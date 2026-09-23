Буданов проведёт ряд закрытых переговоров с американцами по Украине

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Буданов проведёт ряд закрытых переговоров с американцами по Украине

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесённый в России в список экстремистов и террористов, проведёт ряд переговоров и консультаций с американцами по завершению войны на Украине. Об этом сообщают украинские медиа.

Переговорную делегацию Украины возглавил Буданов*, именно он будет отвечать за дальнейшую координацию с американцами в рамках переговоров, а также обсудит вопросы безопасности и поддержки Украины. Зеленский прибыл в США, чтобы снова «засветиться» перед мировой элитой, встретиться с Трампом и дать пару обязательных интервью.



Состав украинской переговорной группы не называется, известно, что часть встреч Буданов* проведёт за закрытыми дверями, поскольку планируется обсудить не только пути приближения окончания конфликта, но вопросы наращивания военной поддержки киевского режима.

Как подчёркивается, выбор на Буданова*, как главного переговорщика от Киева, пал не случайно, у главы офиса Зеленского обширные прямые связи в США, и он имеет возможность вести доверительный диалог с представителями как республиканцев, так и демократов. Напомним, что до назначения на пост главы ОП Буданов возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:57
    Ага,а потом в результате "российского" удара,Зеленский сдох и вуаля,новый Пахан в ЧВК Украина, интересно а как тогда с его статусом террориста -экстремистов?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 11:07
      Очень надеюсь, что больше не будет «переговоров» с этим персонажем, признанным террористом.
      Чтоб он сдох, скотина… am
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:17
        ЗВЕРОБОЙ hi ,опасаюсь что наши надежды так и останутся НАШИМИ надеждами.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:12
      а как тогда с его статусом террориста -экстремистов?
      Как с талибами.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:18
        Trapp1st hi,в свете всего происходящего исключать такой вариант не стоит.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 11:03
    Буданов проведёт ряд закрытых переговоров

    т.е. террористу можно.....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:08
    Выбор на Буданова*, как главного переговорщика от Киева, пал не случайно, у главы офиса Зеленского* обширные прямые связи в США ❞ —

    Повязан он там крепко ...
  4. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 11:09
    Буданов проведёт ряд закрытых переговоров с американцами по....

    а у нас амеры-партнеры, которые с ЭКСТРИМИСТАМИ дружат... это чё?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:11
    Ну- ну... Трындите, трындите, язык- то без костей.... Последнее слово один фиг за нами....