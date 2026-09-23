Столбы дыма над Одессой и Киевом: российские «Герани» нанесли серию ударов
1 2963
Киев, а также Киевская и Одесская области уже длительное время являются основными регионами Украины, по которым ВС РФ наносят удары. Не стала исключением и сегодняшняя ночь. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 23 сентября, ВС РФ нанесли серию групповых ударов по целям в Киеве, Киевской и Одесской областях. Работали исключительно дроны-камикадзе типа «Герань», ракеты задействованы не были. В качестве целей уже традиционно выступили предприятия украинского ВПК и топливно-энергетического комплекса, логистические центры, а также морские суда.
В течение ночи в Киеве и Киевской области поражены: склад с материалами для производства беспилотников в столице Украины, в населённом пункте Вишнёвое в области прилетело по промышленному предприятию, осуществляющему выпуск комплектующих для БПЛА. Украинские власти признают прилёты, причём заявляют о гораздо большем числе поражённых объектов. В Киеве после ночной атаки загорелись склады и АЗС в Голосеевском районе, а в Соломенском прилетело по транспортному предприятию.
В Одесской области поражены: в самой Одессе три логистических центра, а в посёлке Мирное беспилотники накрыли склад с комплектующими для БПЛА. Одесские паблики сообщают о массовых пожарах и столбах дыма в местах попадания российских беспилотников.
Не забывают наши и про морскую логистику, на переходе в Одессу в акватории Чёрного моря поражён очередной сухогруз.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация