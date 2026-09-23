Эстонские власти ждут американскую ротацию в своей стране

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Эстонские власти ждут американскую ротацию в своей стране

Новая ротация американских военных прибудет в Эстонию в ноябре, сообщило 23 сентября Министерство обороны страны со ссылкой на представителей США.

Этого очень ждут власти Эстонии...



Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна рассказал журналистам в Нью-Йорке, что Вашингтон уведомил Таллин о решении направить новый контингент.

По данным эстонского Минобороны, прибывающее подразделение будет сопоставимо по численности и возможностям с тем, которое завершило ротацию весной. Точную численность ведомство не назвало. Говорят, несколько рот армии США, включая спецназ.

Смена прежнего подразделения была приостановлена, однако американское присутствие в лагере Реэдо на юге Эстонии сохранилось в сокращённом составе.

Таким образом, речь идёт о возобновлении ротации, а не о возвращении войск после их полного вывода.

Цахкна назвал продолжение присутствия США важным для обороны восточного фланга НАТО. В опубликованном им сообщении также говорится, что Эстония увеличивает собственные оборонные расходы.

При этом, как передаёт эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны, представители США охарактеризовали решение о новой ротации как отдельное от продолжающегося пересмотра размещения американских сил.
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:58
    Новая ротация американских военных прибудет в Эстонию в ноябре ... Этого очень ждут власти Эстонии...

    ээстонские низкосоциальные с нетерпением ожидают новых пользователей ? предыдущие приелись? ну-ну.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 11:01
      с нетерпением ожидают

      о нетерпении.... можно говорить очень долго....
  2. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 11:32
    И чего странного....? Все три бывшие прибалтийские республики - члены НАТО, так, что имеют полное право пользоваться шикарным "подарком" от бывшего СССР.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 11:45
      Касаемо его высказывания: сожалеет на эмоциональном уровне, а так - "по уму", типа всё правильно. winked Я бы выразился иначе: кто не жалеет о распаде Советского Союза нет головы, эмоции вторичны...; кто не хочет(не может) восстановить его в прежнем виде нет ни "яиц", ни головы.
  3. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:39
    Эстонские власти ждут американскую в ротацию? И долго ждут? sad
  4. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 11:40
    "Девушка" Эстония должна помыться, побриться и приготовиться...
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 11:43

    Эстонские власти ждут американскую ротацию в своей стране

    Цахкна назвал продолжение присутствия США важным для обороны восточного фланга НАТО

    Страшненько, вдруг, союзники из НАТЫ оставят один на один с Россией.
    Напомнило м/ф: