ВС РФ наносят удары по тыловой инфраструктуре ВСУ от Изюма до Волыни

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ВС РФ наносят удары по тыловой инфраструктуре ВСУ от Изюма до Волыни


В ночь на 23 сентября российские беспилотники нанесли серию ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Масштабная атака затронула сразу несколько регионов – от столицы до восточных областей.

Об этом сообщали украинские СМИ и паблики.

В Киеве взрывы прогремели в Голосеевском районе, где, по данным столичной военной администрации, повреждён склад хранения материалов для производства беспилотников. Мэр Виталий Кличко подтвердил возгорание на близлежащих складах и повреждение автозаправочной станции. В Дарницком районе зафиксирован удар по объекту транспортной инфраструктуры — там также загорелась крыша АЗС на Харьковском шоссе.

Киевская область пострадала не менее серьёзно. Глава областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях инфраструктуры и производственных помещений в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах. В Вишнёвом удар пришёлся на предприятие «Туканс», выпускавшее комплектующие для БПЛА.

За пределами столичного региона последствия ощутили и в Полтавской области, где повреждено промышленное предприятие в Полтавском районе. В Изюме Харьковской области зафиксировано частичное отключение электроэнергии. Кроме того, по данным СМИ Украины, прилёты отмечены в Ковеле на Волыни.

Минобороны России уточнило, что целью ночной атаки стали предприятия ВПК, логистические центры и морское судно с военным грузом, следовавшее в порт Одессы.
3 комментария
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 10:58
    оч.коротко.... зае...мечтательно...
    так надо
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 10:58
    От Изюма до Волыни.
    От заката до рассвета,
    Приходит на праздник,
    Наша ракета.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:58
    Экономика войны, воюещегого государства...
    То, что без подпитки извне, без поставок из за бугра, всего и разного, кукуевские давно б разорились, это понятно...
    Другой вопрос... потеря внутренних ресурсов, возможности хоть что то делать сами, а соответственно занять население ДЕЛОМ, дать ему возможность обеспечивать свое существование... без этого станет совсем не айс...
    Ресурсы ни у кого не бесконечные, особенно на фоне кризисов, которые накатывает на всех неумолимым валом...
    Время покажет, кто сильнее, кто может пройти тот вал, сохранившись!