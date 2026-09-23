ВС РФ наносят удары по тыловой инфраструктуре ВСУ от Изюма до Волыни
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В ночь на 23 сентября российские беспилотники нанесли серию ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Масштабная атака затронула сразу несколько регионов – от столицы до восточных областей.
Об этом сообщали украинские СМИ и паблики.
В Киеве взрывы прогремели в Голосеевском районе, где, по данным столичной военной администрации, повреждён склад хранения материалов для производства беспилотников. Мэр Виталий Кличко подтвердил возгорание на близлежащих складах и повреждение автозаправочной станции. В Дарницком районе зафиксирован удар по объекту транспортной инфраструктуры — там также загорелась крыша АЗС на Харьковском шоссе.
Киевская область пострадала не менее серьёзно. Глава областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях инфраструктуры и производственных помещений в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах. В Вишнёвом удар пришёлся на предприятие «Туканс», выпускавшее комплектующие для БПЛА.
За пределами столичного региона последствия ощутили и в Полтавской области, где повреждено промышленное предприятие в Полтавском районе. В Изюме Харьковской области зафиксировано частичное отключение электроэнергии. Кроме того, по данным СМИ Украины, прилёты отмечены в Ковеле на Волыни.
Минобороны России уточнило, что целью ночной атаки стали предприятия ВПК, логистические центры и морское судно с военным грузом, следовавшее в порт Одессы.
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