности стрельбы он первым не был. После перезарядки курок необходимо взводить вручную, поскольку затвор никак с ним не связан. Поэтому стрелки, пользовавшиеся винтовками «Генри» и «Винчестер», но потом взявшие в руки «Спенсер», иногда забывали взводить курок перед очередным выстрелом. В любом случае, несмотря на этот недостаток, «Спенсер» по своей скорострельности превосходил и нарезные мушкеты, и однозарядные ружья под унитарные патроны, заряжавшиеся с казенной части.
Перед выстрелом курок взводился пальцем
В защиту «спенсера» можно сказать, что широкий V-образный целик и расположение мушки обеспечивают отличную стрельбу навскидку, а не по бумажным мишеням. Стрелки отмечали, что он удобен в хвате, прикладист, а баланс ствола не меняется, поскольку боеприпасы хранятся в задней части, а не в трубке под стволом. Тем более это не имело значения для таких патронов, как .44-40 и .56-50, предназначенных для стрельбы на короткие дистанции. На дистанции до 100 ярдов (90 м) при стрельбе по мишени «спенсер» показывает отличные результаты. В целом и стрелки прошлого, и настоящего отмечают, что винтовка Спенсера хорошо лежит в руках и отлично стреляет.
Винтовку можно удерживать и одной рукой…
Многозарядная винтовка Спенсера была изобретением, которое стало шагом вперед в оружейном деле. Сегодня слово «революционный» так часто используется в маркетинговых сценариях, что уже не привлекает внимания. Но в XIX веке оно играло очень важную роль, поскольку задавало тренд на будущее. И, кстати, сам Кристофер Спенсер отлично понимал, что многозарядное ружьё — это оружие будущего, но вот до конца его все-таки так и не продумал. А вот «винчестер» оказался на шаг впереди «спенсера», и это решило все дело. Но как бы там ни было, сегодня это оружие вновь выпускает компания Chiappa Firearms, что позволяет любителям стрельбы из исторического оружия сравнить оба эти образца — и «винчестер», и «спенсер».
Теперь немного о том, что это за компания. Chiappa Firearms, Armi Sport di Chiappa — это итальянская компания, занимающаяся производством огнестрельного оружия и базирующаяся в городе Брешиа. Она была основана в 1958 году Эзекиеле Кьяппой как Armi Sport. Общий объем производства составляет около 60 000 единиц в год. Штаб-квартира компании в США находится в Дейтоне, штат Огайо. Ну а про другие образцы продукции этой компании мы расскажем как-нибудь в другой раз…
P.S. Все фотографии компании Chiappa Firearms
Информация