Столбы дыма над Одессой и Киевом: российские «Герани» нанесли серию ударов

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Столбы дыма над Одессой и Киевом: российские «Герани» нанесли серию ударов

Киев, а также Киевская и Одесская области уже длительное время являются основными регионами Украины, по которым ВС РФ наносят удары. Не стала исключением и сегодняшняя ночь. Об этом сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 23 сентября, ВС РФ нанесли серию групповых ударов по целям в Киеве, Киевской и Одесской областях. Работали исключительно дроны-камикадзе типа «Герань», ракеты задействованы не были. В качестве целей уже традиционно выступили предприятия украинского ВПК и топливно-энергетического комплекса, логистические центры, а также морские суда.



В течение ночи в Киеве и Киевской области поражены: склад с материалами для производства беспилотников в столице Украины, в населённом пункте Вишнёвое в области прилетело по промышленному предприятию, осуществляющему выпуск комплектующих для БПЛА. Украинские власти признают прилёты, причём заявляют о гораздо большем числе поражённых объектов. В Киеве после ночной атаки загорелись склады и АЗС в Голосеевском районе, а в Соломенском прилетело по транспортному предприятию.

В Одесской области поражены: в самой Одессе три логистических центра, а в посёлке Мирное беспилотники накрыли склад с комплектующими для БПЛА. Одесские паблики сообщают о массовых пожарах и столбах дыма в местах попадания российских беспилотников.

Не забывают наши и про морскую логистику, на переходе в Одессу в акватории Чёрного моря поражён очередной сухогруз.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:03
    Хахлы уже визжат от щастия, що у русских ракеты закончились или Лохматого запретил их использовать.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:06
    В качестве целей уже традиционно выступили предприятия украинского ВПК и топливно-энергетического комплекса
    Вот эту традицию надо было начинать ещё с 2022 года. И продолжать до сегодняшнего дня
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:08
      И сжигать корабли, а не повреждать. Товар-то не пропал никуда