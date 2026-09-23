На Украине отмечают снижение темпов наступления ВСУ в Днепропетровской области

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На Украине отмечают снижение темпов наступления ВСУ в Днепропетровской области

Украинские ресурсы отмечают существенное снижение темпов наступления ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. При этом, как сетуют на Украине, на отдельных участках ВСУ и вовсе прекратили всяческие попытки наступать.

В частности, по оценкам украинских военных экспертов, на Александровском направлении армии России удалось полностью стабилизировать линию фронта. Несмотря на то, что ВСУ продолжают попытки закрепления к юго-западу от Камышевахи, однако им не удается продвинуться ни в сторону Темировки, ни к самой Камышевахе. В то же время ВС РФ удерживают выступ в районе Новониколаевки - Калиновского и периодически контратакуют в сторону Вербового и Степового.

Одновременно ВСУ приходится удерживать позиции севернее Новогригорьевки, где ВС РФ постоянно атакуют, что существенно осложняет дальнейшие попытки наступления украинских формирований в сторону Новониколаевки и Обратного. При этом ВСУ не отказались от попыток наступления на участке в направлении Успеновки, где продолжаются бои в районе Рыбного и Сладкого.

Месяцем ранее Зеленский похвастался якобы успешным наступлением ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По озвученной украинским диктатором версии, ключевой целью этой весьма амбициозной операции является захват Гуляйполя.
2 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:14
    Постоянное движение передовой линии боестолкновения...
    Противник проявляет упорство...
    Впрочем, много раз повторял, что легко не будет...
    Удачи нашим воинам... soldier
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:19
    Укрофауна заканчивается, а наёмники за бесплатно дохнуть не хочут.