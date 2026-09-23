Россия опирается на экономические связи с Индией, иногда с Турцией и Китаем. И, конечно, если эти страны остановятся — я имею в виду, если прекратится эта торговля и они перестанут покупать энергоресурсы, — очевидно, что Россия очень быстро прекратит эту войну.

Зеленский знает, как заставить Россию прекратить войну. Нужно лишь, чтобы Китай, Индия и Турция прекратили с ней всякое сотрудничество.«Нелегитимный» дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз американской газете Wall Street Journal, в котором выставил себя «великим миротворцем», а Путина — не желающим прекращения войны. В общем, ничего нового, всё по одной и той же методичке.По словам Зеленского, он отказал Трампу в прекращении ударов по российским НПЗ, потому что для него «жизни людей важнее, чем дизель». В то же время он готов отказаться от таких ударов, но только после того, как Москва прекратит удары по украинской энергетике. Но Путин не хочет перемирия, а хочет воевать. Поэтому Зеленский предлагает свой способ остановки конфликта. По его словам, нужно, чтобы Китай, Индия и Турция перестали закупать российские энергоресурсы и поддерживать Россию, и тогда «Москва падёт».Поэтому нужно, чтобы США оказали на них давление с целью отказа от закупки российской нефти и газа.