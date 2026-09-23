Зеленский: Путин не хочет мира, но я знаю, как заставить Россию остановить войну

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Зеленский: Путин не хочет мира, но я знаю, как заставить Россию остановить войну

Зеленский знает, как заставить Россию прекратить войну. Нужно лишь, чтобы Китай, Индия и Турция прекратили с ней всякое сотрудничество.

«Нелегитимный» дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз американской газете Wall Street Journal, в котором выставил себя «великим миротворцем», а Путина — не желающим прекращения войны. В общем, ничего нового, всё по одной и той же методичке.



По словам Зеленского, он отказал Трампу в прекращении ударов по российским НПЗ, потому что для него «жизни людей важнее, чем дизель». В то же время он готов отказаться от таких ударов, но только после того, как Москва прекратит удары по украинской энергетике. Но Путин не хочет перемирия, а хочет воевать. Поэтому Зеленский предлагает свой способ остановки конфликта. По его словам, нужно, чтобы Китай, Индия и Турция перестали закупать российские энергоресурсы и поддерживать Россию, и тогда «Москва падёт».

Россия опирается на экономические связи с Индией, иногда с Турцией и Китаем. И, конечно, если эти страны остановятся — я имею в виду, если прекратится эта торговля и они перестанут покупать энергоресурсы, — очевидно, что Россия очень быстро прекратит эту войну.

Поэтому нужно, чтобы США оказали на них давление с целью отказа от закупки российской нефти и газа.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:27
    laughing встречное предложение,США ,Франция , Германия перестают поддерживать Украину.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 10:28
    Из шумер (этой череды президентов-убийц) миротворцы ну никакие … чтоб они там не вещали миру … сейчас с коричневым недофюррером договариваться никто ге будет все свои мински он профукал … остался только вариант жесткой денацификации украинства с возвращением исконно русских земель (почитай 70% территории) и полной зачисткой с военной администрацией этого гадюшника
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:29
    Прикольно как оно шмыгает и свои ноздри теребюнькает .
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:29
    Пустобрех... не интересно, нет предмета обсуждения... negative
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:33
      rocket757 hi , еслиб,ах еслиб,наше руководство постоянно про готовность к переговорам не заявляло,да разок другой для приведения в чувство нанесла удары по этому чесоточному,он бы сейчас по другому "пел".
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:30
    ❝ Зеленский* знает, как заставить Россию прекратить войну. Нужно лишь, чтобы Китай, Индия и Турция прекратили с ней всякое сотрудничество ❞ —

    — Лучше пусть Запад прекратит всякое сотрудничество с бандеровским режимом и наступит мир ...
    (И об этом знает ни только Зеленский*)